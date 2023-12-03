ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Energy Label Europe E
    Spēles jaunā līmenī
  • Spēles jaunā līmenī
  • Spēles jaunā līmenī
  • Spēles jaunā līmenī
  • Spēles jaunā līmenī
  • Spēles jaunā līmenī
  • Energy Label Europe E
    Spēles jaunā līmenī
  • Spēles jaunā līmenī
  • Spēles jaunā līmenī
  • Spēles jaunā līmenī
  • Spēles jaunā līmenī
  • Spēles jaunā līmenī

Evnia Gaming MonitorFull HD monitors spēlēm

24M1N3200ZS/00

4
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Spēles jaunā līmenī
Šis Philips spēlēm paredzētais monitors ir lielisks visaptverošs displejs intensīvām datorspēlēm. Sinhronizācijas tehnoloģija, 165 Hz un 1 ms nodrošina vienmērīgu spēles gaitu. Displejs, kuram praktiski nav rāmja, ar Ultra Wide-Color uzlabo imersīvo vizuālo pieredzi.
Skatīt visas priekšrocības

Spēles jaunā līmenī

  • Evnia 3000

  • 24 (23,8 collas/60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; plūstošām spēlēm bez traucējumiem un aizkavēm

AMD FreeSync™ Premium; plūstošām spēlēm bez traucējumiem un aizkavēm

Spēlējot nevajadzētu veikt izvēli starp saraustītu spēli un sakropļotiem kadriem. AMD FreeSync™ Premium nopietniem spēlētājiem sniedz plūstošu spēli bez traucējumiem ar maksimālu veiktspēju. Kompromisi nav pieļauti – spēlējiet pārliecinoši ar augstu atsvaidzes intensitāti, zemu kadru ātruma kompensāciju un zemu latentumu.

165 Hz atsvaidzes intensitāte īpaši plūstošiem, spilgtiem attēliem

165 Hz atsvaidzes intensitāte īpaši plūstošiem, spilgtiem attēliem

Jums patīk spēlēt aizraujošas un sarežģītas spēles, un jums nepieciešams displejs ar īpaši vienmērīgi plūstošiem attēliem bez aizkaves. Šis Philips displejs atjauno ekrāna attēlu ar intensitāti līdz 165 reizēm sekundē, un tas ir faktiski ātrāks nekā standarta displejs. Mazākas kadra atsvaidzes intensitātes dēļ pretinieki ekrānā var pārvietoties saraustīti, un tādējādi tie ir grūti mērķi. Ar 165 Hz kadra atsvaidzes intensitāti jūs varat iegūt šos absolūti nepieciešamos attēlus ekrānā un redzēt pretinieku pārvietošanos, kas sniedz iespēju tiem viegli trāpīt. Šis Philips displejs ar īpaši zemu ievades aizkavi un bez attēla plīsumiem ir ideāls spēļu spēlēšanas pārinieks.

1 ms (MPRT) ātrs reakcijas laiks izteiksmīga attēlam iegūšanai un vienmērīgai spēļu spēlēšanai

1 ms (MPRT) ātrs reakcijas laiks izteiksmīga attēlam iegūšanai un vienmērīgai spēļu spēlēšanai

MPRT (kustīgā attēla reakcijas laiks) ir intuitīvāks veids, kā aprakstīt reakcijas laiku, kas norāda laiku no neskaidru attēlu redzēšanas un trokšņa dzirdēšanas līdz skaidru un izteiksmīgu attēlu iegūšanai. Philips spēļu monitors ar 1 ms MPRT efektīvi novērš bildes un kustību izplūšanu, nodrošina detalizētāku un precīzāku attēlu, lai uzlabotu spēlēšanas pieredzi. Labākā izvēle aizraujošu un kustībām bagātu spēļu spēlēšanai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

5
3
2
1

03/12/2023

Slovensko

Slovensko

Verificēts pircējs

Philips 24M1N3200ZS/00

Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.

Plusi

Môj kus nemá žiadne mrtve pixely

Mīnusi

Neviem nájsť icc profil na internete

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. “IPS” nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976

  3. sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931

  4. Adobe RGB pārklājums, pamatojoties uz CIE1976

  5. Maksimālā izšķirtspēja pieejama HDMI ievadam vai DP ievadam.

  6. Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.

  7. Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  8. MPRT pielāgo spilgtumu izplūšanas samazināšanai, tāpēc, kad MPRT ir ieslēgts, spilgtumu pielāgot nevar. Lai samazinātu kustību izplūšanu, gaismas diožu aizmugurgaismojums mirgos vienlaikus ar ekrāna atsvaidzināšanos, kas var izraisīt būtiskas spilgtuma izmaiņas.

  9. MPRT ir optimizēts režīms spēlēm. MPRT ieslēgšana var izraisīt manāmu ekrāna mirgošanu. To ir ieteicams izslēgt, kad neizmantojat spēļu funkciju.

  10. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Visas tiesības paturētas. AMD, AMD Arrow logotips, AMD FreeSync™ un to kombinācijas ir uzņēmuma Advanced Micro Devices, Inc. preču zīmes. Citi šajā izdevumā lietotie produktu nosaukumi ir tikai identifikācijas nolūkiem, un tās var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

  11. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.