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  • Jūsu spēlēšanas pieredze maksimālā līmenī
  • Jūsu spēlēšanas pieredze maksimālā līmenī
  • Jūsu spēlēšanas pieredze maksimālā līmenī
  • Jūsu spēlēšanas pieredze maksimālā līmenī
  • Jūsu spēlēšanas pieredze maksimālā līmenī
  • Jūsu spēlēšanas pieredze maksimālā līmenī
  • Jūsu spēlēšanas pieredze maksimālā līmenī
  • Energy Label Europe E
    Jūsu spēlēšanas pieredze maksimālā līmenī
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Jūsu spēlēšanas pieredze maksimālā līmenī
  • Jūsu spēlēšanas pieredze maksimālā līmenī
  • Jūsu spēlēšanas pieredze maksimālā līmenī
  • Jūsu spēlēšanas pieredze maksimālā līmenī
  • Jūsu spēlēšanas pieredze maksimālā līmenī
  • Jūsu spēlēšanas pieredze maksimālā līmenī
  • Jūsu spēlēšanas pieredze maksimālā līmenī
  • Jūsu spēlēšanas pieredze maksimālā līmenī

Evnia Gaming MonitorFull HD monitors spēlēm

25M2N5200P/00

Jūsu spēlēšanas pieredze maksimālā līmenī
Spēlēm paredzēts monitors, kas sniedz jums vislabāko. Ar SmartContrast, kā arī AMD FreeSync Premium tehnoloģijas un 280 Hz atsvaidzes intensitātes kombināciju šis produkts piedāvā vienmērīgu spēlēšanu bez aizkaves, nepieļaujot kompromisus attēlveidošanas ziņā.
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Jūsu spēlēšanas pieredze maksimālā līmenī

  • Evnia 5000

  • 25 (24,5 collas/62,2 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; plūstošām spēlēm bez traucējumiem un aizkavēm

AMD FreeSync™ Premium; plūstošām spēlēm bez traucējumiem un aizkavēm

Spēlējot nevajadzētu veikt izvēli starp saraustītu spēli un sakropļotiem kadriem. AMD FreeSync™ Premium nopietniem spēlētājiem sniedz plūstošu spēli bez traucējumiem ar maksimālu veiktspēju. Kompromisi nav pieļauti – spēlējiet pārliecinoši ar augstu atsvaidzes intensitāti, zemu kadru ātruma kompensāciju un zemu latentumu.

Pārsteidzoša 280 Hz atsvaidzes intensitāte visgludākajai spēlei

Pārsteidzoša 280 Hz atsvaidzes intensitāte visgludākajai spēlei

Philips Evnia 280 Hz displejs pārceļ jūsu spēļu pieredzi jaunā dimensijā. Zema ievades nobīde apvienojumā ar mainīgas atsvaidzes intensitātes tehnoloģiju sniedz jums aizraujošas spēles priekšrocības. Turklāt mūsu plaša skata leņķa panelis ar augstu izšķirtspēju nodrošina reālistisku spēļu pieredzi ar nepārspējamu krāsu precizitāti. Koncentrējieties uz svarīgāko, jo regulējams statīvs nodrošina komfortu, ko esat pelnījis, un mirgošanas novēršanas funkcija nodrošina ērtu skatīšanos, lai jūs varētu turpināt spēlēt spēles bez veselības problēmām.

Zema ievades aizkave saīsina laika aizturi signāla pārraidei starp ierīcēm un monitoru

Zema ievades aizkave saīsina laika aizturi signāla pārraidei starp ierīcēm un monitoru

Ievades aizkave ir laika periods starp darbības veikšanu savienotajā ierīcē un rezultāta redzēšanu ekrānā. Zema ievades aizkave saīsina laika aizturi no komandas ievadīšanas brīža ierīcēs līdz tā tiek izpildīta ekrānā, ievērojami uzlabojot īpaši kustībjutīgu spēļu spēlēšanas pieredzi, ko novērtēs ikviens, kam patīk spēlēt ātras, uz rezultātu orientētas spēles.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. “IPS” nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai DP ievadei.

  3. Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.

  4. Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  5. Smart MBR pielāgo spilgtumu, lai samazinātu izplūšanu, tāpēc, kad Smart MBR ir ieslēgts, spilgtumu pielāgot nevar. Lai samazinātu kustību izplūšanu, LED sānu apgaismojums mirgos vienlaikus ar ekrāna atsvaidzināšanu, kas var izraisīt būtiskas spilgtuma izmaiņas

  6. Smart MBR ir optimizēts režīms spēlēm. Smart MBR ieslēgšana var izraisīt manāmu ekrāna mirgošanu. To ir ieteicams izslēgt, kad neizmantojat spēļu funkciju.

  7. Adobe RGB un DCI-P3 pārklājums, pamatojoties uz CIE1976, sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931, NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976.

  8. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Visas tiesības paturētas. AMD, AMD Arrow logotips, AMD FreeSync™ un to kombinācijas ir uzņēmuma Advanced Micro Devices, Inc. preču zīmes. Citi šajā izdevumā lietotie produktu nosaukumi ir tikai identifikācijas nolūkiem, un tās var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

  9. NVIDIA® G-SYNC® atbalsta saskarne: DisplayPort

  10. Atjauniniet NVIDIA® G-SYNC® draiveri uz jaunāko versiju; skatiet vairāk informācijas NVIDIA tīmekļa vietnē: https://www.nvidia.com/

  11. Pārliecinieties, vai jūsu grafikas karte atbalsta NVIDIA® G-SYNC®

  12. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.