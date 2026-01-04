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Evnia Gaming MonitorQuad HD spēļu monitors

27M1N5500ZA/00

1 godalga

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Šis Philips spēlēm paredzētais monitors sniedz kristāldzidru attēlu un vienmērīgu spēles gaitu. FreeSync ātrā 170 Hz atsvaidzes intensitāte ar HDR rada koptu un reālistisku pieredzi. Displejs ar slaidu rāmi ar Ultra Wide-Color uzlabo vizuālo baudījumu.
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  • Evnia 5000

  • 27 collas (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

IPS Nano color tehnoloģija paplašina krāsu gammu dinamiskiem attēliem

IPS Nano color tehnoloģija paplašina krāsu gammu dinamiskiem attēliem

Svarīgām attēlveidošanas, spēļu un produktivitātes vajadzībām Nano-IPS displejs nodrošina precīzu krāsu atbilstību visa plašā skatīšanās leņķa platumā bez krāsu nobīdes. Bagātīgi sarkanie toņi, sulīgāki zaļie un tumšāki zilie toņi. Ultra Wide-Color ar IPS Nano color tehnoloģiju izmanto KSF uzlabotās fosfora nanodaļiņas, lai absorbētu ekrāna radīto lieko gaismu un iegūtu pārsteidzošu krāsu. Patiesas krāsas. Mūsu displeju paneļi nodrošina līdz pat 98% DCI-P3 krāsu gammas pārklājumu, kas ir krāsu dzidruma standarts, atbilstoši Kinofilmu un televīzijas inženieru biedrības noteiktajai kinematogrāfiska attēla kvalitātei

AMD FreeSync™ Premium; plūstošām spēlēm bez traucējumiem un aizkavēm

AMD FreeSync™ Premium; plūstošām spēlēm bez traucējumiem un aizkavēm

Spēlējot nevajadzētu veikt izvēli starp saraustītu spēli un sakropļotiem kadriem. AMD FreeSync™ Premium nopietniem spēlētājiem sniedz plūstošu spēli bez traucējumiem ar maksimālu veiktspēju. Kompromisi nav pieļauti – spēlējiet pārliecinoši ar augstu atsvaidzes intensitāti, zemu kadru ātruma kompensāciju un zemu latentumu.

Sertificēti saderīgs ar NVIDIA® G-SYNC® plūdenai un ātrai spēlēšanai

Sertificēti saderīgs ar NVIDIA® G-SYNC® plūdenai un ātrai spēlēšanai

Spēlējot intensīvas spēles ar augstu atsvaidzes intensitāti, bez optimālas grafikas sinhronizācijas var rasties attēla pārrāvumi. Šis Philips displejs ir sertificēts saderībai ar NVIDIA® G-SYNC®, tādējādi samazinot attēla pārrāvumus un sinhronizējot monitora atsvaidzes intensitāti ar grafikas kartes izvadi, sniedzot vienmērīgāku spēlēšanas pieredzi. Ainas tiek attēlotas nekavējoties, objekti izskatās asāk, un spēles gaita ir plūstošāka, jums nodrošinot apbrīnojamus vizuālos iespaidus un virsroku pār konkurentiem.

Tehniskā specifikācija

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Atrunas

  1. “IPS” nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

  2. Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai DP ievadei.

  3. Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.

  4. Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  5. MPRT pielāgo spilgtumu izplūšanas samazināšanai, tāpēc, kad MPRT ir ieslēgts, spilgtumu pielāgot nevar. Lai samazinātu kustību izplūšanu, gaismas diožu aizmugurgaismojums mirgos vienlaikus ar ekrāna atsvaidzināšanos, kas var izraisīt būtiskas spilgtuma izmaiņas.

  6. MPRT ir optimizēts režīms spēlēm. MPRT ieslēgšana var izraisīt manāmu ekrāna mirgošanu. To ir ieteicams izslēgt, kad neizmantojat spēļu funkciju.

  7. Displeja krāsas: 10 bitus iespējams sasniegt tikai ar QHD pie 120 Hz

  8. DCI-P3 pārklājums pamatojoties uz CIE1976

  9. NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976

  10. sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931

  11. Adobe RGB pārklājums, pamatojoties uz CIE1976

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Visas tiesības paturētas. AMD, AMD Arrow logotips, AMD FreeSync™ un to kombinācijas ir uzņēmuma Advanced Micro Devices, Inc. preču zīmes. Citi šajā izdevumā lietotie produktu nosaukumi ir tikai identifikācijas nolūkiem, un tās var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

  13. NVIDIA® G-SYNC® atbalsta saskarne: DisplayPort

  14. Atjauniniet NVIDIA® G-SYNC® draiveri uz jaunāko versiju; skatiet vairāk informācijas NVIDIA tīmekļa vietnē: https://www.nvidia.com/

  15. Pārliecinieties, vai jūsu grafikas karte atbalsta NVIDIA® G-SYNC®

  16. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.