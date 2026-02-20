Kompakts ekrāns. Saprātīgs budžets. Lieliska attēla un skaņas kvalitāte. Ambilight sistēma, kas rada noskaņu arī aiz ekrāna robežām, un nebeidzamas Smart TV iespējas Full HD kvalitātē sniegs jums aizraujošas skatīšanas iespējas gan mājās, gan ceļā.
Šim viedajam televizoram ir elegants statīvs un neliels izmērs, un tas ir lieliski piemērots mazākām telpām. Šim televizoram ir pārdomāts dizains, un tas lieliski iederēsies jebkurā vietā.
Ir televizors. Un ir Ambilight TV
Pateicoties iebūvētajām gaismas diodēm, kas reaģē uz katru ainu, Ambilight televizors rada krāsainu gaismu rāmi. Filmas, sporta pārraides, mūzikas videoklipi un spēles izplūst ārpus ekrāna, ļaujot jums iegrimt vēl dziļāk katrā mirklī. Reiz to izbaudījuši, jūs nekad vairs nevēlēsieties televizoru bez šīs funkcijas.
Uzlabots FHD ar quantum dot krāsu
Košas krāsas. Asas detaļas. Tā ir Quantum Dot krāsu izcilība. Katrā pārsteidzošajā mirklī, gaišā vai tumšā, atskaņotā vai straumētā, varat tvert katru detaļu, vērojot ainu pēc ainas.
Pixel Plus Full HD kvalitāte nodrošina asu un detalizētu attēlu.
Pixel Plus kvalitātes attēla asums. Mazākam ekrānam pielāgota apdare. Šis kompaktais QLED televizors nodrošina pilnu augstas izšķirtspējas kvalitāti un neticami košas krāsas.
HDR10 un HLG nodrošina izteiktas krāsas un kontrastu
Košākas krāsas. Izteikti toņi. Nepārspējami skaidrs attēls gan ļoti tumšās, gan ļoti gaišās ainās. Šādās ainās augsta dinamiskā diapazona sistēma nodrošina brīnišķīgi skaidras krāsas un kontrastu.
Dolby Audio skaidrai un precīzai skaņai
Klausieties un saklausiet katru niansi. Tā ir kristāldzidrā Dolby Audio skaņa. No dialogiem līdz dejām, asa sižeta ainām vai elpu aizraujošiem dabas skatiem — jūs vienmēr varēsiet baudīt ļoti skaidru skaņu.
Viegli atrodams saturs, izmantojot Titan OS
Philips Smart TV Titan OS platformā ir ātri pieejams viss, ko vēlaties skatīties. Filmu turpinājumi, seriāli, dokumentālās filmas un drāmas — šis viss un vēl vairāk ir pieejams ar vienu pogas pieskārienu. Lai ko jūs vēlētos skatīties, visas labākās straumēšanas programmas ir viegli pieejamas.
Viegli savienot ar viedās mājas tīkliem
Saderība ar Matter Smart Home ļauj kontrolēt televizoru ar Matter Smart Home lietotni vai ar balss vadību, izmantojot ierīces, kurās iespējots pakalpojums Alexa, vai Google viedos skaļruņus. Ar balss komandām varat meklēt filmas un raidījumus, saņemt ieteikumus un daudz ko citu.
Ekodizains — Eiropas dizaina domāšana
Ilgtspēja un stils. Šis pievilcīgā dizaina televizors ir veidots ar rūpēm par vidi — ar tālvadības pulti no pārstrādājamas plastmasas, FSC sertificētu iepakojumu un uz pārstrādāta papīra drukātu dokumentāciju. Eco režīms ar vienu pieskārienu samazina enerģijas patēriņu visam saturam un visiem iestatījumiem.
Tehniskā specifikācija
Ambilight
Ambilight funkcijas
Spēļu spēlēšanas režīms
Pielāgošanās sienas krāsai
Ambilight Music
Telpas apgaismojuma režīms
Ambilight FTI animācija
Sunrise modinātājs
AmbiSleep
Ambilight versija
Trīspusēja
Attēls/displejs
Ekrāna diagonāles garums (collas)
32
colla
Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
80
cm
Displejs
Full HD QLED
Paneļa izšķirtspēja
1920 x 1080
Vietējā atsvaidzes intensitāte
60
Hz
Attēlu programma
Pixel Plus HD
Attēla uzlabošana
Kristāldzidra skaņa
ECO
Spēle
Mājas kinoteātris
Monitors
Personīgi
Super Resolution
Dinamiskais kontrasts
Displeja ievades izšķirtspēja
Izšķirtspēja – atsvaidzes intensitāte
576p – 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 720p – 50 Hz/60 Hz, 1366 x 768 – 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālās videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunots saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Papildu informāciju jautājiet savam operatoram.
Smart TV aplikācijas pieejamība atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Papildinformāciju skatiet vietnē: www.philips.com/smarttv.
Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un operētājsistēmas. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.philips.com/TVRemoteapp.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi vietnē https://www.netflix.com
Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
“Over-the-top” (OTT) multivides pakalpojumu poga uz tālvadības pults dažādās valstīs atšķirsies. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.
Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tipiem atšķiras.
Balss vadības pakalpojumu klāsts dažādās valstīs un dažādām valodām atšķiras. Jaunākā informācija pieejama mūsu klientu atbalsta dienestā.