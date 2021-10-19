30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Momentum
43 (diag. 42,51 colla / 108 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Šajos Philips displejos izmantoti lielas veiktspējas paneļi, lai nodrošinātu UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) izšķirtspējas attēlus. Neatkarīgi no tā, vai esat prasīgs speciālists, kuram nepieciešama īpaši detalizēta informācija CAD risinājumiem, izmantojot 3D grafikas lietojumprogrammas, vai finanšu eksperts, kas strādā ar lielām izklājlapām, Philips displeji nodrošina perfektus attēlus un grafikas.
Izmantojot īpaši augstas izšķirtspējas Philips MultiView displeju, jūs tagad varat izbaudīt savienojamības iespējas. Multiview displejs ļauj aktīvi izmantot duālo savienojumu un duālā skata funkciju, lai jūs varētu vienlaikus strādāt ar vairākām ierīcēm, piemēram, datoru un piezīmjdatoru, vairāku uzdevumu veikšanai vienlaicīgi.
VESA apstiprinātais DisplayHDR 1000 sniedz ievērojami atšķirīgu vizuālo pieredzi salīdzinājumā ar citiem ekrāniem, kas atbalsta HDR. Ārkārtīgi dziļi melnie toņi un spilgti baltie kontrastē ar spilgtajām krāsām, lai izceltu tādas detaļas, kādas jūs nekad iepriekš nebūsiet pieredzējis. Spēlētāji var viegli pamanīt ienaidniekus, kas slēpjas tumšos stūriem un ēnās, un filmu skatītāji var baudīt pārliecinošāku un reālistiskāku seansu. Šis Philips Momentum ir aprīkots ar vairākiem HDR režīmiem, katrs optimizēts jūsu lietošanas scenārijiem: HDR spēles, HDR filmas un HDR fotoattēli.
Godalgas
4.0
no 5
5
Atsauksmes
80%
ieteica šo produktu
Tomasz Burcon
19/10/2021
Polska
Rewelacyjny stosunek ceny do jakości
Rozmiar ma znaczenie :-) Jestem bardzo zadowolony. Obrabiam zdjęcia. Pracowałem na dwóch monitorach FHD. Mimo, że TV jest większy od nich to mniej miejsca zajmuje na biurku. Mam narożne biuro na 16 piętrze bardzo jasne tez nie muszę przysłaniać żaluzji, bo monitor świeci tak samo mocno jak widok za oknem w słoneczny dzień. Duże znaczenie ma też szeroka paleta barw, która pokrywa całą przestrzeń RGB. Już nie muszę kupować głośników, bo w budowane grają czysto i głośno. Zlety: 1. duża jasność, 2. szeroka paleta barw, 3. czysty i głośny dźwięk, 4. pilot w zestawie umożliwia wygodne oglądanie filmów, 5. możliwość wyświetlania obrazu z dwóch źródeł... może przydało by się z czterech, bo wtedy działają skróty klawiszowe do łatwego przemieszczania okien, 6. rozmiar :-) Drobne rzeczy do poprawy to: 1. szybkość regulacji parametrów pilotem, bo długo trzeba czekać na np. zwiększenie lub zmniejszenie głośności lub jasności, 2. podczas odtwarzania materiału z telefonu Samsung przez USB-C w rozdzielczości 4K z yt obraz jest mniej płynny niż w telefonie - to największa wada jeśli chcesz oglądać w ten sposób, 3. przyciemnione brzegi ekranu po bokach ale nie jest to dla mnie wada, która wpływa w jakikolwiek sposób na użytkowanie. Monitor kupiłem jako używany z 1,5 roczną gwarancją za 1/2 ceny co spowodowało, że stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Marcusos
21/11/2020
Polska
Verificēts pircējs
Monitor i telewizor
Monitora używam od miesiąca do pracy w domu. Powierzchnia pulpitu cztery razy większa niż na laptopie - nie trzeba wygrzebywać otwartych okien spod stosu innych. Początkowo monitor wydaje się zbyt duży, ale można się przyzwyczaić - i ruszać głową zamiast samymi oczami :). To akurat zaleta. Po pracy oglądam na nim filmy po podłączeniu boxa IP TV (Netflix itp).
Plusi
Duża powierzchnia pulpitu i monotora.
Mīnusi
Jasność ekranu ustawiam na minimum przy pracy na komputerze w pochmurny dzień
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
IzaK02
25/04/2022
Slovenija
Review Phillips Momentum
Philips Momentum je glede na svojo velikost morda videti kot televizija, vendar je 4K monitor z 120Hz. Vključuje svojo tehnologijo Ambiglow, ki uporablja niz LED diod vzdolž vrha in ob straneh zadnje plošče. Lahko je 3 ali 1 stransko. Osebno preferiram Ambiglow, ne samo zaradi estetike, vendar vam omogoča, da osvetlite steno za monitorjem z eno barvo ali barvo, ki se odzove na slike na zaslonu. To je zanimiva funkcija, ki bi lahko pomagala pri utrujenosti oči med gledanjem svetlega zaslona v temni sobi. Monitor ima majhen, lahek, črn daljinski upravljalnik, ki večino časa deluje v redu in je z njim enostavno upravljati. Dobra lastnost so se mi zdeli tudi različni možni nagibi monitorja, kjer si si lahko prilagajal kot. Ah ja, soundbar. Philips Momentum ima soundbar Bowers & Wilkins. B&W eno izmed najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih imen na področju vrhunskega zvoka. Oddaja zvok veliko boljši kot kateri koli drug monitor. Zdelo se mi je, da mi je »Gledanje filmov« najbolj prijetno za moje uho in to nastavitev sem uporabljala za vse. Meniji Momentuma so tako kategorije menija za stvari, kot so Ambiglow, Nastavitve iger in Slika, so navedene na levi strani in če izberete eno, se na desni odprejo podkategorije. Navigacija (predvsem z daljinskim upravljalnikom) je enostavna. Igranje je tisto, kjer Philips Momentum resnično sije. Prikazane so bile lepe, živahne in kontrastne barve. V igrah, kot je na primer Call of Duty in CSGO, kjer je odzivni čas in natančnost izjemnega pomena, se je Momentum dobro izkazal, saj ima izjemen odzivni čas za igralno izkušnjo, ter tekočo sliko in gibanje. Zdi se mi super tudi za gledanje filmov, Youtuba, streamov na Twichu,... Glede na velikost ekrana, ki je 55inchov (139,7cm) me je presenetila čistost slike. Jaz sem monitor izkusila tako na računalniku, kot na PS4. Vsakdo, ki bo nanj priključil svoj računalnik, bo v izkušnji zelo užival. Če je vaš računalnik vaša glavna naprava in so konzole občasna razvajanja, je ta monitor odločitev, za katero mislim, da je ne boste obžalovali.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
Zema ievades aizkave, labākais laiks < 4 ms, attiecas noteiktos apstākļos un veic mērījumu.
Lai veiktu video pārsūtīšanu, izmantojot USB-C savienojumu, jūsu piezīmjdatoram/ierīcei jāatbalsta USB-C DP pārslēgšanas režīms
Ātrā uzlāde atbilst standartam USB BC 1.2
BT. 709 / DCI-P3 pārklājums pamatojoties uz CIE1976
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.
NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931
10 biti ir attēloti ar 8 bitiem, izmantojot kadru ātruma vadību