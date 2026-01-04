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  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Energy Label Europe E
    Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
  • Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē

Evnia Gaming monitorQuad HD spēļu monitors

27M2N3500NF/00

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Šis 27 collu IPS Evnia monitors nodrošina asu attēlu spēlēm. Tā 144 Hz atsvaidzes intensitāte un 0,5 ms Smart MBR rādītājs nodrošina skaidru attēlu un izcilu kvalitāti visā spēlēšanas laikā.
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  • Evnia 3000

  • 27 collas (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

144 Hz atsvaidzes intensitāte īpaši plūstošiem, spilgtiem attēliem

144 Hz atsvaidzes intensitāte īpaši plūstošiem, spilgtiem attēliem

Jums patīk spēlēt aizraujošas un sarežģītas spēles, un jums nepieciešams displejs ar īpaši vienmērīgi plūstošiem attēliem bez laika nobīdes. Šis Philips displejs atjauno ekrāna attēlu ar intensitāti līdz 144 reizēm sekundē, un tas ir 2,4x ātrāks nekā standarta displejs. Neliela kadra atsvaidzes intensitāte var likt pretiniekiem lēkāt ekrānā, padarot tos par grūtiem mērķiem. Ar 144 Hz kadra atsvaidzes intensitāti jūs varat iegūt šos kritiski nepieciešamos attēlus ekrānā un redzēt pretinieku pārvietošanos, kas sniedz iespēju tiem viegli trāpīt. Ar īpaši zemu ievades nobīdi un bez ekrāna raustīšanās šis Philips displejs ir jūsu perfektais spēļu spēlēšanas pārinieks

Zema ievades aizkave saīsina laika aizturi signāla pārraidei starp ierīcēm un monitoru

Zema ievades aizkave saīsina laika aizturi signāla pārraidei starp ierīcēm un monitoru

Ievades aizkave ir laika periods starp darbības veikšanu savienotajā ierīcē un rezultāta redzēšanu ekrānā. Zema ievades aizkave saīsina laika aizturi no komandas ievadīšanas brīža ierīcēs līdz tā tiek izpildīta ekrānā, ievērojami uzlabojot īpaši kustībjutīgu spēļu spēlēšanas pieredzi, ko novērtēs ikviens, kam patīk spēlēt ātras, uz rezultātu orientētas spēles.

0,5 ms īpaši liels ātrums skaidram attēlam un plūdenai spēles gaitai

0,5 ms īpaši liels ātrums skaidram attēlam un plūdenai spēles gaitai

Philips Evnia displejs ar 0,5 ms Smart MBR efektīvi novērš attēla un kustības izplūdumu un nodrošina asu un precīzu attēlu, lai uzlabotu spēlēšanas pieredzi. Ātra darbība un dramatiskas pārejas tiek atveidotas plūstoši. Labākā izvēle, lai spēlētu aizraujošas spēles ar daudz kustībām.

Tehniskā specifikācija

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Atrunas

  1. Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.

  2. Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  3. Adobe RGB un DCI-P3 pārklājums, pamatojoties uz CIE1976, sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931, NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976.

  4. Smart MBR pielāgo spilgtumu, lai samazinātu izplūšanu, tāpēc, kad Smart MBR ir ieslēgts, spilgtumu pielāgot nevar. Lai samazinātu kustību izplūšanu, LED sānu apgaismojums mirgos vienlaikus ar ekrāna atsvaidzināšanu, kas var izraisīt būtiskas spilgtuma izmaiņas.

  5. Smart MBR ir optimizēts režīms spēlēm. Smart MBR ieslēgšana var izraisīt manāmu ekrāna mirgošanu. To ir ieteicams izslēgt, kad neizmantojat spēļu funkciju.

  6. Šis monitors iemieso ilgtspēju: korpuss ir veidots no 85% pēc lietošanas pārstrādātas plastmasas.

  7. Šajā brošūrā minētie izstrādājumi un piederumi var atšķirties atkarībā no valsts un reģiona.

  8. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.