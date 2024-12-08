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  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Enerģijas efektivitātes klases rādītājs
    Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
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  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē

Gaming MonitorFull HD monitors spēlēm

25M2N3200W/01

1

| (1) Apskats

Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē

Mums visiem patīk “lielisks” ātrums. Šim monitoram ir 240 Hz atsvaidzināšanas ātrums un 16:9 Full HD displejs, lai jūs varētu spēlēt savu spēli reāllaika ātrumā, kā arī izteiksmīgs un detalizēts attēls.

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  • Evnia 3000

  • 25 (24,5 collas/62,2 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Īpaši ātra 240 Hz atsvaidzes intensitāte spēlēšanai praktiski bez aizkaves

Īpaši ātra 240 Hz atsvaidzes intensitāte spēlēšanai praktiski bez aizkaves

Spēlējot visspraigākās un aizraujošākās dinamiskās spēles, īpaši ātrā 240 Hz atsvaidzes intensitāte nodrošina izcili vienmērīgu spēlēšanu bez aizkaves. Šis Philips displejs pārzīmē ekrāna attēlu līdz pat 240 reizēm sekundē — ievērojami ātrāk nekā standarta displejs. Īpaši dinamiskās spēlēs, piemēram, pirmās personas šaušanas un sacīkšu spēlēs, 240 Hz nodrošina izcilu kustību attēlojumu un vizuālo skaidrību. Philips 240 Hz displejā spēļu darbības ainas izskatās vienmērīgas un bez dubultošanās. Jūs izjutīsiet dziļāku iegrimšanu spēlē un jutīsieties kā daļa no tās.

0,5 ms īpaši liels ātrums skaidram attēlam un plūdenai spēles gaitai

0,5 ms īpaši liels ātrums skaidram attēlam un plūdenai spēles gaitai

Philips Evnia displejs ar 0,5 ms Smart MBR efektīvi novērš attēla un kustības izplūdumu un nodrošina asu un precīzu attēlu, lai uzlabotu spēlēšanas pieredzi. Ātra darbība un dramatiskas pārejas tiek atveidotas plūstoši. Labākā izvēle, lai spēlētu aizraujošas spēles ar daudz kustībām.

Zema ievades aizture samazina laika aizkavi starp ierīcēm un monitoru

Zema ievades aizture samazina laika aizkavi starp ierīcēm un monitoru

Ievades aizkave ir laiks, kas paiet no darbības veikšanas ar pievienotajām ierīcēm līdz rezultāta parādīšanai ekrānā. Zema ievades aizkave samazina laiku starp komandas ievadīšanu ierīcē un tās attēlošanu monitorā, ievērojami uzlabojot tādu videospēļu spēlēšanu, kurās nepieciešama zibenīga reakcija. Tas ir īpaši svarīgi ātru un sacensību tipa spēļu spēlētājiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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1.0

no 5

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Apskats

5
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08/12/2024

Україна

Україна

Максимально не задоволенинй

І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати

Mīnusi

Усі причини навів вище також можу надати відео докази

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

Date of Use 2024-06-08

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

Date of Use 2024-06-08

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Atrunas

  1. Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.

  2. Atbildes laika vērtība ir vienāda ar SmartResponse

  3. Smart MBR pielāgo spilgtumu izplūšanas samazināšanai, tāpēc, kad Smart MBR ir ieslēgts, spilgtumu pielāgot nevar. Lai samazinātu kustību izplūšanu, LED sānu apgaismojums mirgos vienlaikus ar ekrāna atsvaidzināšanos, kas var izraisīt būtiskas spilgtuma izmaiņas.

  4. Smart MBR ir optimizēts režīms spēlēm. Smart MBR ieslēgšana var izraisīt manāmu ekrāna mirgošanu. To ir ieteicams izslēgt, kad neizmantojat spēļu funkciju.

  5. NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976

  6. sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931

  7. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.