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  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Energy Label Europe D
    Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē

Evnia Gaming monitorFull HD monitors spēlēm

24M2N3200NF/00

3.8
| (4) Atsauksmes
Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
Šis 24 collu IPS monitors nodrošina asu attēlu spēlēm. Tā 144 Hz atsvaidzes intensitāte un 0,5 ms Smart MBR rādītājs nodrošina skaidru attēlu un izcilu kvalitāti visā spēlēšanas laikā.
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  • Evnia 3000

  • 24 (23,8 collas/60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

144 Hz atsvaidzes intensitāte īpaši plūstošiem, spilgtiem attēliem

144 Hz atsvaidzes intensitāte īpaši plūstošiem, spilgtiem attēliem

Jums patīk spēlēt aizraujošas un sarežģītas spēles, un jums nepieciešams displejs ar īpaši vienmērīgi plūstošiem attēliem bez laika nobīdes. Šis Philips displejs atjauno ekrāna attēlu ar intensitāti līdz 144 reizēm sekundē, un tas ir 2,4x ātrāks nekā standarta displejs. Neliela kadra atsvaidzes intensitāte var likt pretiniekiem lēkāt ekrānā, padarot tos par grūtiem mērķiem. Ar 144 Hz kadra atsvaidzes intensitāti jūs varat iegūt šos kritiski nepieciešamos attēlus ekrānā un redzēt pretinieku pārvietošanos, kas sniedz iespēju tiem viegli trāpīt. Ar īpaši zemu ievades nobīdi un bez ekrāna raustīšanās šis Philips displejs ir jūsu perfektais spēļu spēlēšanas pārinieks

Zema ievades aizkave saīsina laika aizturi signāla pārraidei starp ierīcēm un monitoru

Zema ievades aizkave saīsina laika aizturi signāla pārraidei starp ierīcēm un monitoru

Ievades aizkave ir laika periods starp darbības veikšanu savienotajā ierīcē un rezultāta redzēšanu ekrānā. Zema ievades aizkave saīsina laika aizturi no komandas ievadīšanas brīža ierīcēs līdz tā tiek izpildīta ekrānā, ievērojami uzlabojot īpaši kustībjutīgu spēļu spēlēšanas pieredzi, ko novērtēs ikviens, kam patīk spēlēt ātras, uz rezultātu orientētas spēles.

0,5 ms īpaši liels ātrums skaidram attēlam un plūdenai spēles gaitai

0,5 ms īpaši liels ātrums skaidram attēlam un plūdenai spēles gaitai

Philips Evnia displejs ar 0,5 ms Smart MBR efektīvi novērš attēla un kustības izplūdumu un nodrošina asu un precīzu attēlu, lai uzlabotu spēlēšanas pieredzi. Ātra darbība un dramatiskas pārejas tiek atveidotas plūstoši. Labākā izvēle, lai spēlētu aizraujošas spēles ar daudz kustībām.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.8

no 5

4

Atsauksmes

3
2

26/08/2025

Hrvatska

Hrvatska

Bestbuy gaming 24"

Odličan monitor za te novce. Definitivno najbolja specka za plaćeno.

Plusi

Omjer cijene i kvalitete

Mīnusi

Za te novce nemam ništa za zamjeriti

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje

21/04/2025

България

България

Excellent budget gaming monitor

This is an excellent budget gaming monitor - it features a high refresh rate and an excellent pixel response time for a blur-free experience, as well as all of the latest VRR, HDR, MBR, Flicker Free, etc, etc technologies that make the modern gaming experience better; The gaming technologies used are top notch: Gsync comes with LFC if you are on console or getting below 60 fps; MBR does not produce flickering since it directly controls backlight brightness; The HDR 10 is impressive but it requires some in-game calibration to achieve better contrast in the dark scenes - lowering the in-game brightness does the trick for me.

Plusi

One of the best monitors in its price range.

Mīnusi

The speakers sound too quiet in most video games and need to have loudness equalization enabled in Windows to sound right. They sound normal in the browser but become quiet in-game. My previous Philips monitor did not do that. Feels like a software issue

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор

17/02/2025

Česká republika

Česká republika

S tímto monitorem jsem spokojený z několika důvodů. Menu je srozumitelné a v češtině, což usnadňuje nastavení. Praktická je i možnost vypnutí LED diody. Ekologické balení s minimem plastů je chvályhodné. Jedinou výtku mám k reproduktorům, jejichž zvuk je bohužel podprůměrný.

Plusi

parametry, cena

Mīnusi

zvuk reprodkuktorů

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.

  2. Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  3. Adobe RGB un DCI-P3 pārklājums, pamatojoties uz CIE1976, sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931, NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976.

  4. Smart MBR pielāgo spilgtumu izplūšanas samazināšanai, tāpēc, kad Smart MBR ir ieslēgts, spilgtumu pielāgot nevar. Lai samazinātu kustību izplūšanu, LED sānu apgaismojums mirgos vienlaikus ar ekrāna atsvaidzināšanos, kas var izraisīt būtiskas spilgtuma izmaiņas.

  5. Smart MBR ir optimizēts režīms spēlēm. Smart MBR ieslēgšana var izraisīt manāmu ekrāna mirgošanu. To ir ieteicams izslēgt, kad neizmantojat spēļu funkciju.

  6. Šis monitors iemieso ilgtspēju: korpuss ir veidots no 85% pēc lietošanas pārstrādātas plastmasas.

  7. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Visas tiesības paturētas. AMD, AMD Arrow logotips, AMD FreeSync™ un to kombinācijas ir uzņēmuma Advanced Micro Devices, Inc. preču zīmes. Citi šajā izdevumā lietotie produktu nosaukumi ir tikai identifikācijas nolūkiem, un tās var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

  8. NVIDIA® G-SYNC® atbalsta saskarne: DisplayPort

  9. Atjauniniet NVIDIA® G-SYNC® draiveri uz jaunāko versiju; skatiet vairāk informācijas NVIDIA tīmekļa vietnē: https://www.nvidia.com/

  10. Pārliecinieties, vai jūsu grafikas karte atbalsta NVIDIA® G-SYNC®

  11. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.

  12. Šajā brošūrā minētie izstrādājumi un piederumi var atšķirties atkarībā no valsts un reģiona.