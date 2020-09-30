30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
49PFS4131/12
Ļoti plāns Full HD LED televizors
Philips 4100 Series televizora stilīgais dizains ar Digital Crystal Clear ir vērtība jūsu mājās. Baudiet tā Full HD attēla kvalitāti un dzidru skanējumu lieliskai izklaides pieredzei.
123 cm (49")
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Plāns. Mūsdienīgs. Izsmalcināts. Precīzs. Philips Ultra Slim siluets. Tik plāns siluets izraisa lielu interesi, un tas nav pārsteidzoši, zinot, cik izsmalcināti tas izskatīsies jūsu interjerā.
Tumšs, noslēpumains un neticami izturīgs. Philips melnais asmens stila statīvs piešķir jūsu televizoram pavisam citu izskatu. Izturīga, taču īpaši plāna konstrukcija, kas pauž jūsu jaunā televizora eleganci un stilu. Tas ir pārsteidzoši, ka tik niecīga lieta var paveikt tik daudz.
Dabiskiem attēliem no jebkura avota Philips radīja Digital Crystal Clear. Neatkarīgi no tā, vai .skatāties iecienītās pārraides, filmas, ziņas vai baudāt izklaidi kopā ar draugiem, attēlam vienmēr būs optimāls kontrasts, krāsas un asums.
4.1
no 5
22
Atsauksmes
85%
ieteica šo produktu
Marija52
30/09/2020
Slovenija
dober TV
Imam ga kot svoj drugi TV in ustreza v vseh pogledih
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 43PFS4131 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Izmantošanas datums 2018-09-30
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 43PFS4131 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Izmantošanas datums 2018-09-30
Roland79
02/10/2019
Magyarország
Tényleg kiváló ebben a kategóriában!
Totálisan rendben van minden tulajdonsága a kép minőségéről nem is beszélve ebben az ár/kategóriában a legdurvább teljesítménye játék konzolon!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Čumák
30/09/2019
Česká republika
Jednoduché ovládání a nastavení parametrů
Rychlé nastavení a naladění programů zvolení oblíbených programů jednoduchý programový průvodce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.