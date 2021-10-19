30 dienu atgriešana
Spēļu konsoles nākamais līmenis
Šis Momentum displejs var lepoties ar leģendāro audio ekspertu Bowers & Wilkins skaņu, radot jauna līmeņa spēļu konsoli. Izbaudiet šī skaistā, lielā displeja veiktspēju un spēles lieliskumu ar optimālu skaņu un vizuālajām īpašībām.
Momentum
55 collas (139,7 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Seši skaņu režīmi spēļu, skatīšanās vai klausīšanās optimizācijai. Sports un sacīkstes: izjūtiet reālistisku klātesamības iespaidu, spēlējot sporta vai sacīkšu spēles. Lomu un piedzīvojumu spēles: ļaujiet jūs ieskaut telpiskai un atmosfēriskai skaņai. Šaušanas un asa sižeta spēles: izbaudiet efektīvu, iespaidīgu skaņu maksimālai aizrautībai un reālismam. Filmu skatīšanās: uzlabojiet filmu skaņu celiņus visaptverošai, kinematogrāfiskai klausīšanās pieredzei. Mūzika: reālistiska Bowers & Wilkins skaņa, kas nodrošina mākslinieka iecerēto skanējumu. Personīgie iestatījumi: atveriet ekvalaizera izvēlni, lai pielāgotu skaņu savām individuālajām prasībām.
Jums patīk spēlēt aizraujošas un sarežģītas spēles, un jums nepieciešams displejs ar īpaši vienmērīgi plūstošiem attēliem bez laika nobīdes. Šis Philips displejs atjauno ekrāna attēlu ar intensitāti līdz 120 reizēm sekundē, un tas ir faktiski ātrāks nekā standarta displejs. Neliela kadra atsvaidzes intensitāte var likt pretiniekiem lēkāt ekrānā, padarot tos par grūtiem mērķiem. Ar 120 Hz kadra atsvaidzes intensitāti jūs varat iegūt šos absolūti nepieciešamos attēlus ekrānā un redzēt pretinieku pārvietošanos, kas sniedz iespēju tiem viegli trāpīt. Ar īpaši zemu ievades nobīdi un bez ekrāna raustīšanās šis Philips displejs ir jūsu perfektais spēļu spēlēšanas pārinieks
Izmantojot īpaši augstas izšķirtspējas Philips MultiView displeju, jūs tagad varat izbaudīt savienojamības iespējas. Multiview displejs ļauj aktīvi izmantot duālo savienojumu un duālā skata funkciju, lai jūs varētu vienlaikus strādāt ar vairākām ierīcēm, piemēram, datoru un piezīmjdatoru, vairāku uzdevumu veikšanai vienlaicīgi.
4.0
no 5
5
Atsauksmes
80%
ieteica šo produktu
Tomasz Burcon
19/10/2021
Polska
Rewelacyjny stosunek ceny do jakości
Rozmiar ma znaczenie :-) Jestem bardzo zadowolony. Obrabiam zdjęcia. Pracowałem na dwóch monitorach FHD. Mimo, że TV jest większy od nich to mniej miejsca zajmuje na biurku. Mam narożne biuro na 16 piętrze bardzo jasne tez nie muszę przysłaniać żaluzji, bo monitor świeci tak samo mocno jak widok za oknem w słoneczny dzień. Duże znaczenie ma też szeroka paleta barw, która pokrywa całą przestrzeń RGB. Już nie muszę kupować głośników, bo w budowane grają czysto i głośno. Zlety: 1. duża jasność, 2. szeroka paleta barw, 3. czysty i głośny dźwięk, 4. pilot w zestawie umożliwia wygodne oglądanie filmów, 5. możliwość wyświetlania obrazu z dwóch źródeł... może przydało by się z czterech, bo wtedy działają skróty klawiszowe do łatwego przemieszczania okien, 6. rozmiar :-) Drobne rzeczy do poprawy to: 1. szybkość regulacji parametrów pilotem, bo długo trzeba czekać na np. zwiększenie lub zmniejszenie głośności lub jasności, 2. podczas odtwarzania materiału z telefonu Samsung przez USB-C w rozdzielczości 4K z yt obraz jest mniej płynny niż w telefonie - to największa wada jeśli chcesz oglądać w ten sposób, 3. przyciemnione brzegi ekranu po bokach ale nie jest to dla mnie wada, która wpływa w jakikolwiek sposób na użytkowanie. Monitor kupiłem jako używany z 1,5 roczną gwarancją za 1/2 ceny co spowodowało, że stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Izmantošanas datums 2021-09-19
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Izmantošanas datums 2021-09-19
Marcusos
21/11/2020
Polska
Verificēts pircējs
Monitor i telewizor
Monitora używam od miesiąca do pracy w domu. Powierzchnia pulpitu cztery razy większa niż na laptopie - nie trzeba wygrzebywać otwartych okien spod stosu innych. Początkowo monitor wydaje się zbyt duży, ale można się przyzwyczaić - i ruszać głową zamiast samymi oczami :). To akurat zaleta. Po pracy oglądam na nim filmy po podłączeniu boxa IP TV (Netflix itp).
