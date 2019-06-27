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Izbeigta ražošana
32PFS5603/12
Ļoti plāns Full HD LED televizors
Novērtējiet šī baltā Philips 5600 televizora skaidro un minimālistisko dizainu. Tā plānais izskats ar izteiksmīgām kontūrām ideāli iederas jūsu interjerā. Ar Full HD attēla kvalitāti šis televizors ir ideāla izvēle tiem, kas novērtē vienkāršību.
80 cm (32 collu)
200 attēla veiktspējas indekss
FHD
Pixel Plus HD
Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.
Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.
Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojieties spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.
4.6
no 5
24
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
Sloun
27/06/2019
Україна
Одни положительные эмоции от этой модели тв.
Лучший тв за свою цену со звуком АС3. Отличная картинка. Отличный звук, как для тв. Читает с флешки много форматов со звуком АС3. Потребляет 30, 33Вт. Надёжные ножки и устойчивая конструкция тв в целом. Красивый дизайн. Качественный пульт, кнопки нажимаются плавно и тихо.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Kolya2663
20/06/2019
Україна
Интересный дизайн. Отличное изображение.
Отлично вписался на кухне. Жена в восторге. Но одно маленькое НО. Отсутствие кнопок на самом телевизоре. Пришлось придумывать выключатель( отключать от сети уходя из дома). Philipsy нужно об этом поразмыслить.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5600 series 24PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5600 series 24PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
inessa
03/04/2019
Україна
подходит для маленькой комнаты
мы купили телевизор внучке чтоб она смотрела мультики,для её возраста 6 лет он как раз подходит,очень хорошее изображение,звук хороший,мне понравился,подрастёт купят родители ей по новее,я знаю что у меня вся техника Филипс,и очень хорошая,я нечего ещё не ремонтировала,вот и тв решили купить,он ещё с белой кайомочкой,вообще красиво смотрится.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.