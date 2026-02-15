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Evnia 8000
26,5 collas / 67,3 cm
2560 x 1440 (Quad HD)
Esiet gatavs spēlei līdz 360 Hz ar pievienoto attēla izšķirtspēju, kas atstās īstu pārsteiguma faktoru. Sasniedziet iecerēto un sasniedziet mērķus ātrāk un, nemaz nerunājot par nepārspējamo dzidrumu: spēles izskatīsies dzidras un izteiksmīgas, kamēr jūs ātri izpildāt līmeņus un pārvietojieties pa ainām.
Aizsargājiet sākotnējās QD-OLED displeja krāsas no izbalēšanas laika gaitā. Lai palielinātu displeja kalpošanas ilgumu, šim monitoram ir integrēts grafēna aizsargs, kas nodrošina displeja dzesēšanu. Grafēns saglabā displeja integritāti, vienmērīgi izkliedējot siltumu, ko rada ekrāna izstarotā zila gaisma, un dzesējot efektīvāk nekā grafīts. Spēlētāji novērtēs iespēju spēlēt ar pārliecību, ka spēles krāsas paliks precīzas līdz pat pikseļu līmenim.
Šie Philips ekrāni nodrošina kristāldzidrus Quad HD 2560 x 1440 vai 2560 x 1080 pikseļu attēlus. Izmantojot augstas veiktspējas paneļus ar liela blīvuma pikseļu skaitu, ko nodrošina jaudīgie platjoslas avoti, šie jaunie displeji iedzīvinās attēlus un grafikas. Philips displeji nodrošinās kristāldzidrus attēlus neatkarīgi no tā, vai esat speciālists ar augstām prasībām, kuram 3D grafikas lietotņu izmantošanas laikā nepieciešama īpaši detalizēta informācija CAD-CAM risinājumiem, vai finanšu eksperts, kas strādā ar lielām izklājlapām.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Zsolt740
15/02/2026
Magyarország
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Ez egy kiálló termék.
Közel két hónap használat után kijelenthetem, hogy ez a monitor ebben az árkategóriában az egyik legjobb vétel. El kell bíbelődni a személyre szabással, de meghálálja. Elképesztően jó képminőség, színek, képfrissítés. Pozitív tapasztalatom: Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok és jól konfigurálható védelmi funkciók a beégés ellen. Negatív tapasztalatom: A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care kissé túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre. A gyári lábakon oldal irányba nehézkesen mozgatható a monitor.
Plusi
Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok védelmi funkció.
Mīnusi
A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes színek. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care gyakran túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Reakcijas laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse. Mērīšanas modelis ir 1 horizontāla līnija.
DCI-P3 pārklājums, pamatojoties uz CIE1976, sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931, NTSC zona un Adobe RGB zona, pamatojoties uz CIE1976.
Aktīvie pikseļi: 2560 (A) x 1440 (P). Kopējais pikseļu skaits: 2576 (A) x 1456 (P); papildu pikseļi katrā pusē, vieta rezervēta pikseļu orbitācijai.
Displeja izstarošanas gaismas attiecība diapazonā no 415 līdz 455 nm līdz displeja emisijai no 400 līdz 500 nm ir mazāka par 50%.
Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.
Šis monitors ir ilgtspējīgs: pamatne ir izgatavota no pārstrādātas plastmasas (35%).
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.
Šajā brošūrā minētie izstrādājumi un piederumi var atšķirties atkarībā no valsts un reģiona.
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NVIDIA® G-SYNC® atbalsta saskarne: DisplayPort
Atjauniniet NVIDIA® G-SYNC® draiveri uz jaunāko versiju; skatiet vairāk informācijas NVIDIA tīmekļa vietnē: https://www.nvidia.com/
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