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Pērc Ambilight TV – saņem Ubisoft spēli dāvanā

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Izbeigta ražošana

5000 seriesFull HD LED TV

47PFK5199/12

Full HD LED TV

Ikviens jūsu mājās izbaudīs spilgto, aso Philips 5200. sērijas Full HD LED televizora attēlu. Mēs esam apvienojuši mūsdienīgu konstrukciju bez rāmja un Ambilight, lai padarītu intensīvāku jūsu skatīšanās pieredzi.

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TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

Ar Ambilight 2-sided

Full HD LED TV

  • 119 cm (47 collu)

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

Digital Crystal Clear: precizitāte, ar ko vēlēsieties dalīties

Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips ir radījis Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai skatāties savu iecienīto seriālu, ziņas vai video kopā ar draugiem - to visu varēsiet baudīt ar optimālu kontrastu, krāsām un asumu.

Dizains bez ietvara: bez fasetes ekrāns ir plašāks

Plāns. Minimālistisks. Neuzkrītošs. Mūsu fasete bez ietvara ir izgatavota no augstas kvalitātes stikla un tai ir īpaši plāna alumīnija apmale, samazinot rāmi un uzlabojot attēla lielumu.

100 Hz PMR plūstošiem kustīgiem attēliem

100 Hz PMR plūstošiem kustīgiem attēliem

Nekas nepārspēj spēļu, spraigu sporta pārraižu vai piedzīvojumu filmu radīto adrenalīnu. Tāpēc šim Philips televizoram ir 100 Hz Perfect Motion Rate, lai jūs varētu baudīt nevainojamus kustīgos attēlus. Pat ja skatīšanās laikā jūsu pulss strauji lēkās, attēls būs stabils.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. Pause TV un USB ierakstīšanai nepieciešama programmatūras jaunināšana. Lai iegūtu papildinformāciju par programmatūras atjaunināšanu, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/TV un noklikšķiniet uz atbalsta sadaļas.

  2. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  3. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  4. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  5. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.