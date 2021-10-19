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Izbeigta ražošana

Momentum4K HDR displejs ar Ambiglow

436M6VBPAB/01

4
| (5) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu

2 Godalgas

Izbaudiet mirkli
Piedzīvojiet izklaides baudījumu jaunā līmenī, pateicoties jaunajam Momentum 4K HDR displejam ar Ambiglow apgaismojumu. Plašais 4K UHD displejs ar DisplayHDR 1000 nodrošina īpaši skaidru un košu attēlu, kas ļaus jums izbaudīt mirkli.
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Izbaudiet mirkli

  • Momentum

  • 43 (diag. 42,51 colla / 108 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

UltraClear 4K UHD (3840x2160) precīza izšķirtspēja

UltraClear 4K UHD (3840x2160) precīza izšķirtspēja

Šajos Philips displejos izmantoti lielas veiktspējas paneļi, lai nodrošinātu UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) izšķirtspējas attēlus. Neatkarīgi no tā, vai esat prasīgs speciālists, kuram nepieciešama īpaši detalizēta informācija CAD risinājumiem, izmantojot 3D grafikas lietojumprogrammas, vai finanšu eksperts, kas strādā ar lielām izklājlapām, Philips displeji nodrošina perfektus attēlus un grafikas.

MultiView displejs ļauj aktīvi izmantot duālo savienojumu un duālā skata funkciju

MultiView displejs ļauj aktīvi izmantot duālo savienojumu un duālā skata funkciju

Izmantojot īpaši augstas izšķirtspējas Philips MultiView displeju, jūs tagad varat izbaudīt savienojamības iespējas. Multiview displejs ļauj aktīvi izmantot duālo savienojumu un duālā skata funkciju, lai jūs varētu vienlaikus strādāt ar vairākām ierīcēm, piemēram, datoru un piezīmjdatoru, vairāku uzdevumu veikšanai vienlaicīgi.

DisplayHDR 1000 patiesi spilgtām detaļām un reālismam

DisplayHDR 1000 patiesi spilgtām detaļām un reālismam

VESA apstiprinātais DisplayHDR 1000 sniedz ievērojami atšķirīgu vizuālo pieredzi salīdzinājumā ar citiem ekrāniem, kas atbalsta HDR. Ārkārtīgi dziļi melnie toņi un spilgti baltie kontrastē ar spilgtajām krāsām, lai izceltu tādas detaļas, kādas jūs nekad iepriekš nebūsiet pieredzējis. Spēlētāji var viegli pamanīt ienaidniekus, kas slēpjas tumšos stūriem un ēnās, un filmu skatītāji var baudīt pārliecinošāku un reālistiskāku seansu. Šis Philips Momentum ir aprīkots ar vairākiem HDR režīmiem, katrs optimizēts jūsu lietošanas scenārijiem: HDR spēles, HDR filmas un HDR fotoattēli.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

  • Award image AWARD-3620296
  • Award image AWARD-3620519

Atsauksmes

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4.0

no 5

5

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

3
2

19/10/2021

Polska

Polska

Rewelacyjny stosunek ceny do jakości

Rozmiar ma znaczenie :-) Jestem bardzo zadowolony. Obrabiam zdjęcia. Pracowałem na dwóch monitorach FHD. Mimo, że TV jest większy od nich to mniej miejsca zajmuje na biurku. Mam narożne biuro na 16 piętrze bardzo jasne tez nie muszę przysłaniać żaluzji, bo monitor świeci tak samo mocno jak widok za oknem w słoneczny dzień. Duże znaczenie ma też szeroka paleta barw, która pokrywa całą przestrzeń RGB. Już nie muszę kupować głośników, bo w budowane grają czysto i głośno. Zlety: 1. duża jasność, 2. szeroka paleta barw, 3. czysty i głośny dźwięk, 4. pilot w zestawie umożliwia wygodne oglądanie filmów, 5. możliwość wyświetlania obrazu z dwóch źródeł... może przydało by się z czterech, bo wtedy działają skróty klawiszowe do łatwego przemieszczania okien, 6. rozmiar :-) Drobne rzeczy do poprawy to: 1. szybkość regulacji parametrów pilotem, bo długo trzeba czekać na np. zwiększenie lub zmniejszenie głośności lub jasności, 2. podczas odtwarzania materiału z telefonu Samsung przez USB-C w rozdzielczości 4K z yt obraz jest mniej płynny niż w telefonie - to największa wada jeśli chcesz oglądać w ten sposób, 3. przyciemnione brzegi ekranu po bokach ale nie jest to dla mnie wada, która wpływa w jakikolwiek sposób na użytkowanie. Monitor kupiłem jako używany z 1,5 roczną gwarancją za 1/2 ceny co spowodowało, że stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.

