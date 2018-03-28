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Izbeigta ražošana
32PHS4131/12
Ļoti plāns LED televizors
Philips 4100 Series televizora stilīgais dizains ar Digital Crystal Clear ir vērtība jūsu mājās. Baudiet izcilu attēla kvalitāti un dzidru skanējumu lieliskai izklaides pieredzei.
80 cm (32 collu)
LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Plāns. Mūsdienīgs. Izsmalcināts. Precīzs. Philips Ultra Slim siluets. Tik plāns siluets izraisa lielu interesi, un tas nav pārsteidzoši, zinot, cik izsmalcināti tas izskatīsies jūsu interjerā.
Tumšs, noslēpumains un neticami izturīgs. Philips melnais asmens stila statīvs piešķir jūsu televizoram pavisam citu izskatu. Izturīga, taču īpaši plāna konstrukcija, kas pauž jūsu jaunā televizora eleganci un stilu. Tas ir pārsteidzoši, ka tik niecīga lieta var paveikt tik daudz.
Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips radīja Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai .skatāties iecienītās pārraides, filmas, ziņas vai baudāt izklaidi kopā ar draugiem, attēlam vienmēr būs optimāls kontrasts, krāsas un asums.
3.8
no 5
11
Atsauksmes
80%
ieteica šo produktu
alax
28/03/2018
Česká republika
výborný
Zatím bezvadné všechny výrobky Philips, ať je to TV, nebo fén, rychlovarná konvice, kterou mám už cca 15 let atd.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
igor38
10/08/2017
Hrvatska
jako dobar televizor za malo kn
lijep dizajn dobre boje, zvuk, jedino daljinski upravljač nije bas za starije osobe. botuni su ipak malo pre mali i lose raspoređeni. ipak bi botuni za programe trebali biti veći i na gornjoj polovici upravljača
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 32PHS4131 Izuzetno tanki LED televizor
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 32PHS4131 Izuzetno tanki LED televizor
bedřich
22/07/2017
Česká republika
Verificēts pircējs
v této cenové relaci výborný
v této cenové relaci výkon výborný ,jednoduchost ovládání ,na HDI kabel perfektní
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.