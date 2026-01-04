30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
328P6VUBREB/00
P Line
32 (diag. 31,5 collas/80 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Šis Philips displejs ietver iebūvētu USB C tipa dokstaciju ar strāvas padevi. Tā tievais abpusējais USB-C savienotājs ļauj veikt vienkāršu dokošanu ar vienu kabeli. Vienkāršojiet savienojumu izveidi, pievienojot visas perifērās ierīces, piemēram, tastatūru un peli, kā arī RJ-45 Ethernet kabeli pie monitora dokstacijas. Vienkārši pievienojiet savu piezīmjdotoru un šo monitoru ar vienu USB-C kabeli, lai apskatītu augstas izšķirtspējas video un veiktu īpaši ātru datu pārraidi, vienlaikus uzlādējot savu piezīmjdatoru.
Šis Philips displejs ir aprīkots ar USB C tipa savienotāju ar strāvas padevi. Pateicoties inteliģentai un elastīgai strāvas pārvaldībai, jūs uzreiz varat uzlādēt savu saderīgo ierīci. Tā tievais, atgriezeniskais USB C nodrošina vienkāršu savienojuma izveidi ar vienu kabeli. Jūs varat skatīties augstas izšķirtspējas video un pārsūtīt datus ļoti lielā ātrumā, vienlaikus pieslēdzot un uzlādējot savu saderīgo ierīci.
Šis monitors ietver iebūvētu USB-C savienotāju, kas atbilst USB strāvas padeves standartam. Pateicoties viedajai un pielāgojamai enerģijas pārvaldībai, tagad jūs varat pieslēgt tīklam un uzlādēt savu saderīgo* piezīmjdatoru, pievienojot to tieši monitoram ar viena USB-C kabeļa palīdzību.
Atsauksmes
Lai veiktu video pārsūtīšanu, izmantojot USB-C savienojumu, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C DP pārslēgšanas režīms
Lai izmantotu USB-C strāvas padeves un uzlādes funkciju, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C standarta strāvas padeves specifikācijas. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet papildinformāciju jūsu piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.
Tādas darbības kā ekrāna koplietošana, video un audio straumēšana tiešsaistē internetā var ietekmēt tīkla veiktspēju. Jūsu aparatūra, tīkla joslas platums un tā veiktspēja noteiks kopējo audio un video kvalitāti.
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
Spilgtums (tipiskais): 400 cd/m2
BT. 709 / DCI-P3 pārklājums pamatojoties uz CIE1976
NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931
Adobe RGB pārklājums, pamatojoties uz CIE1976
Ja jūsu Ethernet savienojums šķiet lēns, lūdzu, ieejiet OSD izvēlnē un izvēlieties USB 3.0 vai jaunāku versiju, kas atbalsta LAN ātrumu līdz 1 G.
EPEAT marķējums ir derīgs tikai tajās vietās, kur Philips reģistrē produktu. Lūdzu, apmeklējiet vietni https://www.epeat.net/, lai iegūtu reģistrācijas statusu savā valstī.
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.