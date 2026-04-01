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27M2N3501PA/00
Paplašiniet savu redzesloku spēļu pasaulē
Šis 27 collu ātrais IPS monitors nodrošina asu attēlu spēļu spēlēšanas laikā. Virstaktējama 260 Hz atsvaidzes intensitāte un 0,3 Smart MBR rādītājs nodrošina skaidru attēlu un izcilu kvalitāti visā spēlēšanas laikā.
Evnia 3000
27 collas (68,5 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Spēlējot intensīvākās, aizraujošākās spraiga sižeta spēles, Philips Evnia virstaktējamā 260 Hz atsvaidzes intensitāte nodrošina sevišķi plūdenu spēles gaitu bez aizkaves. Īpaši ātras gaitas spēlēs, piemēram, pirmās personas šaušanas (FPS) un braukšanas spēlēs, tā sniedz lielisku kustību un skaidru attēlu. Jūs varēsiet daudz labāk iedziļināties spēlēs un izjust spēles garu.
Ievades aizkave ir laiks, kas paiet no darbības veikšanas ar pievienotajām ierīcēm līdz rezultāta parādīšanai ekrānā. Zema ievades aizkave samazina laiku starp komandas ievadīšanu ierīcē un tās attēlošanu monitorā, ievērojami uzlabojot tādu videospēļu spēlēšanu, kurās nepieciešama zibenīga reakcija. Tas ir īpaši svarīgi ātru un sacensību tipa spēļu spēlētājiem.
Philips displejs ar 0.3 ms Smart MBR efektīvi novērš izplūšanu un kustības radīto miglošanos, nodrošinot asāku un precīzāku attēlu labākai spēlēšanas pieredzei. Ātras darbības ainas un dinamiskas pārejas tiks attēlotas plūdeni. Labākā izvēle aizraujošām spēlēm, kurās nepieciešama zibenīga reakcija.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Qu1s4y
01/04/2026
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Nowy sprzęt
Monitor posiadam już dłuższy czas, i działa bezproblemowo, dobre odświerzanie, dużo, i żywe kolorki, dobre opcje konfiguracji wyświetlania, jedyne co to bardzo dziwny tryb celownika do gier, ale przynajmniej dla mnie i tak jest niepotrzebny. Co najważniejsze, technologie ochrony wzroku, osobiście przerzuciłem się ze starej matrycy VA bez żadnych systemów ochrony wzroku, wtedy dobre 4 godziny korzystania kończyły się czerwonymi i piekącymi oczami. Na tym monitorze chociaż czasem muszę przesiedzieć cały dzień oczy nawet nie robią się czerwone, a co dopiero piekące.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD
Date of Use 2025-03-01
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD
Date of Use 2025-03-01
Maksimālā izšķirtspēja darbojas tikai DP ievadei.
Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.
Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
Adobe RGB un DCI-P3 pārklājums, pamatojoties uz CIE1976, sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931, NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976.
Krāsu attēlošana: 10 bitus viegli var sasniegt ar DP ar 200 Hz ar QHD izšķirtspēju
Virstaktēšanas funkcija palielina atsvaidzināšanas ātrumu, tomēr ar tās izmantošanu ir saistīti daži riski. Ja pēc restartēšanas ekrāna attēlojums neizskatās kā parasti, izslēdziet virstaktēšanas iestatījumu monitora OSD izvēlnē.
Smart MBR pielāgo spilgtumu, lai samazinātu izplūšanu, tāpēc, kad Smart MBR ir ieslēgts, spilgtumu pielāgot nevar. Lai samazinātu kustību izplūšanu, LED sānu apgaismojums mirgos vienlaikus ar ekrāna atsvaidzināšanu, kas var izraisīt būtiskas spilgtuma izmaiņas.
Smart MBR ir optimizēts režīms spēlēm. Smart MBR ieslēgšana var izraisīt manāmu ekrāna mirgošanu. To ir ieteicams izslēgt, kad neizmantojat spēļu funkciju.
Monitors ir ilgtspējīgs: statīva kājiņas un austiņu turētājs ir izgatavots no pārstrādātas plastmasas (35%), un monitora šasija ir izgatavota no pēc lietošanas pārstrādātas plastmasas (85%).
Stark Shadow Boost nevar aktivizēt, kad ir iespējota zema ievades aizkave.
Šajā brošūrā minētie izstrādājumi un piederumi var atšķirties atkarībā no valsts un reģiona.
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.