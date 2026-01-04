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25M2N5200P/00
Evnia 5000
25 (24,5 collas/62,2 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Spēlējot nevajadzētu veikt izvēli starp saraustītu spēli un sakropļotiem kadriem. AMD FreeSync™ Premium nopietniem spēlētājiem sniedz plūstošu spēli bez traucējumiem ar maksimālu veiktspēju. Kompromisi nav pieļauti – spēlējiet pārliecinoši ar augstu atsvaidzes intensitāti, zemu kadru ātruma kompensāciju un zemu latentumu.
Philips Evnia 280 Hz displejs pārceļ jūsu spēļu pieredzi jaunā dimensijā. Zema ievades nobīde apvienojumā ar mainīgas atsvaidzes intensitātes tehnoloģiju sniedz jums aizraujošas spēles priekšrocības. Turklāt mūsu plaša skata leņķa panelis ar augstu izšķirtspēju nodrošina reālistisku spēļu pieredzi ar nepārspējamu krāsu precizitāti. Koncentrējieties uz svarīgāko, jo regulējams statīvs nodrošina komfortu, ko esat pelnījis, un mirgošanas novēršanas funkcija nodrošina ērtu skatīšanos, lai jūs varētu turpināt spēlēt spēles bez veselības problēmām.
Ievades aizkave ir laika periods starp darbības veikšanu savienotajā ierīcē un rezultāta redzēšanu ekrānā. Zema ievades aizkave saīsina laika aizturi no komandas ievadīšanas brīža ierīcēs līdz tā tiek izpildīta ekrānā, ievērojami uzlabojot īpaši kustībjutīgu spēļu spēlēšanas pieredzi, ko novērtēs ikviens, kam patīk spēlēt ātras, uz rezultātu orientētas spēles.
Atsauksmes
“IPS” nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai DP ievadei.
Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.
Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
Smart MBR pielāgo spilgtumu, lai samazinātu izplūšanu, tāpēc, kad Smart MBR ir ieslēgts, spilgtumu pielāgot nevar. Lai samazinātu kustību izplūšanu, LED sānu apgaismojums mirgos vienlaikus ar ekrāna atsvaidzināšanu, kas var izraisīt būtiskas spilgtuma izmaiņas
Smart MBR ir optimizēts režīms spēlēm. Smart MBR ieslēgšana var izraisīt manāmu ekrāna mirgošanu. To ir ieteicams izslēgt, kad neizmantojat spēļu funkciju.
Adobe RGB un DCI-P3 pārklājums, pamatojoties uz CIE1976, sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931, NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976.
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NVIDIA® G-SYNC® atbalsta saskarne: DisplayPort
Atjauniniet NVIDIA® G-SYNC® draiveri uz jaunāko versiju; skatiet vairāk informācijas NVIDIA tīmekļa vietnē: https://www.nvidia.com/
Pārliecinieties, vai jūsu grafikas karte atbalsta NVIDIA® G-SYNC®
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.