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25M2N3200W/01
Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
Mums visiem patīk “lielisks” ātrums. Šim monitoram ir 240 Hz atsvaidzināšanas ātrums un 16:9 Full HD displejs, lai jūs varētu spēlēt savu spēli reāllaika ātrumā, kā arī izteiksmīgs un detalizēts attēls.
Evnia 3000
25 (24,5 collas/62,2 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Spēlējot visspraigākās un aizraujošākās dinamiskās spēles, īpaši ātrā 240 Hz atsvaidzes intensitāte nodrošina izcili vienmērīgu spēlēšanu bez aizkaves. Šis Philips displejs pārzīmē ekrāna attēlu līdz pat 240 reizēm sekundē — ievērojami ātrāk nekā standarta displejs. Īpaši dinamiskās spēlēs, piemēram, pirmās personas šaušanas un sacīkšu spēlēs, 240 Hz nodrošina izcilu kustību attēlojumu un vizuālo skaidrību. Philips 240 Hz displejā spēļu darbības ainas izskatās vienmērīgas un bez dubultošanās. Jūs izjutīsiet dziļāku iegrimšanu spēlē un jutīsieties kā daļa no tās.
Philips Evnia displejs ar 0,5 ms Smart MBR efektīvi novērš attēla un kustības izplūdumu un nodrošina asu un precīzu attēlu, lai uzlabotu spēlēšanas pieredzi. Ātra darbība un dramatiskas pārejas tiek atveidotas plūstoši. Labākā izvēle, lai spēlētu aizraujošas spēles ar daudz kustībām.
Ievades aizkave ir laiks, kas paiet no darbības veikšanas ar pievienotajām ierīcēm līdz rezultāta parādīšanai ekrānā. Zema ievades aizkave samazina laiku starp komandas ievadīšanu ierīcē un tās attēlošanu monitorā, ievērojami uzlabojot tādu videospēļu spēlēšanu, kurās nepieciešama zibenīga reakcija. Tas ir īpaši svarīgi ātru un sacensību tipa spēļu spēlētājiem.
1.0
no 5
1
Apskats
Finick_1
08/12/2024
Україна
Максимально не задоволенинй
І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати
Mīnusi
Усі причини навів вище також можу надати відео докази
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Date of Use 2024-06-08
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Date of Use 2024-06-08
Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.
Atbildes laika vērtība ir vienāda ar SmartResponse
Smart MBR pielāgo spilgtumu izplūšanas samazināšanai, tāpēc, kad Smart MBR ir ieslēgts, spilgtumu pielāgot nevar. Lai samazinātu kustību izplūšanu, LED sānu apgaismojums mirgos vienlaikus ar ekrāna atsvaidzināšanos, kas var izraisīt būtiskas spilgtuma izmaiņas.
Smart MBR ir optimizēts režīms spēlēm. Smart MBR ieslēgšana var izraisīt manāmu ekrāna mirgošanu. To ir ieteicams izslēgt, kad neizmantojat spēļu funkciju.
NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.