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27M2N3800A/00
Evnia 3000
27 collas (68,5 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
1920 x 1080 (Full HD)
Divkāršais režīms ļauj izbaudīt labāko no abām pasaulēm. Vienkārši pārslēdzieties starp 3840 × 2160 (160 Hz) izšķirtspēju, kas nodrošina apbrīnojamu skaidrību, un 1920 × 1080 (320 Hz) izšķirtspēju, kas paredzēta nevainojami laidenai spēlēšanai. Nav svarīgi, vai skatīsit elpu aizraujošus skatus vai strauji mainīgu darbību, jo šis monitors acumirklī pielāgosies jūsu vajadzībām.
Ar Philips Evnia monitoru intensīvās spēlēs ar pretiniekiem vienmēr būsiet soli priekšā. Šis monitors ir paredzēts spēlētājiem, kuri spēles gaitā sagaida sevišķi plūdenu attēlojumu bez aizkaves, un tas var nodrošināt 320 Hz atsvaidzes biežumu — ievērojami ātrāk nekā standarta monitori. Aizmirstiet kaitinošas attēlojuma aizkaves, kuru dēļ izskatās, ka ienaidnieki spēles ekrānā parādās pēkšņi. Ar šo augstās veiktspējas monitoru katru izšķiroši svarīgo kustību redzēsiet īpaši plūdeni, skaidri un ar augstu attēlojuma precizitāti, tāpēc varēsit būt soli priekšā saviem pretiniekiem un droši izdarīt savu šāvienu.
Philips Evnia displejs ar 0,5 ms Smart MBR efektīvi novērš attēla un kustības izplūdumu un nodrošina asu un precīzu attēlu, lai uzlabotu spēlēšanas pieredzi. Ātra darbība un dramatiskas pārejas tiek atveidotas plūstoši. Labākā izvēle, lai spēlētu aizraujošas spēles ar daudz kustībām.
4.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Noblle
16/01/2026
Україна
підсвіткааааа.....
1. Мені з рівномірністю підсвітки пощастило менше... є один неприємний яскравий засвіт біля кромки у лівому нижньому куті. Якщо вдасться - долучу фото (наразі не виходить його додати). Якщо зменшити яскравість, яка на мою думку надлишкова при виставлених 100% у більшості сетапів, засвіти стають менш помітними. Битих пікселів на знайшов. 2. Була проблема з появами чорних екранів у іграх та на робочому столі на 1-2 секунди, але це, судячи з усього, було через використання мого старого HDMI-кабелю при під"єднані до ПК. Який, соріш за все, не відповідав версії HDMI у пристрої. Коли підключив через Display-Port кабель з комплекту монітору - проблема наче минула. До речі, саме при підключенні через DP-кабель у налаштуваннях "панелі керування NVIDIA -> роздільна здатність" можно таки знайти можливість переключитися на 10-бітну глибину кольору (працюе на 120 Гц згідно з тех.характеристиками на данному сайті) з 8-ми бітного. При підключені через комплектний HDMI-кабель у списку лише 8 біт. 3. Проблем з частотою оновленя не виникало, як у людини, що залишила попередній відгук. Але десь на початку щось таке було з 60Гц незрозуміле (начебто). Треба було список нижче прокрутити до "PC" (чи ПК) і з"явились потрібні параметри частоти для 4К. Загалом - гарне співвідношеня ціни та напічканності. Можливо навіть найкраще, але хотілося б ще додати якості. Бо очікуєшь на нормальний продукт без "лотереї дефектів".
Plusi
за умови можливості перевірки якості екрані на засвіти та биті пікселі перед сплатою грошей
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
Віктор К
24/11/2025
Україна
Непоганий монітор за свою ціну
монітором майже задоволений, але. ігрові можливості які прорекламували ну це просто сором! Ігровий приціл це що таке? він має один стиль, один розмір! і це не перехрестя а якась сніжинка, жах. Ігровий зум теж має 2 модифікації, і виглядає убого. развертка ще не розібрався бо постійно пише 60hz. яскравість на межі, яб сказав що навіть менше чім в мого попереднього з 300кд. Алє дуже сподобалось що немає засвітів, тобто підсвідка рівномірна і гарна. із плюсів подобається розміщення джойстика, що є динамік, та не гріється як мій старий 4к від LG. Сподобалась комплектування і наявність якісних кабелів. Тож у підсумку гарний монік але не ігровий.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fast IPS Gaming monitor 27M2N3800A Ігровий монітор DUAL MODE
“IPS” nosaukums / preču zīme un saistītie tehnoloģiju patenti pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Adobe RGB un DCI-P3 pārklājums, pamatojoties uz CIE1976, sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931, NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976.
Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.
Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
Smart MBR pielāgo spilgtumu izplūšanas samazināšanai, tāpēc, kad Smart MBR ir ieslēgts, spilgtumu pielāgot nevar. Lai samazinātu kustību izplūšanu, LED sānu apgaismojums mirgos vienlaikus ar ekrāna atsvaidzināšanos, kas var izraisīt būtiskas spilgtuma izmaiņas.
Smart MBR ir optimizēts režīms spēlēm. Smart MBR ieslēgšana var izraisīt manāmu ekrāna mirgošanu. To ir ieteicams izslēgt, kad neizmantojat spēļu funkciju.
Lūdzu, ņemiet vērā: zemas ievades aizkaves funkcija ir pastāvīgi iespējota, un to nevar izslēgt.
Monitors ir ilgtspējīgs: statīva kājiņas un austiņu turētājs ir izgatavots no pārstrādātas plastmasas (35%), un monitora šasija ir izgatavota no pēc lietošanas pārstrādātas plastmasas (85%).
NVIDIA® G-SYNC® atbalsta saskarne: DisplayPort.
Atjauniniet NVIDIA® G-SYNC® draiveri uz jaunāko versiju; skatiet vairāk informācijas NVIDIA tīmekļa vietnē: https://www.nvidia.com/
Pārliecinieties, vai jūsu grafikas karte atbalsta NVIDIA® G-SYNC®.
Šajā brošūrā minētie izstrādājumi un piederumi var atšķirties atkarībā no valsts un reģiona.
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.