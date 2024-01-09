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  • Optimizēts sniegums nākamās paaudzes spēļu konsolēm
  • Optimizēts sniegums nākamās paaudzes spēļu konsolēm
  • Optimizēts sniegums nākamās paaudzes spēļu konsolēm
  • Optimizēts sniegums nākamās paaudzes spēļu konsolēm
  • Optimizēts sniegums nākamās paaudzes spēļu konsolēm
  • Optimizēts sniegums nākamās paaudzes spēļu konsolēm
  • Optimizēts sniegums nākamās paaudzes spēļu konsolēm
  • Optimizēts sniegums nākamās paaudzes spēļu konsolēm
  • Energy Label Europe G
    Optimizēts sniegums nākamās paaudzes spēļu konsolēm
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Optimizēts sniegums nākamās paaudzes spēļu konsolēm
  • Optimizēts sniegums nākamās paaudzes spēļu konsolēm
  • Optimizēts sniegums nākamās paaudzes spēļu konsolēm
  • Optimizēts sniegums nākamās paaudzes spēļu konsolēm
  • Optimizēts sniegums nākamās paaudzes spēļu konsolēm
  • Optimizēts sniegums nākamās paaudzes spēļu konsolēm
  • Optimizēts sniegums nākamās paaudzes spēļu konsolēm
  • Optimizēts sniegums nākamās paaudzes spēļu konsolēm

Evnia Gaming Monitor4K HDR displejs ar Ambiglow

279M1RV/00

1
| (2) Atsauksmes

1 godalga

Optimizēts sniegums nākamās paaudzes spēļu konsolēm
Displeji Designed for Xbox patiesos konsoļu spēļu cienītājus ievedīs jaunā spēlēšanas laikmetā. Baudiet brīnišķīgo vizuālo sniegumu un krāsu precizitāti ar UltraClear 4K Nano IPS displeju. DisplayHDR 600 nodrošina dinamisku attēla kvalitāti.
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Optimizēts sniegums nākamās paaudzes spēļu konsolēm

  • Designed for Xbox

  • Evnia 7000

  • 27 collas (68,5 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Designed for Xbox optimālai spēļu pieredzei

Designed for Xbox optimālai spēļu pieredzei

Atraisiet savu konsoles spēļu potenciālu. Mēs apvienojām spēkus ar Xbox komandu, lai izveidotu šo Designed for Xbox displeju, kas nodrošina optimālo Xbox Series X vizuālo veiktspēju, līdzko tiek ieslēgts.

AMD FreeSync™ Premium Pro; plūstoša spēle ar zema latentuma HDR

AMD FreeSync™ Premium Pro; plūstoša spēle ar zema latentuma HDR

Spēlējot spēles, nevienam nevajadzētu izvēlēties starp saraustītu spēli un sakropļotiem kadriem. Šis displejs ir ieguvis AMD FreeSync™ Premium Pro sertifikāciju, kas sniedz mainīgu atsvaidzes intensitāti (VRR) un patiesu HDR spēlēšanas pieredzi. Tā vienlaikus ļauj baudīt plūstošu spēli ar maksimālu veiktspēju un nodrošina grafiku ar izcili augstu dinamisko diapazonu, saglabājot zemu latentumu.

144 Hz atsvaidzes intensitāte īpaši plūstošiem, spilgtiem attēliem

144 Hz atsvaidzes intensitāte īpaši plūstošiem, spilgtiem attēliem

Jums patīk spēlēt aizraujošas un sarežģītas spēles, un jums nepieciešams displejs ar īpaši vienmērīgi plūstošiem attēliem bez laika nobīdes. Šis Philips displejs atjauno ekrāna attēlu ar intensitāti līdz 144 reizēm sekundē, un tas ir 2,4x ātrāks nekā standarta displejs. Neliela kadra atsvaidzes intensitāte var likt pretiniekiem lēkāt ekrānā, padarot tos par grūtiem mērķiem. Ar 144 Hz kadra atsvaidzes intensitāti jūs varat iegūt šos kritiski nepieciešamos attēlus ekrānā un redzēt pretinieku pārvietošanos, kas sniedz iespēju tiem viegli trāpīt. Ar īpaši zemu ievades nobīdi un bez ekrāna raustīšanās šis Philips displejs ir jūsu perfektais spēļu spēlēšanas pārinieks

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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Atsauksmes

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1.0

no 5

2

Atsauksmes

5
4
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09/01/2024

Україна

Україна

Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати

Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.

Mīnusi

Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

20/08/2024

România

România

Este dificil si buggy

Nu este un monitor de incredere. De multe ori imaginea devine neagra cand se schimba refresh rate-ul (de exemplu cand porneste sau se opreste un joc pe PS5) si trebuie restartat. Nu detecteaza aproape niciodata sursa la care este conectat si trebuie scos si bagat din nou cablul, uneori trebuie restartat monitorul si apoi scos si bagat cablul din nou. Nu mai cumpar de la Philips niciodata.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. “IPS” nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. Maksimālā izšķirtspēja pieejama HDMI ievadam vai DP ievadam.

  3. Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.

  4. Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  5. BT. 709 / DCI-P3 pārklājums pamatojoties uz CIE1976

  6. NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976

  7. sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931

  8. Adobe RGB pārklājums, pamatojoties uz CIE1976

  9. NVIDIA® G-SYNC® atbalsta saskarne: DisplayPort

  10. Atjauniniet NVIDIA® G-SYNC® draiveri uz jaunāko versiju; skatiet vairāk informācijas NVIDIA tīmekļa vietnē: https://www.nvidia.com/

  11. Pārliecinieties, vai jūsu grafikas karte atbalsta NVIDIA® G-SYNC®

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Visas tiesības paturētas. AMD, AMD Arrow logotips, AMD FreeSync™ un to kombinācijas ir uzņēmuma Advanced Micro Devices, Inc. preču zīmes. Citi šajā izdevumā lietotie produktu nosaukumi ir tikai identifikācijas nolūkiem, un tās var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

  13. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.