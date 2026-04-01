30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
27M2N3501PA/00
Evnia 3000
27 collas (68,5 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Spēlējot intensīvākās, aizraujošākās spraiga sižeta spēles, Philips Evnia virstaktējamā 260 Hz atsvaidzes intensitāte nodrošina sevišķi plūdenu spēles gaitu bez aizkaves. Īpaši ātras gaitas spēlēs, piemēram, pirmās personas šaušanas (FPS) un braukšanas spēlēs, tā sniedz lielisku kustību un skaidru attēlu. Jūs varēsiet daudz labāk iedziļināties spēlēs un izjust spēles garu.
Ievades aizkave ir laika periods starp darbības veikšanu savienotajā ierīcē un rezultāta redzēšanu ekrānā. Zema ievades aizkave saīsina laika aizturi no komandas ievadīšanas brīža ierīcēs līdz tā tiek izpildīta ekrānā, ievērojami uzlabojot īpaši kustībjutīgu spēļu spēlēšanas pieredzi, ko novērtēs ikviens, kam patīk spēlēt ātras, uz rezultātu orientētas spēles.
Šie Philips ekrāni nodrošina kristāldzidrus Quad HD 2560 x 1440 vai 2560 x 1080 pikseļu attēlus. Izmantojot augstas veiktspējas paneļus ar liela blīvuma pikseļu skaitu, ko nodrošina jaudīgie platjoslas avoti, šie jaunie displeji iedzīvinās attēlus un grafikas. Philips displeji nodrošinās kristāldzidrus attēlus neatkarīgi no tā, vai esat speciālists ar augstām prasībām, kuram 3D grafikas lietotņu izmantošanas laikā nepieciešama īpaši detalizēta informācija CAD-CAM risinājumiem, vai finanšu eksperts, kas strādā ar lielām izklājlapām.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Qu1s4y
01/04/2026
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Nowy sprzęt
Monitor posiadam już dłuższy czas, i działa bezproblemowo, dobre odświerzanie, dużo, i żywe kolorki, dobre opcje konfiguracji wyświetlania, jedyne co to bardzo dziwny tryb celownika do gier, ale przynajmniej dla mnie i tak jest niepotrzebny. Co najważniejsze, technologie ochrony wzroku, osobiście przerzuciłem się ze starej matrycy VA bez żadnych systemów ochrony wzroku, wtedy dobre 4 godziny korzystania kończyły się czerwonymi i piekącymi oczami. Na tym monitorze chociaż czasem muszę przesiedzieć cały dzień oczy nawet nie robią się czerwone, a co dopiero piekące.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD
Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai DP ievadei.
Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.
Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
Adobe RGB un DCI-P3 pārklājums, pamatojoties uz CIE1976, sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931, NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976.
Krāsu attēlošana: 10 bitus viegli var sasniegt ar DP ar 200 Hz ar QHD izšķirtspēju
Virstaktēšanas funkcija palielina atsvaidzināšanas ātrumu, tomēr ar tās izmantošanu ir saistīti daži riski. Ja pēc restartēšanas ekrāna attēlojums neizskatās kā parasti, izslēdziet virstaktēšanas iestatījumu monitora OSD izvēlnē.
Smart MBR pielāgo spilgtumu, lai samazinātu izplūšanu, tāpēc, kad Smart MBR ir ieslēgts, spilgtumu pielāgot nevar. Lai samazinātu kustību izplūšanu, LED sānu apgaismojums mirgos vienlaikus ar ekrāna atsvaidzināšanu, kas var izraisīt būtiskas spilgtuma izmaiņas.
Smart MBR ir optimizēts režīms spēlēm. Smart MBR ieslēgšana var izraisīt manāmu ekrāna mirgošanu. To ir ieteicams izslēgt, kad neizmantojat spēļu funkciju.
Monitors ir ilgtspējīgs: statīva kājiņas un austiņu turētājs ir izgatavots no pārstrādātas plastmasas (35%), un monitora šasija ir izgatavota no pēc lietošanas pārstrādātas plastmasas (85%).
Stark Shadow Boost nevar aktivizēt, kad ir iespējota zema ievades aizkave.
Šajā brošūrā minētie izstrādājumi un piederumi var atšķirties atkarībā no valsts un reģiona.
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.