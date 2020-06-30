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Izbeigta ražošana

4000 seriesĻoti plāns LED televizors

24PHS4031/12

4.7

| (11) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu

Ļoti plāns LED televizors

Philips 4000 Series televizora stilīgais dizains ar Digital Crystal Clear ir vērtība jūsu mājās. Baudiet HEVC attēla kvalitāti un dzidru skanējumu lieliskai izklaides pieredzei.

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99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

Ar Digital Crystal Clear

Ļoti plāns LED televizors

  • 60 cm (24 collu)

  • LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Digital Crystal Clear: precizitāte, ar ko vēlēsieties dalīties

Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips radīja Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai .skatāties iecienītās pārraides, filmas, ziņas vai baudāt izklaidi kopā ar draugiem, attēlam vienmēr būs optimāls kontrasts, krāsas un asums.

Īpaši plāns un izsmalcināts profils

Īpaši plāns un izsmalcināts profils

Plāns. Mūsdienīgs. Izsmalcināts. Precīzs. Philips Ultra Slim siluets. Tik plāns siluets izraisa lielu interesi, un tas nav pārsteidzoši, zinot, cik izsmalcināti tas izskatīsies jūsu interjerā.

Attēla veiktspējas indekss uzlabo katru skatīšanās elementu

Attēla veiktspējas indekss uzlabo katru skatīšanās elementu

Attēla veiktspējas indekss apvieno Philips displeja tehnoloģiju un mūsdienīgi attēla apstrādes dziņi, lai uzlabotu attēla īpašības: asumu, kustību, kontrastu un krāsu. Neatkarīgi no avota vienmēr varēsiet baudīt asus attēlus ar satriecošu detalizāciju un dziļumu, piesātinātiem melnās krāsas toņiem, spilgtiem baltās krāsas toņiem un izteiksmīgākajām krāsām, kā arī dabiskiem ādas toņiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

11

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

3
2
1

30/06/2020

България

България

Чудесен продукт Много добро качество на картината

Чудесен продукт Много добро качество на картината. Много добре се представя спрямо цената и размерите си. Лесен за използване интерфейс, лесно инсталиране. Да, препоръчвам този продукт

Plusi

Лесен за използване интерфейс, лесно инсталиране.

Mīnusi

не сме установили

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор

Izmantošanas datums 2018-06-30

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор

Izmantošanas datums 2018-06-30

28/05/2019

Česká republika

Česká republika

pěkný, cenově dostupný, výborný obraz

Lehké ovládání, dobře vypadá, výborná cena, super obraz

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor

22/04/2018

България

България

Този продукт има отлични характеристики и отлично качество!

Много съм доволна от качеството на продукта,а и от други Ваши продукти!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.