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  • Energy Label Europe E
    Vienkāršāka savienojumu izveide
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MonitorLCD monitors ar USB-C dokošanu

276B1/00

4.4
| (16) Atsauksmes | 83% ieteica šo produktu

1 godalga

Vienkāršāka savienojumu izveide
Šis Philips monitors nodrošina 90 W jaudu un vienkāršu klēpjdatora dokošanas risinājumu. Skatiet QHD attēlus, uzlādējiet klēpjdatoru un vienlaicīgi izmantojiet Ethernet tīklu tikai ar viena USB-C kabeļa palīdzību. Ar TUV sertifikātu apstiprināta ērtība acīm palīdz samazināt acu nogurumu.
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ar C tipa USB dokošanu

Vienkāršāka savienojumu izveide

  • B Line

  • 27 collas (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

USB-C ļauj portatīvo datoru uzlādēt tieši no monitora

USB-C ļauj portatīvo datoru uzlādēt tieši no monitora

Šajā Philips ekrānā ir iebūvēta C tipa USB dokstacija ar enerģijas uzlādes iespēju. Pateicoties inteliģentajai un piemērojamajai enerģijas pārvaldībai, jūs varat tieši uzlādēt saderīgu* portatīvo datoru. Tās plānais, reversais C tipa USB savienotājs nodrošina vienkāršu viena kabeļa dokošanu. Vienkārši pievienojot visas perifērijas ierīces, piemēram, tastatūru, peli un RJ-45 Ethernet kabeli, monitora dokstacijai. Varat skatīties augstas izšķirtspējas video un ārkārtīgi lielā ātrumā pārsūtīt datus, vienlaikus uzlādējot savu piezīmjdatoru.

Kristāldzidri attēli ar Quad HD, 2560 x 1440 pikseļi

Kristāldzidri attēli ar Quad HD, 2560 x 1440 pikseļi

Šie Philips ekrāni nodrošina kristāldzidrus Quad HD 2560x1440 vai 2560x1080 pikseļu attēlus. Izmantojot lielas veiktspējas paneļus ar liela blīvuma pikseļu skaitu, ko nodrošina jaudīgi platjoslas avoti, piemēram, USB-C, Displayport vai HDMI, šie jaunie displeji iedzīvinās attēlus un grafikas. Philips displeji nodrošinās kristāldzidrus attēlus neatkarīgi no tā, vai esat speciālists ar augstām prasībām, kuram nepieciešama īpaši detalizēta informācija CAD-CAM risinājumiem, izmantojot 3D grafikas lietojumprogrammas, vai finanšu eksperts, kas strādā ar lielām izklājlapām.

TUV Eye Comfort sertifikāts — samazina acu nogurumu

TUV Eye Comfort sertifikāts — samazina acu nogurumu

Philips displejs atbilst TUV Rheinland Eye Comfort standartam, un tas novērš acu piepūli, ko izraisa ilgstoša datora lietošana. Philips displeji, kuriem ir TUV Eye Comfort sertifikāts, nodrošina attēlu bez mirgošanas, zema zilās gaismas līmeņa režīmu, tie novērš traucējošu atspīdumu, nodrošina plašu skata leņķi un mazāku attēla kvalitātes samazinājumu dažādos leņķos, kā arī tiem ir ergonomisks statīva dizains izcilai skatīšanās pieredzei. Rūpējieties par acu veselību un palieliniet darba produktivitāti.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

  • Award image AWARD-7185186

Atsauksmes

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4.4

no 5

16

Atsauksmes

83%

ieteica šo produktu

2
1

31/10/2025

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Bardzo dobry monitor

Świetny monitor i hub USB-C. Doskonałe kolory i tryby pracy ułatwiające czytanie dokumentów. Duży rozmiar ekranu umożliwia łatwą prace nad kilkoma dokumentami. Wbudowane gniazdo sieciowe ogranicza ilość kabli do komputera tylko do jednego.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C

25/05/2019

Polska

Polska

Jest super dźwięk jest wysokiej jakości

Wszystko śmiga działa ok. Niema problemów z połączeniem, dźwięk jest wysokiej jakości. Wygląda super

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par B1 Głośnik kina domowego Nano

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par B1 Głośnik kina domowego Nano

14/03/2024

Україна

Україна

дуже, дууже гарний офісний монітор

Дуже добре продуманий монітор, хороший комплект поставки та чудовий функціонал. Яскравий та гарний.

Plusi

Функціонал та якість

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 346B1C Вигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 346B1C Вигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. Maksimālā izšķirtspēja darbojas tad, ja ir vai nu USB-C, DP vai HDMI ieeja.

  2. Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  3. NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976

  4. sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931

  5. Lai pārraidītu video, izmantojot USB-C savienojumu, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C DP pārslēgšanas režīms

  6. Tādas darbības kā ekrāna koplietošana, video un audio straumēšana tiešsaistē internetā var ietekmēt tīkla veiktspēju. Jūsu aparatūra, tīkla joslas platums un tā veiktspēja noteiks kopējo audio un video kvalitāti.

  7. Lai izmantotu USB-C strāvas padeves un uzlādes funkciju, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C standarta strāvas padeves specifikācijas. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet papildinformāciju jūsu piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.

  8. Ja jūsu Ethernet savienojums šķiet lēns, lūdzu, ieejiet OSD izvēlnē un izvēlieties USB 3.0 vai jaunāku versiju, kas atbalsta LAN ātrumu līdz 1 G.

  9. EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.

  10. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.