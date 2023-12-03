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24M1N3200ZS/01
Evnia 3000
24 (23,8 collas/60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Spēlējot nevajadzētu veikt izvēli starp saraustītu spēli un sakropļotiem kadriem. AMD FreeSync™ Premium nopietniem spēlētājiem sniedz plūstošu spēli bez traucējumiem ar maksimālu veiktspēju. Kompromisi nav pieļauti – spēlējiet pārliecinoši ar augstu atsvaidzes intensitāti, zemu kadru ātruma kompensāciju un zemu latentumu.
Jums patīk spēlēt aizraujošas un sarežģītas spēles, un jums nepieciešams displejs ar īpaši vienmērīgi plūstošiem attēliem bez aizkaves. Šis Philips displejs atjauno ekrāna attēlu ar intensitāti līdz 165 reizēm sekundē, un tas ir faktiski ātrāks nekā standarta displejs. Mazākas kadra atsvaidzes intensitātes dēļ pretinieki ekrānā var pārvietoties saraustīti, un tādējādi tie ir grūti mērķi. Ar 165 Hz kadra atsvaidzes intensitāti jūs varat iegūt šos absolūti nepieciešamos attēlus ekrānā un redzēt pretinieku pārvietošanos, kas sniedz iespēju tiem viegli trāpīt. Šis Philips displejs ar īpaši zemu ievades aizkavi un bez attēla plīsumiem ir ideāls spēļu spēlēšanas pārinieks.
MPRT (kustīgā attēla reakcijas laiks) ir intuitīvāks veids, kā aprakstīt reakcijas laiku, kas norāda laiku no neskaidru attēlu redzēšanas un trokšņa dzirdēšanas līdz skaidru un izteiksmīgu attēlu iegūšanai. Philips spēļu monitors ar 1 ms MPRT efektīvi novērš bildes un kustību izplūšanu, nodrošina detalizētāku un precīzāku attēlu, lai uzlabotu spēlēšanas pieredzi. Labākā izvēle aizraujošu un kustībām bagātu spēļu spēlēšanai.
4.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
MiroBA
03/12/2023
Slovensko
Verificēts pircējs
Philips 24M1N3200ZS/00
Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.
Plusi
Môj kus nemá žiadne mrtve pixely
Mīnusi
Neviem nájsť icc profil na internete
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD
“IPS” nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Maksimālā izšķirtspēja pieejama HDMI ievadam vai DP ievadam.
Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.
Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
MPRT pielāgo spilgtumu izplūšanas samazināšanai, tāpēc, kad MPRT ir ieslēgts, spilgtumu pielāgot nevar. Lai samazinātu kustību izplūšanu, gaismas diožu aizmugurgaismojums mirgos vienlaikus ar ekrāna atsvaidzināšanos, kas var izraisīt būtiskas spilgtuma izmaiņas.
MPRT ir optimizēts režīms spēlēm. MPRT ieslēgšana var izraisīt manāmu ekrāna mirgošanu. To ir ieteicams izslēgt, kad neizmantojat spēļu funkciju.
NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931
Adobe RGB pārklājums, pamatojoties uz CIE1976
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Visas tiesības paturētas. AMD, AMD Arrow logotips, AMD FreeSync™ un to kombinācijas ir uzņēmuma Advanced Micro Devices, Inc. preču zīmes. Citi šajā izdevumā lietotie produktu nosaukumi ir tikai identifikācijas nolūkiem, un tās var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.