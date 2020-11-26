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Izbeigta ražošana
32PHS4504/12
LED TV
Mazs tāpat ir izcils, to pierāda LED televizors, kas var nodrošināt kvalitāti pat nelielā platībā. Pixel Plus HD sistēma palīdz saglabāt attēlu skaidru un skaņu dzidru. Neatkarīgi no tā, vai tie ir apetīti rosinoši raidījumi gatavošanas laikā, vai filmas, kuras skatāties, skrienot uz slīdošā celiņa.
80 cm (32 collu)
200 attēla veiktspējas indekss
LED TV
Pixel Plus HD
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4.8
no 5
4
Atsauksmes
Behemoth96
26/11/2020
Polska
dla rodziców mega
W związku z tym, że pokój rozmiarowo jest niewielki, a ja nie chciałem ponieść dużych kosztów z racji iż jest to pokój gościnny zdecydowałem się na ten model. Jak na razie jestem zadowolony, moi rodzice również, mam u nich wielkiego plusa. Opłacało się!
Plusi
zgrabny mały i prosty w obsłudze
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Izmantošanas datums 2020-05-25
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Izmantošanas datums 2020-05-25
Juana1975
20/01/2020
Polska
Bardzo dobry
Polecam wszystkim którzy szukają telewizora do małego pomieszczenia . Mimo że ma tylko 32 cale to mała ramka wokół sprawia wrażenie większego. Obsługa menu bardzo prosta . Podłączenie dodatkowego sprzętu wprost dziecinnie proste . Jakość obrazu dobra kolory nasycone. Polecam
Plusi
Tani , dobra marka
Mīnusi
Słabe glosniki
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Izmantošanas datums 2019-12-20
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Izmantošanas datums 2019-12-20
Turboto
27/11/2021
България
Verificēts pircējs
Нямам проблеми със телевизията
Доволен съмот самата марка и нямам никакви забележки
Mīnusi
Не може да се ъпдейтва автоматично
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHS4504 LED телевизор
Izmantošanas datums 2019-11-27
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHS4504 LED телевизор
Izmantošanas datums 2019-11-27
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.