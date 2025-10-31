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B Line
27 collas (68,6 cm)
2560 x 1440 (QHD)
Šajā Philips ekrānā ir iebūvēta C tipa USB dokstacija ar enerģijas uzlādes iespēju. Pateicoties inteliģentajai un piemērojamajai enerģijas pārvaldībai, jūs varat tieši uzlādēt saderīgu* portatīvo datoru. Tās plānais, reversais C tipa USB savienotājs nodrošina vienkāršu viena kabeļa dokošanu. Vienkārši pievienojot visas perifērijas ierīces, piemēram, tastatūru, peli un RJ-45 Ethernet kabeli, monitora dokstacijai. Varat skatīties augstas izšķirtspējas video un ārkārtīgi lielā ātrumā pārsūtīt datus, vienlaikus uzlādējot savu piezīmjdatoru.
Šie Philips ekrāni nodrošina kristāldzidrus Quad HD 2560x1440 vai 2560x1080 pikseļu attēlus. Izmantojot lielas veiktspējas paneļus ar liela blīvuma pikseļu skaitu, ko nodrošina jaudīgi platjoslas avoti, piemēram, USB-C, Displayport vai HDMI, šie jaunie displeji iedzīvinās attēlus un grafikas. Philips displeji nodrošinās kristāldzidrus attēlus neatkarīgi no tā, vai esat speciālists ar augstām prasībām, kuram nepieciešama īpaši detalizēta informācija CAD-CAM risinājumiem, izmantojot 3D grafikas lietojumprogrammas, vai finanšu eksperts, kas strādā ar lielām izklājlapām.
Philips displejs atbilst TUV Rheinland Eye Comfort standartam, un tas novērš acu piepūli, ko izraisa ilgstoša datora lietošana. Philips displeji, kuriem ir TUV Eye Comfort sertifikāts, nodrošina attēlu bez mirgošanas, zema zilās gaismas līmeņa režīmu, tie novērš traucējošu atspīdumu, nodrošina plašu skata leņķi un mazāku attēla kvalitātes samazinājumu dažādos leņķos, kā arī tiem ir ergonomisks statīva dizains izcilai skatīšanās pieredzei. Rūpējieties par acu veselību un palieliniet darba produktivitāti.
Godalgas
4.4
no 5
16
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
Pavvik
31/10/2025
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Bardzo dobry monitor
Świetny monitor i hub USB-C. Doskonałe kolory i tryby pracy ułatwiające czytanie dokumentów. Duży rozmiar ekranu umożliwia łatwą prace nad kilkoma dokumentami. Wbudowane gniazdo sieciowe ogranicza ilość kabli do komputera tylko do jednego.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C
Joker1622
25/05/2019
Polska
Jest super dźwięk jest wysokiej jakości
Wszystko śmiga działa ok. Niema problemów z połączeniem, dźwięk jest wysokiej jakości. Wygląda super
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par B1 Głośnik kina domowego Nano
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par B1 Głośnik kina domowego Nano
Віталіус
14/03/2024
Україна
дуже, дууже гарний офісний монітор
Дуже добре продуманий монітор, хороший комплект поставки та чудовий функціонал. Яскравий та гарний.
Plusi
Функціонал та якість
Mīnusi
Немає
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 346B1C Вигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 346B1C Вигнутий РК-монітор UltraWide з USB-C
Maksimālā izšķirtspēja darbojas tad, ja ir vai nu USB-C, DP vai HDMI ieeja.
Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931
Lai pārraidītu video, izmantojot USB-C savienojumu, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C DP pārslēgšanas režīms
Tādas darbības kā ekrāna koplietošana, video un audio straumēšana tiešsaistē internetā var ietekmēt tīkla veiktspēju. Jūsu aparatūra, tīkla joslas platums un tā veiktspēja noteiks kopējo audio un video kvalitāti.
Lai izmantotu USB-C strāvas padeves un uzlādes funkciju, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C standarta strāvas padeves specifikācijas. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet papildinformāciju jūsu piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.
Ja jūsu Ethernet savienojums šķiet lēns, lūdzu, ieejiet OSD izvēlnē un izvēlieties USB 3.0 vai jaunāku versiju, kas atbalsta LAN ātrumu līdz 1 G.
EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.