Plusi
Duża powierzchnia pulpitu i monotora.
Mīnusi
Jasność ekranu ustawiam na minimum przy pracy na komputerze w pochmurny dzień
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Izmantošanas datums 2019-10-21
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Izmantošanas datums 2019-10-21
IzaK02
25/04/2022
Slovenija
Review Phillips Momentum
Philips Momentum je glede na svojo velikost morda videti kot televizija, vendar je 4K monitor z 120Hz. Vključuje svojo tehnologijo Ambiglow, ki uporablja niz LED diod vzdolž vrha in ob straneh zadnje plošče. Lahko je 3 ali 1 stransko. Osebno preferiram Ambiglow, ne samo zaradi estetike, vendar vam omogoča, da osvetlite steno za monitorjem z eno barvo ali barvo, ki se odzove na slike na zaslonu. To je zanimiva funkcija, ki bi lahko pomagala pri utrujenosti oči med gledanjem svetlega zaslona v temni sobi. Monitor ima majhen, lahek, črn daljinski upravljalnik, ki večino časa deluje v redu in je z njim enostavno upravljati. Dobra lastnost so se mi zdeli tudi različni možni nagibi monitorja, kjer si si lahko prilagajal kot. Ah ja, soundbar. Philips Momentum ima soundbar Bowers & Wilkins. B&W eno izmed najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih imen na področju vrhunskega zvoka. Oddaja zvok veliko boljši kot kateri koli drug monitor. Zdelo se mi je, da mi je »Gledanje filmov« najbolj prijetno za moje uho in to nastavitev sem uporabljala za vse. Meniji Momentuma so tako kategorije menija za stvari, kot so Ambiglow, Nastavitve iger in Slika, so navedene na levi strani in če izberete eno, se na desni odprejo podkategorije. Navigacija (predvsem z daljinskim upravljalnikom) je enostavna. Igranje je tisto, kjer Philips Momentum resnično sije. Prikazane so bile lepe, živahne in kontrastne barve. V igrah, kot je na primer Call of Duty in CSGO, kjer je odzivni čas in natančnost izjemnega pomena, se je Momentum dobro izkazal, saj ima izjemen odzivni čas za igralno izkušnjo, ter tekočo sliko in gibanje. Zdi se mi super tudi za gledanje filmov, Youtuba, streamov na Twichu,... Glede na velikost ekrana, ki je 55inchov (139,7cm) me je presenetila čistost slike. Jaz sem monitor izkusila tako na računalniku, kot na PS4. Vsakdo, ki bo nanj priključil svoj računalnik, bo v izkušnji zelo užival. Če je vaš računalnik vaša glavna naprava in so konzole občasna razvajanja, je ta monitor odločitev, za katero mislim, da je ne boste obžalovali.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Izmantošanas datums 2022-03-25
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Izmantošanas datums 2022-03-25
Atbildes laika vērtība ir līdzvērtīga SmartResponse
Lai iegūtu labāko veiktspēju, lūdzu, vienmēr nodrošiniet, ka videokarte spēj nodrošināt šī Philips displeja maksimālo izšķirtspēju un atsvaidzes ātrumu.
BT. 709 / DCI-P3 pārklājums pamatojoties uz CIE1976
NTSC zona, pamatojoties uz CIE1976
sRGB zona, pamatojoties uz CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Visas tiesības paturētas. AMD, AMD Arrow logotips, AMD FreeSync™ un to kombinācijas ir uzņēmuma Advanced Micro Devices, Inc. preču zīmes. Citi šajā izdevumā lietotie produktu nosaukumi ir tikai identifikācijas nolūkiem, un tās var būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.
Monitora izskats var atšķirties no attēlos redzamā.