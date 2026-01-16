30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
27M2N3200NF/00
Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
Šis 27 collu IPS monitors nodrošina asu attēlu spēlēm. Tā 144 Hz atsvaidzes intensitāte un 0,5 ms Smart MBR rādītājs nodrošina skaidru attēlu un izcilu kvalitāti visā spēlēšanas laikā.
Evnia 3000
27 collas (68,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Jums patīk spēlēt aizraujošas un sarežģītas spēles, un jums nepieciešams displejs ar īpaši vienmērīgi plūstošiem attēliem bez laika nobīdes. Šis Philips displejs atjauno ekrāna attēlu ar intensitāti līdz 144 reizēm sekundē, un tas ir 2,4x ātrāks nekā standarta displejs. Neliela kadra atsvaidzes intensitāte var likt pretiniekiem lēkāt ekrānā, padarot tos par grūtiem mērķiem. Ar 144 Hz kadra atsvaidzes intensitāti jūs varat iegūt šos kritiski nepieciešamos attēlus ekrānā un redzēt pretinieku pārvietošanos, kas sniedz iespēju tiem viegli trāpīt. Ar īpaši zemu ievades nobīdi un bez ekrāna raustīšanās šis Philips displejs ir jūsu perfektais spēļu spēlēšanas pārinieks
Ievades aizkave ir laiks, kas paiet no darbības veikšanas ar pievienotajām ierīcēm līdz rezultāta parādīšanai ekrānā. Zema ievades aizkave samazina laiku starp komandas ievadīšanu ierīcē un tās attēlošanu monitorā, ievērojami uzlabojot tādu videospēļu spēlēšanu, kurās nepieciešama zibenīga reakcija. Tas ir īpaši svarīgi ātru un sacensību tipa spēļu spēlētājiem.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
4.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Noblle
16/01/2026
Україна
підсвіткааааа.....
1. Мені з рівномірністю підсвітки пощастило менше... є один неприємний яскравий засвіт біля кромки у лівому нижньому куті. Якщо вдасться - долучу фото (наразі не виходить його додати). Якщо зменшити яскравість, яка на мою думку надлишкова при виставлених 100% у більшості сетапів, засвіти стають менш помітними. Битих пікселів на знайшов. 2. Була проблема з появами чорних екранів у іграх та на робочому столі на 1-2 секунди, але це, судячи з усього, було через використання мого старого HDMI-кабелю при під"єднані до ПК. Який, соріш за все, не відповідав версії HDMI у пристрої. Коли підключив через Display-Port кабель з комплекту монітору - проблема наче минула. До речі, саме при підключенні через DP-кабель у налаштуваннях "панелі керування NVIDIA -> роздільна здатність" можно таки знайти можливість переключитися на 10-бітну глибину кольору (працюе на 120 Гц згідно з тех.характеристиками на данному сайті) з 8-ми бітного. При підключені через комплектний HDMI-кабель у списку лише 8 біт. 3. Проблем з частотою оновленя не виникало, як у людини, що залишила попередній відгук. Але десь на початку щось таке було з 60Гц незрозуміле (начебто). Треба було список нижче прокрутити до "PC" (чи ПК) і з"явились потрібні параметри частоти для 4К. Загалом - гарне співвідношеня ціни та напічканності. Можливо навіть найкраще, але хотілося б ще додати якості. Бо очікуєшь на нормальний продукт без "лотереї дефектів".
Plusi
за умови можливості перевірки якості екрані на засвіти та биті пікселі перед сплатою грошей
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Date of Use 2025-12-15
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Date of Use 2025-12-15
Віктор К
24/11/2025
Україна
Непоганий монітор за свою ціну
монітором майже задоволений, але. ігрові можливості які прорекламували ну це просто сором! Ігровий приціл це що таке? він має один стиль, один розмір! і це не перехрестя а якась сніжинка, жах. Ігровий зум теж має 2 модифікації, і виглядає убого. развертка ще не розібрався бо постійно пише 60hz. яскравість на межі, яб сказав що навіть менше чім в мого попереднього з 300кд. Алє дуже сподобалось що немає засвітів, тобто підсвідка рівномірна і гарна. із плюсів подобається розміщення джойстика, що є динамік, та не гріється як мій старий 4к від LG. Сподобалась комплектування і наявність якісних кабелів. Тож у підсумку гарний монік але не ігровий.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Date of Use 2025-10-24
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Date of Use 2025-10-24
“IPS” nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Adobe RGB un DCI-P3 pārklājums, pamatojoties uz CIE1976, sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931, NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976.
Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.
Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse.
Smart MBR pielāgo spilgtumu izplūšanas samazināšanai, tāpēc, kad Smart MBR ir ieslēgts, spilgtumu pielāgot nevar. Lai samazinātu kustību izplūšanu, LED sānu apgaismojums mirgos vienlaikus ar ekrāna atsvaidzināšanos, kas var izraisīt būtiskas spilgtuma izmaiņas.
Smart MBR ir optimizēts režīms spēlēm. Smart MBR ieslēgšana var izraisīt manāmu ekrāna mirgošanu. To ir ieteicams izslēgt, kad neizmantojat spēļu funkciju.
Lūdzu, ņemiet vērā: zemas ievades aizkaves funkcija ir pastāvīgi iespējota, un to nevar izslēgt.
NVIDIA® G-SYNC® atbalsta saskarne: DisplayPort
Atjauniniet NVIDIA® G-SYNC® draiveri uz jaunāko versiju; skatiet vairāk informācijas NVIDIA tīmekļa vietnē: https://www.nvidia.com/
Pārliecinieties, vai jūsu grafikas karte atbalsta NVIDIA® G-SYNC®
Šis monitors iemieso ilgtspēju: korpuss ir veidots no 85% pēc lietošanas pārstrādātas plastmasas.
Monitors var izskatīties atšķirīgi nekā funkciju attēlos.
Šajā bukletā uzskaitītie produkti un aksesuāri var atšķirties atkarībā no valsts un reģiona.