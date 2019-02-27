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Izbeigta ražošana

4000 seriesSlim LED televizors

32PHT4200/12

4.7

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Slim LED televizors

Piemērots televizors šodienai un rītdienai: Philips 4200. sērijas Slim LED televizors ar Digital Crystal Clear. Baudiet spilgtus attēlus, dzidru skanējumu un visas nepieciešamās funkcijas, piemēram, papildu USB un HDMI portus, lai pilnvērtīgi lietotu savu televizoru.

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TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

Ar Digital Crystal Clear

Slim LED televizors

  • 80 cm (32 collu)

  • LED TV

  • DVB-T/T2/C

100 Hz PMR asiem kustīgiem attēliem

100 Hz PMR asiem kustīgiem attēliem

Perfect Motion Rate apvieno Philips displeja tehnoloģiju un mūsdienīgu video apstrādes tehniku, lai uzlabotu katra attēla kadra kvalitāti. Neatkarīgi no tā, vai jums patīk spēlēt spēles, skatīties dinamiskas sporta pārraides vai piedzīvojumu filmas, varēsiet baudīt vislabāko asumu un plūstošus attēlus.

Digital Crystal Clear: precizitāte, ar ko vēlēsieties dalīties

Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips ir radījis Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai skatāties savu iecienīto seriālu, ziņas vai video kopā ar draugiem - to visu varēsiet baudīt ar optimālu kontrastu, krāsām un asumu.

Atsegtā statīva konstrukcija rada gaišu, "peldošu" efektu

Televizors ar mūsdienīgām, izsmalcinātām līnijām ir pelnījis statīvu, kas paceļ to virs ikdienišķā. Tāpēc Philips TV dizaineri radīja šo unikālo atsegto statīvu, lai tas brīnišķīgi saplūstu ar jūsu interjeru.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Pěkně se vyjímá, má stálé barvy, ovladatelnost super

Jeden z nejoblíbenějších našich výrobků, obraz velmi kvalitní, ovládání pomocí ovladače super, zvuk čistý.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor

10/07/2016

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Po stažení kanálů nelze měnit jejich pořadí, takže pozor při ukládání do "oblíbených" - musí se pracně vyhledávat kde který je, aby jejich pořadí odpovídalo zvyklosti uživatele na číselná tlačítka programů na ovladači

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor

01/05/2016

Hrvatska

Hrvatska

Solidan TV

Dobar TV, mada sam mislio da će kvaliteta slike biti puno bolja...

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHT4200 Tanki LED TV

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 32PHT4200 Tanki LED TV

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.