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Fast IPS Gaming monitor DIVKĀRŠĀ REŽĪMA monitors spēlēm

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Fast IPS Gaming monitorDIVKĀRŠĀ REŽĪMA monitors spēlēm

27M2N3800A/00

Fast IPS Gaming monitor DIVKĀRŠĀ REŽĪMA monitors spēlēm

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Programmatūra un draiveri

Windows 10 draiveri

  • ZIP fails, 11.1 kB
  • 22 September 2025

Windows 11 draiveri

  • ZIP fails, 11.1 kB
  • 22 September 2025

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Īsā lietošanas pamācība

  • PDF fails, 638 kB
  • 18 June 2026

Energomarķējums

  • PDF fails, 32 kB
  • 18 June 2026

Garantija un apkalpošana

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