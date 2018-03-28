ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Tālvadības fotoattēls
  • Savienojuma puses zīmējums
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Tālvadības fotoattēls
  • Savienojuma puses zīmējums

Izbeigta ražošana

4100Ļoti plāns LED televizors

32PHS4131/12

3.8

| (11) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu

Ļoti plāns LED televizors

Philips 4100 Series televizora stilīgais dizains ar Digital Crystal Clear ir vērtība jūsu mājās. Baudiet izcilu attēla kvalitāti un dzidru skanējumu lieliskai izklaides pieredzei.

Skatīt visas priekšrocības
TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

Ar Digital Crystal Clear

Ļoti plāns LED televizors

  • 80 cm (32 collu)

  • LED TV

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Īpaši plāns un izsmalcināts profils

Īpaši plāns un izsmalcināts profils

Plāns. Mūsdienīgs. Izsmalcināts. Precīzs. Philips Ultra Slim siluets. Tik plāns siluets izraisa lielu interesi, un tas nav pārsteidzoši, zinot, cik izsmalcināti tas izskatīsies jūsu interjerā.

Īpaši plāni asmens stila statīvi melnā krāsā

Tumšs, noslēpumains un neticami izturīgs. Philips melnais asmens stila statīvs piešķir jūsu televizoram pavisam citu izskatu. Izturīga, taču īpaši plāna konstrukcija, kas pauž jūsu jaunā televizora eleganci un stilu. Tas ir pārsteidzoši, ka tik niecīga lieta var paveikt tik daudz.

Digital Crystal Clear: precizitāte, ar ko vēlēsieties dalīties

Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips radīja Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai .skatāties iecienītās pārraides, filmas, ziņas vai baudāt izklaidi kopā ar draugiem, attēlam vienmēr būs optimāls kontrasts, krāsas un asums.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

3.8

no 5

11

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

3

28/03/2018

Česká republika

Česká republika

výborný

Zatím bezvadné všechny výrobky Philips, ať je to TV, nebo fén, rychlovarná konvice, kterou mám už cca 15 let atd.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor

10/08/2017

Hrvatska

Hrvatska

jako dobar televizor za malo kn

lijep dizajn dobre boje, zvuk, jedino daljinski upravljač nije bas za starije osobe. botuni su ipak malo pre mali i lose raspoređeni. ipak bi botuni za programe trebali biti veći i na gornjoj polovici upravljača

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 32PHS4131 Izuzetno tanki LED televizor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 32PHS4131 Izuzetno tanki LED televizor

22/07/2017

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

v této cenové relaci výborný

v této cenové relaci výkon výborný ,jednoduchost ovládání ,na HDI kabel perfektní

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.