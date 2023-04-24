Lai arī kas jums patiktu, šis atsaucīgais viedtelevizors to atradīs ātri. Sākot ar vecajiem favorītiem, līdz jaunam saturam, varat atpūsties, kamēr TV jūsu vietā meklēs visos lielajos straumēšanas pakalpojumos! Jūs iegūsiet košu attēlu un imersīvu skaņu.
Skatieties, ko vēlaties, un šis 4K LED TV nodrošina spilgtu, īpaši asu attēlu ar košām krāsām. Turklāt šis TV ir saderīgs ar visiem galvenajiem HDR formātiem, tāpēc redzēsiet detalizētu attēlu pat tumšās un gaišās zonās, straumējot HDR saturu.
Atradīsiet to ātri ar mūsu jauno viedo TV. Vai patīk kāds seriāls? Jūs varat turpināt to skatīties tieši no sākuma ekrāna. Ja meklējat ko jaunu, varat pārlūkot kategorijas, piemēram, ass sižets vai drāma, un aplūkot ieteikumus no populārākajiem straumēšanas pakalpojumu sniedzējiem vienuviet.
Slaids televizors. Radīts nākotnei.
Vai meklējat televizoru, kas iederas jūsu istabā? Šī 4K viedā televizora ekrāns, kuram teju nav rāmja, piestāv jebkuram interjeram, un slaidās kājas matēti melnā krāsā rada iespaidu, ka ekrāns peld gaisā. Mūsu iepakojums un ieliktņi ir izgatavoti no pārstrādāta kartona un papīra.
Lielisks spēlēm. VRR un zema ievades aizkave jebkurā konsolē.
HDMI 2.1 ļauj no konsoles iegūt maksimumu ar ātru spēles gaitu un vienmērīgu grafiku. VRR tiek atbalstīts un zemas ievades aizkaves iestatījums ieslēdzas automātiski, kad ieslēdzat konsoli.
Tehniskā specifikācija
Attēls/displejs
Ekrāna diagonāles garums (collas)
65
colla
Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
164
cm
Displejs
4K Ultra HD LED
Paneļa izšķirtspēja
3840 x 2160
Vietējā atsvaidzes intensitāte
60
Hz
Attēlu programma
Pixel Precise Ultra HD
Attēla uzlabošana
HDR10
HLG (Hybrid Log Gamma)
Atbalsta HDR10+
Displeja ievades izšķirtspēja
Izšķirtspēja – atsvaidzes intensitāte
576p – 50 Hz
640 x 480 – 60 Hz
720p – 50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
2560 x 1440 – 60 Hz
3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
Uztvērējs/uztveršana/pārraide
Digitālā TV
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Video atskaņošana
PAL
SECAM
TV pārraižu ceļvedis*
8 dienu elektroniskā TV programma
Signāla stipruma indikators
Jā
Teleteksts
1000 lapu hiperteksts
HEVC atbalsts
Jā
Smart TV
OS
Smart TV ar uzlabotu operētājsistēmu
Smart TV funkcijas
Lietotāja mijiedarbība
SimplyShare
Ekrāna spoguļošana
Interaktīvā televīzija
HbbTV
SmartTV programmas*
YouTube
Philips veikals
Amazon Prime Video
Netflix
Balss asistents*
Strādā ar Alexa
Strādā ar Google Home
Multivides lietojumprogrammas
Video atskaņošanas formāti
Konteineri: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Mūzikas atskaņošanas formāti
AAC
MP3
WAV
WMA (no v2 līdz v9.2)
WMA-PRO (v9 un v10)
FLAC
Subtitru formāta atbalsts
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Attēlu demonstrēšanas formāti
JPEG
BMP
GIF
PNG
HEIF
Apstrāde
Apstrādes jauda
Dual Core
Skaņa
Izejas jauda (RMS)
16 W
Skaļruņu konfigurācija
2 x 8 W pilna diapazona skaļruņi
Kodekss
Dolby Digital MS12 V2.5
Skaņas pastiprinājums
Mākslīgā intelekta skaņa
Skaidrs dialogs
Dolby basu pastiprināšana
Dolby skaņas izlīdzinātājs
Nakts režīms
M.I. EQ
Savienojamība
HDMI savienojumu skaits
3
HDMI funkcijas
4K
Audio Return Channel
EasyLink (HDMI-CEC)
Tālvadības pults piekļuve
Sistēmas audio vadība
Sistēmas gaidstāves režīms
Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
USB portu skaits
2
Bezvadu savienojums
Wi-Fi 802.11n, 2x2, vienas frekvences josla
Citi savienojumi
Common Interface Plus (CI+)
Pakalpojumu savienotājs
Satelīta savienotājs
HDCP 2.3
Jā, visiem HDMI
HDMI ARC
Jā, HDMI1
HDMI 2.1 funkcijas
eARC uz HDMI 1
Atbalsta eARC/VRR/ALLM
EasyLink 2.0
HDMI-CEC televizoram Philips TV/SB
Ārējais iestatījums, izmantojot TV lietotāja saskarni
Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.
Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi https://www.netflix.com
Rakuten TV ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
Norāde “Darbojas ar Google asistentu” attiecas uz valstīm, kurās ir ieviesta šī funkcija.
Tālvadības pults bez mikrofona, Google Asistant darbojas, izmantojot mobilo Google Home lietotni vai izmantojot Google Home skaļruni.