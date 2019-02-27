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Izbeigta ražošana
32PHT4200/12
Slim LED televizors
Piemērots televizors šodienai un rītdienai: Philips 4200. sērijas Slim LED televizors ar Digital Crystal Clear. Baudiet spilgtus attēlus, dzidru skanējumu un visas nepieciešamās funkcijas, piemēram, papildu USB un HDMI portus, lai pilnvērtīgi lietotu savu televizoru.
80 cm (32 collu)
LED TV
DVB-T/T2/C
Perfect Motion Rate apvieno Philips displeja tehnoloģiju un mūsdienīgu video apstrādes tehniku, lai uzlabotu katra attēla kadra kvalitāti. Neatkarīgi no tā, vai jums patīk spēlēt spēles, skatīties dinamiskas sporta pārraides vai piedzīvojumu filmas, varēsiet baudīt vislabāko asumu un plūstošus attēlus.
Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips ir radījis Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai skatāties savu iecienīto seriālu, ziņas vai video kopā ar draugiem - to visu varēsiet baudīt ar optimālu kontrastu, krāsām un asumu.
Televizors ar mūsdienīgām, izsmalcinātām līnijām ir pelnījis statīvu, kas paceļ to virs ikdienišķā. Tāpēc Philips TV dizaineri radīja šo unikālo atsegto statīvu, lai tas brīnišķīgi saplūstu ar jūsu interjeru.
4.7
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Svata
27/02/2019
Česká republika
Pěkně se vyjímá, má stálé barvy, ovladatelnost super
Jeden z nejoblíbenějších našich výrobků, obraz velmi kvalitní, ovládání pomocí ovladače super, zvuk čistý.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
vendis
10/07/2016
Česká republika
Spokojenost
Po stažení kanálů nelze měnit jejich pořadí, takže pozor při ukládání do "oblíbených" - musí se pracně vyhledávat kde který je, aby jejich pořadí odpovídalo zvyklosti uživatele na číselná tlačítka programů na ovladači
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
jopa
01/05/2016
Hrvatska
Solidan TV
Dobar TV, mada sam mislio da će kvaliteta slike biti puno bolja...
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHT4200 Tanki LED TV
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHT4200 Tanki LED TV
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.