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279M1RV/00
Designed for Xbox
Evnia 7000
27 collas (68,5 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Atraisiet savu konsoles spēļu potenciālu. Mēs apvienojām spēkus ar Xbox komandu, lai izveidotu šo Designed for Xbox displeju, kas nodrošina optimālo Xbox Series X vizuālo veiktspēju, līdzko tiek ieslēgts.
Spēlējot spēles, nevienam nevajadzētu izvēlēties starp saraustītu spēli un sakropļotiem kadriem. Šis displejs ir ieguvis AMD FreeSync™ Premium Pro sertifikāciju, kas sniedz mainīgu atsvaidzes intensitāti (VRR) un patiesu HDR spēlēšanas pieredzi. Tā vienlaikus ļauj baudīt plūstošu spēli ar maksimālu veiktspēju un nodrošina grafiku ar izcili augstu dinamisko diapazonu, saglabājot zemu latentumu.
Jums patīk spēlēt aizraujošas un sarežģītas spēles, un jums nepieciešams displejs ar īpaši vienmērīgi plūstošiem attēliem bez laika nobīdes. Šis Philips displejs atjauno ekrāna attēlu ar intensitāti līdz 144 reizēm sekundē, un tas ir 2,4x ātrāks nekā standarta displejs. Neliela kadra atsvaidzes intensitāte var likt pretiniekiem lēkāt ekrānā, padarot tos par grūtiem mērķiem. Ar 144 Hz kadra atsvaidzes intensitāti jūs varat iegūt šos kritiski nepieciešamos attēlus ekrānā un redzēt pretinieku pārvietošanos, kas sniedz iespēju tiem viegli trāpīt. Ar īpaši zemu ievades nobīdi un bez ekrāna raustīšanās šis Philips displejs ir jūsu perfektais spēļu spēlēšanas pārinieks
Godalgas
1.0
no 5
2
Atsauksmes
Void
09/01/2024
Україна
Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати
Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.
Mīnusi
Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow
Cijgt4hg43ir
20/08/2024
România
Este dificil si buggy
Nu este un monitor de incredere. De multe ori imaginea devine neagra cand se schimba refresh rate-ul (de exemplu cand porneste sau se opreste un joc pe PS5) si trebuie restartat. Nu detecteaza aproape niciodata sursa la care este conectat si trebuie scos si bagat din nou cablul, uneori trebuie restartat monitorul si apoi scos si bagat cablul din nou. Nu mai cumpar de la Philips niciodata.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow
“IPS” nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Maksimālā izšķirtspēja pieejama HDMI ievadam vai DP ievadam.
Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.
Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
BT. 709 / DCI-P3 pārklājums pamatojoties uz CIE1976
NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931
Adobe RGB pārklājums, pamatojoties uz CIE1976
NVIDIA® G-SYNC® atbalsta saskarne: DisplayPort
Atjauniniet NVIDIA® G-SYNC® draiveri uz jaunāko versiju; skatiet vairāk informācijas NVIDIA tīmekļa vietnē: https://www.nvidia.com/
Pārliecinieties, vai jūsu grafikas karte atbalsta NVIDIA® G-SYNC®
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Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.