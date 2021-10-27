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Izbeigta ražošana

5500 seriesĻoti plāns Full HD LED televizors

50PFT5503/12

4.4

| (26) Atsauksmes | 87% ieteica šo produktu

Ļoti plāns Full HD LED televizors

Maksimāla vienkāršība lielā ekrānā. Philips 5500 nodrošina Full HD izšķirtspēju, skaidru skaņu un lielisku skatīšanās pieredzi. Vienkārši pieslēdziet to elektrotīklam un nododieties iecienītajiem seriāliem, filmām vai spēlēm.

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TV brand claim gold

99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

ar Pixel Plus HD

Ļoti plāns Full HD LED televizors

  • 126 cm (50")

  • 200 attēla veiktspējas indekss

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Divas HDMI ieejas un Easylink savienojamības nodrošināšanai

Novērsiet vadu radīto jucekli, izmantojot vienu HDMI vadu, pa kuru pārraida gan attēla, gan audio signālu no ierīcēm uz televizoru. HDMI izmanto nesaspiestus signālus, nodrošinot visaugstākās kvalitātes savienojumu starp avotu un ekrānu. Izmantojot kopā ar Philips Easylink, nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai izpildītu lielāko daļu darbību televizorā, DVD vai Blu-ray atskaņotājā, televizora pierīcē vai mājas kinozāles sistēmā.

USB ports multivides atskaņošanai

USB ports multivides atskaņošanai

Dalieties jautrībā. Pievienojiet savu USB atmiņas karti, digitālo kameru, MP3 atskaņotāju vai citu multivides ierīci pie televizora USB porta, lai skatītos fotoattēlus, videoklipus un klausītos mūziku, izmantojot ērtu ekrāna satura pārlūku.

Full HD LED televizors – lieliski LED attēli ar satriecošu kontrastu

Attēla kvalitāte ir būtiska. Standarta HDTV televizori nodrošina kvalitāti, taču jūs vēlaties iegūt vairāk. Iztēlojieties spilgtas detaļas apvienojumā ar lielu spilgtumu, neticamu kontrastu un reālistiskām krāsām, lai iegūtu attēlu, kas neatšķiras no realitātes.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

26

Atsauksmes

87%

ieteica šo produktu

27/10/2021

Polska

Polska

Świetny obraz w bardzo dobrej cenie

Nie posiada co prawda netflixa, YouTube i innych tego typu bajerow ale w moim przypadku akurat byłoby to zbedne. Bardzo wyraźny, nasycony kolorami obraz. Jednym słowem w takiej cenie bardzo solidny sprzet

Plusi

Świetne barwy, funkcjonalność

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Izmantošanas datums 2021-04-27

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Izmantošanas datums 2021-04-27

27/12/2019

Polska

Polska

bardzo dobry produkt

Zakupiony produkt spełnił moje oczekiwanie. Polecam.

Plusi

łatwość instalacji, prosta obsługa, dobry odbiór.

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Izmantošanas datums 2019-11-27

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Izmantošanas datums 2019-11-27

08/07/2025

România

România

Internet

Se poate conecta la internet acest televizor ?și dacă da ,va rog să-mi spuneți cum ?

Plusi

Imagine ,claritate

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Izmantošanas datums 2023-07-07

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Izmantošanas datums 2023-07-07

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  2. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  3. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  4. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

  5. Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.