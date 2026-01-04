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  • Vienkāršāka savienojumu izveide
  • Vienkāršāka savienojumu izveide
  • Vienkāršāka savienojumu izveide
  • Energy Label Europe G
    Vienkāršāka savienojumu izveide
  • Vienkāršāka savienojumu izveide
  • Vienkāršāka savienojumu izveide
  • Vienkāršāka savienojumu izveide
  • Vienkāršāka savienojumu izveide
  • Vienkāršāka savienojumu izveide
  • Vienkāršāka savienojumu izveide

Izbeigta ražošana

BrillianceLCD monitors ar USB-C dokošanu

328P6VUBREB/00

Vienkāršāka savienojumu izveide
Šis Philips Brilliance monitors ar USB-C dokstaciju nerada vadu jucekli. Skatiet dzīvīgus, kristāldzidrus 4K UHD attēlus, izveidojiet drošu savienojumu ar iekštīklu, uzlādējiet savu piezīmjdatoru. Dariet to visu vienlaicīgi, izmantojot vienu USB-C kabeli.
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ar USB-C dokošanas monitoru

Vienkāršāka savienojumu izveide

  • P Line

  • 32 (diag. 31,5 collas/80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Iebūvēta USB-C dokstacija

Iebūvēta USB-C dokstacija

Šis Philips displejs ietver iebūvētu USB C tipa dokstaciju ar strāvas padevi. Tā tievais abpusējais USB-C savienotājs ļauj veikt vienkāršu dokošanu ar vienu kabeli. Vienkāršojiet savienojumu izveidi, pievienojot visas perifērās ierīces, piemēram, tastatūru un peli, kā arī RJ-45 Ethernet kabeli pie monitora dokstacijas. Vienkārši pievienojiet savu piezīmjdotoru un šo monitoru ar vienu USB-C kabeli, lai apskatītu augstas izšķirtspējas video un veiktu īpaši ātru datu pārraidi, vienlaikus uzlādējot savu piezīmjdatoru.

Pievienojiet piezīmjdatoru ar vienu USB-C kabeli

Pievienojiet piezīmjdatoru ar vienu USB-C kabeli

Šis Philips displejs ir aprīkots ar USB C tipa savienotāju ar strāvas padevi. Pateicoties inteliģentai un elastīgai strāvas pārvaldībai, jūs uzreiz varat uzlādēt savu saderīgo ierīci. Tā tievais, atgriezeniskais USB C nodrošina vienkāršu savienojuma izveidi ar vienu kabeli. Jūs varat skatīties augstas izšķirtspējas video un pārsūtīt datus ļoti lielā ātrumā, vienlaikus pieslēdzot un uzlādējot savu saderīgo ierīci.

Pieslēdziet saderīgu piezīmjdatoru tīklam un uzlādējiet to, izmantojot monitoru

Šis monitors ietver iebūvētu USB-C savienotāju, kas atbilst USB strāvas padeves standartam. Pateicoties viedajai un pielāgojamai enerģijas pārvaldībai, tagad jūs varat pieslēgt tīklam un uzlādēt savu saderīgo* piezīmjdatoru, pievienojot to tieši monitoram ar viena USB-C kabeļa palīdzību.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Lai veiktu video pārsūtīšanu, izmantojot USB-C savienojumu, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C DP pārslēgšanas režīms

  2. Lai izmantotu USB-C strāvas padeves un uzlādes funkciju, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C standarta strāvas padeves specifikācijas. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet papildinformāciju jūsu piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.

  3. Tādas darbības kā ekrāna koplietošana, video un audio straumēšana tiešsaistē internetā var ietekmēt tīkla veiktspēju. Jūsu aparatūra, tīkla joslas platums un tā veiktspēja noteiks kopējo audio un video kvalitāti.

  4. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  5. Spilgtums (tipiskais): 400 cd/m2

  6. BT. 709 / DCI-P3 pārklājums pamatojoties uz CIE1976

  7. NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976

  8. sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931

  9. Adobe RGB pārklājums, pamatojoties uz CIE1976

  10. Ja jūsu Ethernet savienojums šķiet lēns, lūdzu, ieejiet OSD izvēlnē un izvēlieties USB 3.0 vai jaunāku versiju, kas atbalsta LAN ātrumu līdz 1 G.

  11. EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.

  12. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.