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  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Energy Label Europe E
    Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
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  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
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  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē

Evnia Gaming MonitorFull HD monitors spēlēm

25M2N3200W/01

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Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
Mums visiem patīk “lielisks” ātrums. Šim monitoram ir 240 Hz atsvaidzināšanas ātrums un 16:9 Full HD displejs, lai jūs varētu spēlēt savu spēli reāllaika ātrumā, kā arī izteiksmīgs un detalizēts attēls.
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  • Evnia 3000

  • 25 (24,5 collas/62,2 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Īpaši ātra 240 Hz atsvaidzes intensitāte spēlēm bez nekādas aizkaves

Īpaši ātra 240 Hz atsvaidzes intensitāte spēlēm bez nekādas aizkaves

Spēlējot intensīvākās, aizraujošākās spraiga sižeta spēles, īpaši ātrā 240 Hz atsvaidzes intensitāte nodrošina sevišķi plūdenu spēles gaitu bez aizkaves. Šis Philips displejs atveido ekrāna attēlu līdz 240 reizēm sekundē, kas ir ievērojami ātrāk par standarta displeju. Jo īpaši ātras darbības spēlēs, piemēram, pirmās personas šaušanas spēlēs (FPS) un braukšanas spēlēs, 240 Hz sniedz lielisku kustību un skaidru attēlu. Pateicoties Philips 240 Hz displejam, spraiga sižeta momenti spēlēs tiek atveidoti bez raustīšanās un dubultattēliem. Jūs varēsiet daudz labāk iedziļināties spēlēs un izjust spēles garšu.

0,5 ms īpaši liels ātrums skaidram attēlam un plūdenai spēles gaitai

0,5 ms īpaši liels ātrums skaidram attēlam un plūdenai spēles gaitai

Philips Evnia displejs ar 0,5 ms Smart MBR efektīvi novērš attēla un kustības izplūdumu un nodrošina asu un precīzu attēlu, lai uzlabotu spēlēšanas pieredzi. Ātra darbība un dramatiskas pārejas tiek atveidotas plūstoši. Labākā izvēle, lai spēlētu aizraujošas spēles ar daudz kustībām.

Zema ievades aizkave saīsina laika aizturi signāla pārraidei starp ierīcēm un monitoru

Zema ievades aizkave saīsina laika aizturi signāla pārraidei starp ierīcēm un monitoru

Ievades aizkave ir laika periods starp darbības veikšanu savienotajā ierīcē un rezultāta redzēšanu ekrānā. Zema ievades aizkave saīsina laika aizturi no komandas ievadīšanas brīža ierīcēs līdz tā tiek izpildīta ekrānā, ievērojami uzlabojot īpaši kustībjutīgu spēļu spēlēšanas pieredzi, ko novērtēs ikviens, kam patīk spēlēt ātras, uz rezultātu orientētas spēles.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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1.0

no 5

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Apskats

5
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08/12/2024

Україна

Україна

Максимально не задоволенинй

І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати

Mīnusi

Усі причини навів вище також можу надати відео докази

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

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Atrunas

  1. Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.

  2. Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  3. Smart MBR pielāgo spilgtumu izplūšanas samazināšanai, tāpēc, kad Smart MBR ir ieslēgts, spilgtumu pielāgot nevar. Lai samazinātu kustību izplūšanu, LED sānu apgaismojums mirgos vienlaikus ar ekrāna atsvaidzināšanos, kas var izraisīt būtiskas spilgtuma izmaiņas.

  4. Smart MBR ir optimizēts režīms spēlēm. Smart MBR ieslēgšana var izraisīt manāmu ekrāna mirgošanu. To ir ieteicams izslēgt, kad neizmantojat spēļu funkciju.

  5. NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976

  6. sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931

  7. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.