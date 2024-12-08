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25M2N3200W/01
Evnia 3000
25 (24,5 collas/62,2 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Spēlējot intensīvākās, aizraujošākās spraiga sižeta spēles, īpaši ātrā 240 Hz atsvaidzes intensitāte nodrošina sevišķi plūdenu spēles gaitu bez aizkaves. Šis Philips displejs atveido ekrāna attēlu līdz 240 reizēm sekundē, kas ir ievērojami ātrāk par standarta displeju. Jo īpaši ātras darbības spēlēs, piemēram, pirmās personas šaušanas spēlēs (FPS) un braukšanas spēlēs, 240 Hz sniedz lielisku kustību un skaidru attēlu. Pateicoties Philips 240 Hz displejam, spraiga sižeta momenti spēlēs tiek atveidoti bez raustīšanās un dubultattēliem. Jūs varēsiet daudz labāk iedziļināties spēlēs un izjust spēles garšu.
Philips Evnia displejs ar 0,5 ms Smart MBR efektīvi novērš attēla un kustības izplūdumu un nodrošina asu un precīzu attēlu, lai uzlabotu spēlēšanas pieredzi. Ātra darbība un dramatiskas pārejas tiek atveidotas plūstoši. Labākā izvēle, lai spēlētu aizraujošas spēles ar daudz kustībām.
Ievades aizkave ir laika periods starp darbības veikšanu savienotajā ierīcē un rezultāta redzēšanu ekrānā. Zema ievades aizkave saīsina laika aizturi no komandas ievadīšanas brīža ierīcēs līdz tā tiek izpildīta ekrānā, ievērojami uzlabojot īpaši kustībjutīgu spēļu spēlēšanas pieredzi, ko novērtēs ikviens, kam patīk spēlēt ātras, uz rezultātu orientētas spēles.
1.0
no 5
1
Apskats
Finick_1
08/12/2024
Україна
Максимально не задоволенинй
І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати
Mīnusi
Усі причини навів вище також можу надати відео докази
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.
Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
Smart MBR pielāgo spilgtumu izplūšanas samazināšanai, tāpēc, kad Smart MBR ir ieslēgts, spilgtumu pielāgot nevar. Lai samazinātu kustību izplūšanu, LED sānu apgaismojums mirgos vienlaikus ar ekrāna atsvaidzināšanos, kas var izraisīt būtiskas spilgtuma izmaiņas.
Smart MBR ir optimizēts režīms spēlēm. Smart MBR ieslēgšana var izraisīt manāmu ekrāna mirgošanu. To ir ieteicams izslēgt, kad neizmantojat spēļu funkciju.
NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.