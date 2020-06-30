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Izbeigta ražošana
24PHS4031/12
Ļoti plāns LED televizors
Philips 4000 Series televizora stilīgais dizains ar Digital Crystal Clear ir vērtība jūsu mājās. Baudiet HEVC attēla kvalitāti un dzidru skanējumu lieliskai izklaides pieredzei.
60 cm (24 collu)
LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips radīja Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai .skatāties iecienītās pārraides, filmas, ziņas vai baudāt izklaidi kopā ar draugiem, attēlam vienmēr būs optimāls kontrasts, krāsas un asums.
Plāns. Mūsdienīgs. Izsmalcināts. Precīzs. Philips Ultra Slim siluets. Tik plāns siluets izraisa lielu interesi, un tas nav pārsteidzoši, zinot, cik izsmalcināti tas izskatīsies jūsu interjerā.
Attēla veiktspējas indekss apvieno Philips displeja tehnoloģiju un mūsdienīgi attēla apstrādes dziņi, lai uzlabotu attēla īpašības: asumu, kustību, kontrastu un krāsu. Neatkarīgi no avota vienmēr varēsiet baudīt asus attēlus ar satriecošu detalizāciju un dziļumu, piesātinātiem melnās krāsas toņiem, spilgtiem baltās krāsas toņiem un izteiksmīgākajām krāsām, kā arī dabiskiem ādas toņiem.
4.7
no 5
11
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
30/06/2020
България
Чудесен продукт Много добро качество на картината
Чудесен продукт Много добро качество на картината. Много добре се представя спрямо цената и размерите си. Лесен за използване интерфейс, лесно инсталиране. Да, препоръчвам този продукт
Plusi
Лесен за използване интерфейс, лесно инсталиране.
Mīnusi
не сме установили
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор
Izmantošanas datums 2018-06-30
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор
Izmantošanas datums 2018-06-30
Kožený
28/05/2019
Česká republika
pěkný, cenově dostupný, výborný obraz
Lehké ovládání, dobře vypadá, výborná cena, super obraz
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PHS4031 Ultratenký LED televizor
Veselina70
22/04/2018
България
Този продукт има отлични характеристики и отлично качество!
Много съм доволна от качеството на продукта,а и от други Ваши продукти!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 24PHS4031 Ултратънък LED телевизор
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.