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  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
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Izbeigta ražošana

4500 seriesLED TV

32PHS4504/12

4.8

| (4) Atsauksmes

LED TV

Mazs tāpat ir izcils, to pierāda LED televizors, kas var nodrošināt kvalitāti pat nelielā platībā. Pixel Plus HD sistēma palīdz saglabāt attēlu skaidru un skaņu dzidru. Neatkarīgi no tā, vai tie ir apetīti rosinoši raidījumi gatavošanas laikā, vai filmas, kuras skatāties, skrienot uz slīdošā celiņa.

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TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

ar Pixel Plus HD

LED TV

  • 80 cm (32 collu)

  • 200 attēla veiktspējas indekss

  • LED TV

  • Pixel Plus HD

Ērti pārvietojams. Slēpts aizmugurējais statīvs ar nelielu pamatni.

Dzidra skaņa no pilna diapazona skaļruņiem.

HD LED televizors. Kristāldzidra izšķirtspēja.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

4

Atsauksmes

3
2
1

26/11/2020

Polska

Polska

dla rodziców mega

W związku z tym, że pokój rozmiarowo jest niewielki, a ja nie chciałem ponieść dużych kosztów z racji iż jest to pokój gościnny zdecydowałem się na ten model. Jak na razie jestem zadowolony, moi rodzice również, mam u nich wielkiego plusa. Opłacało się!

Plusi

zgrabny mały i prosty w obsłudze

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Izmantošanas datums 2020-05-25

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Izmantošanas datums 2020-05-25

20/01/2020

Polska

Polska

Bardzo dobry

Polecam wszystkim którzy szukają telewizora do małego pomieszczenia . Mimo że ma tylko 32 cale to mała ramka wokół sprawia wrażenie większego. Obsługa menu bardzo prosta . Podłączenie dodatkowego sprzętu wprost dziecinnie proste . Jakość obrazu dobra kolory nasycone. Polecam

Plusi

Tani , dobra marka

Mīnusi

Słabe glosniki

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Izmantošanas datums 2019-12-20

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED

Izmantošanas datums 2019-12-20

27/11/2021

България

България

Verificēts pircējs

Нямам проблеми със телевизията

Доволен съмот самата марка и нямам никакви забележки

Mīnusi

Не може да се ъпдейтва автоматично

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHS4504 LED телевизор

Izmantošanas datums 2019-11-27

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4500 series 32PHS4504 LED телевизор

Izmantošanas datums 2019-11-27

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.