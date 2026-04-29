ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

LCD monitors ar Ultra Wide-Color

Izbeigta ražošana

Atbalsts

LCD monitors ar Ultra Wide-Color

246E9QSB/01

LCD monitors ar Ultra Wide-Color

Izbeigta ražošana

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Programmatūra un draiveri

Windows 8 draiveri - English (US)

  • versija: 246E9Q
  • ZIP fails, 11.2 kB
  • 27 February 2018

Windows 10 draiveri - English (US)

  • versija: 246E9Q
  • ZIP fails, 11.2 kB
  • 27 February 2018

Rokasgrāmatas un dokumentācija

TCO sertifikācijas paziņojums - English (US)

  • PDF fails, 86.9 kB
  • 9 June 2023

Brošūra

  • PDF fails, 900.3 kB
  • 28 March 2024

Garantija un apkalpošana

Pārbaudiet garantijas noteikumus un sāciet izstrādājuma maiņas vai remonta procesu

Garantija

Mūsu izstrādājumu garantijas politikas

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim