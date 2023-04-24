Meklējamie vārdi

TV
  • Atrodiet. Skatieties. Iemīliet. Atrodiet. Skatieties. Iemīliet. Atrodiet. Skatieties. Iemīliet.
    Energy Label Europe E energoefektivitātes marķējums
    Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet energoefektivitātes marķējums (PDF 205.0KB)

    LED 4K TV

    65PUS7008/12

    Atrodiet. Skatieties. Iemīliet.

    Lai arī kas jums patiktu, šis atsaucīgais viedtelevizors to atradīs ātri. Sākot ar vecajiem favorītiem, līdz jaunam saturam, varat atpūsties, kamēr TV jūsu vietā meklēs visos lielajos straumēšanas pakalpojumos! Jūs iegūsiet košu attēlu un imersīvu skaņu.

    Skatīt visas priekšrocības

    Diemžēl šis produkts vairs nav pieejams

    LED 4K TV

    Līdzīgi produkti

    Skatīt visu 4K Ultra HD

    Atrodiet. Skatieties. Iemīliet.

    4K TV

    • 164 cm (65 collu) TV
    • Atbalsta galvenos HDR formātus
    • Philips Smart TV
    Īpaši ass attēls. Dinamiska skatīšanās.

    Īpaši ass attēls. Dinamiska skatīšanās.

    Skatieties, ko vēlaties, un šis 4K LED TV nodrošina spilgtu, īpaši asu attēlu ar košām krāsām. Turklāt šis TV ir saderīgs ar visiem galvenajiem HDR formātiem, tāpēc redzēsiet detalizētu attēlu pat tumšās un gaišās zonās, straumējot HDR saturu.

    Lielisks TV. Nekādu raižu. Philips viedtelevizors.

    Lielisks TV. Nekādu raižu. Philips viedtelevizors.

    Atradīsiet to ātri ar mūsu jauno viedo TV. Vai patīk kāds seriāls? Jūs varat turpināt to skatīties tieši no sākuma ekrāna. Ja meklējat ko jaunu, varat pārlūkot kategorijas, piemēram, ass sižets vai drāma, un aplūkot ieteikumus no populārākajiem straumēšanas pakalpojumu sniedzējiem vienuviet.

    Slaids televizors. Radīts nākotnei.

    Slaids televizors. Radīts nākotnei.

    Vai meklējat televizoru, kas iederas jūsu istabā? Šī 4K viedā televizora ekrāns, kuram teju nav rāmja, piestāv jebkuram interjeram, un slaidās kājas matēti melnā krāsā rada iespaidu, ka ekrāns peld gaisā. Mūsu iepakojums un ieliktņi ir izgatavoti no pārstrādāta kartona un papīra.

    Lielisks spēlēm. VRR un zema ievades aizkave jebkurā konsolē.

    Lielisks spēlēm. VRR un zema ievades aizkave jebkurā konsolē.

    HDMI 2.1 ļauj no konsoles iegūt maksimumu ar ātru spēles gaitu un vienmērīgu grafiku. VRR tiek atbalstīts un zemas ievades aizkaves iestatījums ieslēdzas automātiski, kad ieslēdzat konsoli.

    Tehniskā specifikācija

    • Attēls/displejs

      Ekrāna diagonāles garums (collas)
      65  colla
      Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā)
      164  cm
      Displejs
      4K Ultra HD LED
      Paneļa izšķirtspēja
      3840 x 2160
      Vietējā atsvaidzes intensitāte
      60  Hz
      Attēlu programma
      Pixel Precise Ultra HD
      Attēla uzlabošana
      • HDR10
      • HLG (Hybrid Log Gamma)
      • Atbalsta HDR10+

    • Displeja ievades izšķirtspēja

      Izšķirtspēja – atsvaidzes intensitāte
      • 576p – 50 Hz
      • 640 x 480 – 60 Hz
      • 720p – 50 Hz, 60 Hz
      • 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • , 50 Hz, 60 Hz
      • 2560 x 1440 – 60 Hz
      • 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • , 50 Hz, 60 Hz

    • Uztvērējs/uztveršana/pārraide

      Digitālā TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Video atskaņošana
      • PAL
      • SECAM
      TV pārraižu ceļvedis*
      8 dienu elektroniskā TV programma
      Signāla stipruma indikators
      Teleteksts
      1000 lapu hiperteksts
      HEVC atbalsts

    • Smart TV

      OS
      Smart TV ar uzlabotu operētājsistēmu

    • Smart TV funkcijas

      Lietotāja mijiedarbība
      • SimplyShare
      • Ekrāna spoguļošana
      Interaktīvā televīzija
      HbbTV
      SmartTV programmas*
      • YouTube
      • Philips veikals
      • Amazon Prime Video
      • Netflix
      Balss asistents*
      • Strādā ar Alexa
      • Strādā ar Google Home

