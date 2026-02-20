Meklējamie vārdi

TV
  • Kompakta efektivitāte Kompakta efektivitāte Kompakta efektivitāte
    Energy Label Europe F energoefektivitātes marķējums
    Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet energoefektivitātes marķējums (PDF 902.0KB)

    LED Full HD televizors

    32PQS6901/12

    Overall rating / 5
    • Atsauksmes Atsauksmes Atsauksmes

    Kompakta efektivitāte

    Kompakts ekrāns. Saprātīgs budžets. Lieliska attēla un skaņas kvalitāte. Ambilight sistēma, kas rada noskaņu arī aiz ekrāna robežām, un nebeidzamas Smart TV iespējas Full HD kvalitātē sniegs jums aizraujošas skatīšanas iespējas gan mājās, gan ceļā.

    Skatīt visas priekšrocības

    LED Full HD televizors

    Līdzīgi produkti

    Skatīt visu Ambilight

    Kompakta efektivitāte

    • 80 cm (32 collas)
    • Ambilight
    • Pixel Plus HD
    • HDR 10
    Mazs, vieds un daudzpusīgs

    Mazs, vieds un daudzpusīgs

    Šim viedajam televizoram ir elegants statīvs un neliels izmērs, un tas ir lieliski piemērots mazākām telpām. Šim televizoram ir pārdomāts dizains, un tas lieliski iederēsies jebkurā vietā.

    Ir televizors. Un ir Ambilight TV

    Ir televizors. Un ir Ambilight TV

    Pateicoties iebūvētajām gaismas diodēm, kas reaģē uz katru ainu, Ambilight televizors rada krāsainu gaismu rāmi. Filmas, sporta pārraides, mūzikas videoklipi un spēles izplūst ārpus ekrāna, ļaujot jums iegrimt vēl dziļāk katrā mirklī. Reiz to izbaudījuši, jūs nekad vairs nevēlēsieties televizoru bez šīs funkcijas.

    Uzlabots FHD ar quantum dot krāsu

    Uzlabots FHD ar quantum dot krāsu

    Košas krāsas. Asas detaļas. Tā ir Quantum Dot krāsu izcilība. Katrā pārsteidzošajā mirklī, gaišā vai tumšā, atskaņotā vai straumētā, varat tvert katru detaļu, vērojot ainu pēc ainas.

    Pixel Plus Full HD kvalitāte nodrošina asu un detalizētu attēlu.

    Pixel Plus Full HD kvalitāte nodrošina asu un detalizētu attēlu.

    Pixel Plus kvalitātes attēla asums. Mazākam ekrānam pielāgota apdare. Šis kompaktais QLED televizors nodrošina pilnu augstas izšķirtspējas kvalitāti un neticami košas krāsas.

    HDR10 un HLG nodrošina izteiktas krāsas un kontrastu

    HDR10 un HLG nodrošina izteiktas krāsas un kontrastu

    Košākas krāsas. Izteikti toņi. Nepārspējami skaidrs attēls gan ļoti tumšās, gan ļoti gaišās ainās. Šādās ainās augsta dinamiskā diapazona sistēma nodrošina brīnišķīgi skaidras krāsas un kontrastu.

    Dolby Audio skaidrai un precīzai skaņai

    Dolby Audio skaidrai un precīzai skaņai

    Klausieties un saklausiet katru niansi. Tā ir kristāldzidrā Dolby Audio skaņa. No dialogiem līdz dejām, asa sižeta ainām vai elpu aizraujošiem dabas skatiem — jūs vienmēr varēsiet baudīt ļoti skaidru skaņu.

    Viegli atrodams saturs, izmantojot Titan OS

    Viegli atrodams saturs, izmantojot Titan OS

    Philips Smart TV Titan OS platformā ir ātri pieejams viss, ko vēlaties skatīties. Filmu turpinājumi, seriāli, dokumentālās filmas un drāmas — šis viss un vēl vairāk ir pieejams ar vienu pogas pieskārienu. Lai ko jūs vēlētos skatīties, visas labākās straumēšanas programmas ir viegli pieejamas.

    Viegli savienot ar viedās mājas tīkliem

    Viegli savienot ar viedās mājas tīkliem

    Saderība ar Matter Smart Home ļauj kontrolēt televizoru ar Matter Smart Home lietotni vai ar balss vadību, izmantojot ierīces, kurās iespējots pakalpojums Alexa, vai Google viedos skaļruņus. Ar balss komandām varat meklēt filmas un raidījumus, saņemt ieteikumus un daudz ko citu.

    Ekodizains — Eiropas dizaina domāšana

    Ekodizains — Eiropas dizaina domāšana

    Ilgtspēja un stils. Šis pievilcīgā dizaina televizors ir veidots ar rūpēm par vidi — ar tālvadības pulti no pārstrādājamas plastmasas, FSC sertificētu iepakojumu un uz pārstrādāta papīra drukātu dokumentāciju. Eco režīms ar vienu pieskārienu samazina enerģijas patēriņu visam saturam un visiem iestatījumiem.

    Tehniskā specifikācija

    • Ambilight

      Ambilight funkcijas
      • Spēļu spēlēšanas režīms
      • Pielāgošanās sienas krāsai
      • Ambilight Music
      • Telpas apgaismojuma režīms
      • Ambilight FTI animācija
      • Sunrise modinātājs
      • AmbiSleep
      Ambilight versija
      Trīspusēja

    • Attēls/displejs

      Ekrāna diagonāles garums (collas)
      32  colla
      Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
      80  cm
      Displejs
      Full HD QLED
      Paneļa izšķirtspēja
      1920 x 1080
      Vietējā atsvaidzes intensitāte
      60  Hz
      Attēlu programma
      Pixel Plus HD
      Attēla uzlabošana
      • Kristāldzidra skaņa
      • ECO
      • Spēle
      • Mājas kinoteātris
      • Monitors
      • Personīgi
      • Super Resolution
      • Dinamiskais kontrasts

    • Displeja ievades izšķirtspēja

      Izšķirtspēja – atsvaidzes intensitāte
      576p – 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 720p – 50 Hz/60 Hz, 1366 x 768 – 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Uztvērējs/uztveršana/pārraide

      Digitālā TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Signāla stipruma indikators
      Teleteksts
      1000 lapu hiperteksts
      HEVC atbalsts

    • Smart TV

      SmartTV programmas*
      • Netflix*
      • HBO
      • NFT lietotne*
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • Disney+
      • TITAN kanāls
      OS
      TITAN OS
      Atmiņas izmērs (zibatmiņa)*
      8 GB

    • Smart TV funkcijas

      Interaktīvā televīzija
      HbbTV
      Balss asistents*
      • Var izmantot ar Alexa
      • Var izmantot ar Google Home
      Viedās mājas pieredze
      • MATTER
      • Control4
      TTS atbalsts

    • Multivides lietojumprogrammas

      Video atskaņošanas formāti
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Mūzikas atskaņošanas formāti
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Subtitru formāta atbalsts
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Attēlu demonstrēšanas formāti
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Skaņa

      Audio
      2.0 kanālu
      Izejas jauda (RMS)
      12 W
      Skaļruņu konfigurācija
      2 x 6 W pilna diapazona skaļruņi
      Skaņas programma
      Pamata skaņas programma
      Pamatskaļrunis
      Pilna diapazona zemfrekvences skaņas atstarošana (FR01A)

    • Savienojamība

      HDMI savienojumu skaits
      3
      HDMI funkcijas
      • 1080i, 1080p (atbalsta HDCP)
      • Audio Return Channel (HDMI 1)
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Tālvadības pults piekļuve
      • Sistēmas audio vadība
      • Sistēmas gaidstāves režīms
      • Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
      USB portu skaits
      2
      Bezvadu savienojums
      Wi-Fi 802.11n, 2x2, vienas frekvences josla
      HDCP 2.3
      Jā, visiem HDMI
      HDMI ARC
      Jā, HDMI1
      EasyLink 2.0
      • Ārējais iestatījums, izmantojot TV lietotāja saskarni
      • HDMI-CEC televizoram Philips TV/SB

    • Atbalstītās HDMI video funkcijas

      HDR
      • HDR10
      • HLG

    • ES energoefektivitātes kartīte

      SDR energoefektivitātes klase
      E
      HDR energoefektivitātes klase
      F
      Tīkla gaidstāves režīms
      2,0  W
      Izmantotā paneļa tehnoloģija
      LED LCD

    • Strāvas padeve

      Elektrotīkla strāva
      100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
      Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
      mazāk nekā 0,5 W
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      • Automātisks izslēgšanas taimeris
      • Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
      • ECO režīms
      • Apgaismojuma sensors

    • Piederumi

      Iekļautie piederumi
      • 2 x AAA baterijas
      • Strāvas vads
      • Tālvadības pults
      • Galda virsmas statīvs
      • Īsa lietošanas pamācība
      • Drošības un juridisko nosacījumu brošūra

    • Dizains

      Televizora krāsas
      Melns plastmasas zemais rāmis
      Statīva dizains
      Ogles krāsas plastmasas taisnstūra statīvs

    • Izmēri

      Attālums starp 2 statīviem
      635  mm
      Saderīgs ar sienas stiprinājumu
      100 x 200 mm
      Televizors bez statīva (P x A x D)
      718,4 x 419 x 61,1 mm
      Televizors ar statīvu (P x A x D)
      718,4 x 446,5 x 197 mm
      Televizora svars bez statīva
      3,38 kg
      Televizora svars ar statīvu
      3,45 kg

    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

    Ieteiktās preces

    Nesen skatītie produkti

    Atsauksmes

    Esi pirmais, kurš novērtēs šo produktu

    • Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
    • Televizors atbalsta bezmaksas digitālās videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunots saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Papildu informāciju jautājiet savam operatoram.
    • Smart TV aplikācijas pieejamība atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Papildinformāciju skatiet vietnē: www.philips.com/smarttv.
    • Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un operētājsistēmas. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
    • Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi vietnē https://www.netflix.com
    • Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
    • Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
    • “Over-the-top” (OTT) multivides pakalpojumu poga uz tālvadības pults dažādās valstīs atšķirsies. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.
    • Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tipiem atšķiras.
    • Balss vadības pakalpojumu klāsts dažādās valstīs un dažādām valodām atšķiras. Jaunākā informācija pieejama mūsu klientu atbalsta dienestā.

    Atklāj

    My Philips

    Reģistrējies ekskluzīvām
    priekšrocībām

    Abonē mūsu biļetenu

    * Šis ir obligātais lauks

    Ekskluzīvi piedāvājumi un kuponi

    Jaunu produktu izlaišana

    Padomi un ieteikumi

    *
    Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!
    Ko tas nozīmē?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Visas tiesības aizsargātas

    Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.