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21/11/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Monitor i telewizor

Monitora używam od miesiąca do pracy w domu. Powierzchnia pulpitu cztery razy większa niż na laptopie - nie trzeba wygrzebywać otwartych okien spod stosu innych. Początkowo monitor wydaje się zbyt duży, ale można się przyzwyczaić - i ruszać głową zamiast samymi oczami :). To akurat zaleta. Po pracy oglądam na nim filmy po podłączeniu boxa IP TV (Netflix itp).

Plusi

Duża powierzchnia pulpitu i monotora.

Mīnusi

Jasność ekranu ustawiam na minimum przy pracy na komputerze w pochmurny dzień

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

25/04/2022

Slovenija

Slovenija

Review Phillips Momentum

Philips Momentum je glede na svojo velikost morda videti kot televizija, vendar je 4K monitor z 120Hz. Vključuje svojo tehnologijo Ambiglow, ki uporablja niz LED diod vzdolž vrha in ob straneh zadnje plošče. Lahko je 3 ali 1 stransko. Osebno preferiram Ambiglow, ne samo zaradi estetike, vendar vam omogoča, da osvetlite steno za monitorjem z eno barvo ali barvo, ki se odzove na slike na zaslonu. To je zanimiva funkcija, ki bi lahko pomagala pri utrujenosti oči med gledanjem svetlega zaslona v temni sobi. Monitor ima majhen, lahek, črn daljinski upravljalnik, ki večino časa deluje v redu in je z njim enostavno upravljati. Dobra lastnost so se mi zdeli tudi različni možni nagibi monitorja, kjer si si lahko prilagajal kot. Ah ja, soundbar. Philips Momentum ima soundbar Bowers & Wilkins. B&W eno izmed najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih imen na področju vrhunskega zvoka. Oddaja zvok veliko boljši kot kateri koli drug monitor. Zdelo se mi je, da mi je »Gledanje filmov« najbolj prijetno za moje uho in to nastavitev sem uporabljala za vse. Meniji Momentuma so tako kategorije menija za stvari, kot so Ambiglow, Nastavitve iger in Slika, so navedene na levi strani in če izberete eno, se na desni odprejo podkategorije. Navigacija (predvsem z daljinskim upravljalnikom) je enostavna. Igranje je tisto, kjer Philips Momentum resnično sije. Prikazane so bile lepe, živahne in kontrastne barve. V igrah, kot je na primer Call of Duty in CSGO, kjer je odzivni čas in natančnost izjemnega pomena, se je Momentum dobro izkazal, saj ima izjemen odzivni čas za igralno izkušnjo, ter tekočo sliko in gibanje. Zdi se mi super tudi za gledanje filmov, Youtuba, streamov na Twichu,... Glede na velikost ekrana, ki je 55inchov (139,7cm) me je presenetila čistost slike. Jaz sem monitor izkusila tako na računalniku, kot na PS4. Vsakdo, ki bo nanj priključil svoj računalnik, bo v izkušnji zelo užival. Če je vaš računalnik vaša glavna naprava in so konzole občasna razvajanja, je ta monitor odločitev, za katero mislim, da je ne boste obžalovali.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom

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Atrunas

  1. Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse

  2. Zema ievades aizkave, labākais laiks &lt; 4 ms, attiecas noteiktos apstākļos un veic mērījumu.

  3. Lai veiktu video pārsūtīšanu, izmantojot USB-C savienojumu, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C DP pārslēgšanas režīms

  4. Ātrā uzlāde atbilst standartam USB BC 1.2

  5. BT. 709 / DCI-P3 pārklājums pamatojoties uz CIE1976

  6. Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.

  7. NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976

  8. sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931

  9. 10 biti ir attēloti ar 8 bitiem, izmantojot kadru ātruma vadību