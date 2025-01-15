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  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Enerģijas efektivitātes klases rādītājs
    Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē

Gaming MonitorFull HD monitors spēlēm

27M2N3200S/01

4

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē

Izmantojot šo monitoru, varat spēlēt spēles ar vislielāko precizitāti un ātrumu pie 180 Hz. Ar garantētu asu HDR kvalitātes attēlu un Full HD izšķirtspēju šis monitors sniedz izcili visaptverošu spēļu pieredzi.

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  • Evnia 3000

  • 27 collas (68,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

180 Hz atsvaidzes intensitāte īpaši plūstošiem, spilgtiem attēliem

180 Hz atsvaidzes intensitāte īpaši plūstošiem, spilgtiem attēliem

Jums patīk spēlēt aizraujošas un sarežģītas spēles, un jums nepieciešams displejs ar īpaši vienmērīgi plūstošiem attēliem bez laika nobīdes. Šis displejs atjauno ekrāna attēlu ar intensitāti, kuras ātrums ir līdz 180 reizēm sekundē, un tas ir faktiski ātrāks nekā standarta displejs. Neliela kadru atsvaidzes intensitāte var likt pretinieku attēliem “lēkāt” ekrānā, padarot tos par grūtiem mērķiem. Ar 180 Hz kadru atsvaidzes intensitāti jūs varat iegūt šos absolūti nepieciešamos attēlus ekrānā un redzēt pretinieku pārvietošanos, lai viņiem varētu viegli trāpīt. Šis Philips displejs ir jūsu perfektais spēļu spēlēšanas pārinieks, jo tam ir īpaši zema ievades nobīde un neraustās ekrāns.

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.

Ātrs IPS panelis: ātrām un kristāldzidrām spēlēm

Ātrs IPS panelis: ātrām un kristāldzidrām spēlēm

Šī funkcija ir paredzēta aktīvu spēļu spēlēšanai. Tā panāk, ka spēlē praktiski nav izplūdumu, turklāt lieliski sader ar augstu kadru ātrumu, lai nodrošinātu visaugstāko spēļu kvalitāti ar garantētu asu attēlu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

5
3
2
1

15/01/2025

România

România

Excelent la pretul care il are

Excelent la pretul care il are. 4/5 stele . Din pacate, ca aproape toate monitoarele moderne, NU are buton pornit/oprit , ori StandBy, in timp ce calculatorul merge.

Plusi

Pret excelent, culori excelente, luminozitate buna-excelenta, reglare a imaginii facila din butonul pus pe spatele monitorului, sunetul din boxe suficient pentru jocuri.

Mīnusi

Lipsa Buton de Pornit/Oprit (Turn On/Off). Pentru muzica, sau sunet, de calitate excelenta, trebuie sistem audio conectat la PC.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

Date of Use 2023-12-15

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200S Monitor pentru jocuri Full HD

Date of Use 2023-12-15

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Maksimālā izšķirtspēja pieejama HDMI ievadam vai DP ievadam.

  2. Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.

  3. Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  4. Smart MBR pielāgo spilgtumu izplūšanas samazināšanai, tāpēc, kad Smart MBR ir ieslēgts, spilgtumu pielāgot nevar. Lai samazinātu kustību izplūšanu, LED sānu apgaismojums mirgos vienlaikus ar ekrāna atsvaidzināšanos, kas var izraisīt būtiskas spilgtuma izmaiņas.

  5. Smart MBR ir optimizēts režīms spēlēm. Smart MBR ieslēgšana var izraisīt manāmu ekrāna mirgošanu. To ir ieteicams izslēgt, kad neizmantojat spēļu funkciju.

  6. sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931

  7. Adobe RGB un DCI-P pārklājums, pamatojoties uz CIE1976

  8. Monitors ir ilgtspējīgs: statīva kājiņas ir izgatavotas no pārstrādātas plastmasas (35%), un monitora šasija ir izgatavota no pēc lietošanas pārstrādātas plastmasas (85%).

  9. Monitors var izskatīties atšķirīgs no funkciju attēliem.