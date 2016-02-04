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  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Tālvadības fotoattēls
  • Savienojuma puses zīmējums
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
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Izbeigta ražošana

6000 seriesFull HD Ultra Slim LED televizors

48PFH6300/88

4

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Full HD Ultra Slim LED televizors

6300. sērijas Full HD televizors ar Perfect Pixel HD ar dinamisku darbību un dzidru attēla kvalitāti. Dabīgi materiāli, plānas līnijas un unikālas funkcijas kā Ambilight padara šo televizoru vēl pievilcīgāku.

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TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

Ar Ambilight 2-sided

Full HD Ultra Slim LED televizors

  • 121 cm (48")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C

Perfect Natural Motion plūstošiem, īpaši asiem kustīgiem attēliem

Perfect Natural Motion plūstošiem, īpaši asiem kustīgiem attēliem

Jums patīk skatīties filmas, taču vēlaties iespējami labāko attēlu. Perfect Natural Motion ir mūsu kustīgo attēlu uzlabošanas tehnoloģija, kas novērš vibrāciju, sniedzot vienmērīgi kustīgus attēlus. Kinofilmas tiek radītas ar ierobežotu kadru ātrumu 24 kadri/s, kas rada vibrāciju. PNM četrkāršo kadru skaitu līdz 100 kadriem sekundē. Vibrācija tiek novērsta, un jūs redzat vienmērīgi plūstošu, asu attēlu.

Ambilight maina jūsu televizora skatīšanās paradumus

Ambilight maina jūsu televizora skatīšanās paradumus

Ja esat iekārtojis mājokli, ieguldot tajā savu sirdi un prātu, tad kāpēc neizvēlēties televizoru, kas ir tikpat mājīgs? Philips unikālā Ambilight tehnoloģija padara jūsu ekrānu daudz plašāku un jūsu skatīšanās izjūtu - aizraujošāku, projicējot īpaši plašu gaismas spīdumu no divām televizora ekrāna malām uz apkārtējās sienas. Krāsas, spilgtums un aizraujoša darbība, kas piepilda jūsu viesistabu, nodrošinot spraigāku un iespaidīgāku skatīšanās pieredzi.

Moderns dizains papildina mūsdienīgu interjeru

Radīts ar mūsdienīgu izskatu, lai iederētos jūsu mājoklī. Jūsu televizoram ir jāizskatās vienlīdz pievilcīgi gan ieslēgtam, gan izslēgtam.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
2
1

04/02/2016

Slovenija

Slovenija

Verificēts pircējs

odličen

ambilight daje še večji užitek gledanja televizije.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

09/04/2017

Slovenija

Slovenija

Verificēts pircējs

nič posebnega

Ambilight brezveze Slab zvok. Meniji so ok. Enostana za rabo. Po posodobitvi programov se imena programov ne vidijo več. Oblika ok. Razpored tipk na daljincu mi ne ugaja. Programi sami izginejo iz seznama priljubljenih in nato ga je težko poiskati, ker po posodobitvi programov ne prikazuje imen.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

  5. USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.