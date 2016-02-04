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Izbeigta ražošana
48PFH6300/88
Full HD Ultra Slim LED televizors
6300. sērijas Full HD televizors ar Perfect Pixel HD ar dinamisku darbību un dzidru attēla kvalitāti. Dabīgi materiāli, plānas līnijas un unikālas funkcijas kā Ambilight padara šo televizoru vēl pievilcīgāku.
121 cm (48")
Full HD LED TV
DVB-T/C
Jums patīk skatīties filmas, taču vēlaties iespējami labāko attēlu. Perfect Natural Motion ir mūsu kustīgo attēlu uzlabošanas tehnoloģija, kas novērš vibrāciju, sniedzot vienmērīgi kustīgus attēlus. Kinofilmas tiek radītas ar ierobežotu kadru ātrumu 24 kadri/s, kas rada vibrāciju. PNM četrkāršo kadru skaitu līdz 100 kadriem sekundē. Vibrācija tiek novērsta, un jūs redzat vienmērīgi plūstošu, asu attēlu.
Ja esat iekārtojis mājokli, ieguldot tajā savu sirdi un prātu, tad kāpēc neizvēlēties televizoru, kas ir tikpat mājīgs? Philips unikālā Ambilight tehnoloģija padara jūsu ekrānu daudz plašāku un jūsu skatīšanās izjūtu - aizraujošāku, projicējot īpaši plašu gaismas spīdumu no divām televizora ekrāna malām uz apkārtējās sienas. Krāsas, spilgtums un aizraujoša darbība, kas piepilda jūsu viesistabu, nodrošinot spraigāku un iespaidīgāku skatīšanās pieredzi.
Radīts ar mūsdienīgu izskatu, lai iederētos jūsu mājoklī. Jūsu televizoram ir jāizskatās vienlīdz pievilcīgi gan ieslēgtam, gan izslēgtam.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
daisy28
04/02/2016
Slovenija
Verificēts pircējs
odličen
ambilight daje še večji užitek gledanja televizije.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Andrej73
09/04/2017
Slovenija
Verificēts pircējs
nič posebnega
Ambilight brezveze Slab zvok. Meniji so ok. Enostana za rabo. Po posodobitvi programov se imena programov ne vidijo več. Oblika ok. Razpored tipk na daljincu mi ne ugaja. Programi sami izginejo iz seznama priljubljenih in nato ga je težko poiskati, ker po posodobitvi programov ne prikazuje imen.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.