    • Multivides lietojumprogrammas

      Video atskaņošanas formāti
      • Konteineri: AVI, MKV
      • H264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • VP9
      • HEVC (H.265)
      • AV1
      Mūzikas atskaņošanas formāti
      • AAC
      • MP3
      • WAV
      • WMA (no v2 līdz v9.2)
      • WMA-PRO (v9 un v10)
      • FLAC
      Subtitru formāta atbalsts
      • .SMI
      • .SRT
      • .SSA
      • .SUB
      • .TXT
      • .ASS
      Attēlu demonstrēšanas formāti
      • JPEG
      • BMP
      • GIF
      • PNG
      • HEIF

    • Apstrāde

      Apstrādes jauda
      Dual Core

    • Skaņa

      Izejas jauda (RMS)
      16 W
      Skaļruņu konfigurācija
      2 x 8 W pilna diapazona skaļruņi
      Kodekss
      Dolby Digital MS12 V2.5
      Skaņas pastiprinājums
      • Mākslīgā intelekta skaņa
      • Skaidrs dialogs
      • Dolby basu pastiprināšana
      • Dolby skaņas izlīdzinātājs
      • Nakts režīms
      • M.I. EQ

    • Savienojamība

      HDMI savienojumu skaits
      3
      HDMI funkcijas
      • 4K
      • Audio Return Channel
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Tālvadības pults piekļuve
      • Sistēmas audio vadība
      • Sistēmas gaidstāves režīms
      • Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
      USB portu skaits
      2
      Bezvadu savienojums
      Wi-Fi 802.11n, 2x2, vienas frekvences josla
      Citi savienojumi
      • Common Interface Plus (CI+)
      • Pakalpojumu savienotājs
      • Satelīta savienotājs
      HDCP 2.3
      Jā, visiem HDMI
      HDMI ARC
      Jā, HDMI1
      HDMI 2.1 funkcijas
      • eARC uz HDMI 1
      • Atbalsta eARC/VRR/ALLM
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC televizoram Philips TV/SB
      • Ārējais iestatījums, izmantojot TV lietotāja saskarni

    • Atbalstītās HDMI video funkcijas

      HDR
      • HDR10
      • HLG

    • ES energoefektivitātes kartīte

      EPREL reģistrācijas numuri
      1437548
      SDR energoefektivitātes klase
      E
      SDR ieslēgta režīma enerģijas prasība
      85  KWh/1000h
      HDR energoefektivitātes klase
      G
      HDR ieslēgta režīma enerģijas prasība
      135  KWh/1000h
      Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā
      N.P.
      Tīkla gaidstāves režīms
      2,0  W
      Izmantotā paneļa tehnoloģija
      LED LCD

    • Strāvas padeve

      Elektrotīkla strāva
      Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
      Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā
      <0,3 W
      Enerģijas taupīšanas funkcijas
      • Automātisks izslēgšanas taimeris
      • Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
      • ECO režīms
      • Apgaismojuma sensors
      Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā
      N.P.

    • Piederumi

      Iekļautie piederumi
      • Tālvadības pults
      • 2 x AAA baterijas
      • Galda virsmas statīvs
      • Strāvas vads
      • Īsa lietošanas pamācība
      • Juridiskā informācija un drošības brošūra

    • Dizains

      Televizora krāsas
      Melna matēta fasete
      Statīva dizains
      Melni matēti griezti stieņi

    • Izmēri

      Komplekta platums
      1447,0  mm
      Komplekta augstums
      843,0  mm
      Komplekta dziļums
      92,0  mm
      Produkta svars
      17,8  kg
      Komplekta platums (ar statni)
      1447.0  mm
      Komplekta augstums (ar statni)
      864.0  mm
      Komplekta dziļums (ar statni)
      290.0  mm
      Produkta svars (+ statīvs)
      18.0  kg
      Iepakojuma platums
      1600.0  mm
      Iepakojuma augstums
      995.0  mm
      Iepakojuma dziļums
      170.0  mm
      Svars (ieskaitot iesaiņojumu)
      22,6  kg
      Statīva platums
      760.0  mm
      Statīva augstums
      21.0  mm
      Statīva dziļums
      290.0  mm
      Attālums starp 2 statīviem
      760.0  mm
      Statīva augstums līdz TV apakšējai malai
      21.0  mm
      Saderīgs ar sienas stiprinājumu
      400 x 300 mm

    Kas ir kārbā?

    Citi elementi lodziņā

    • Tālvadības pults
    • 2 x AAA baterijas
    • Galda virsmas statīvs
    • Strāvas vads
    • Īsa lietošanas pamācība
    • Juridiskā informācija un drošības brošūra
    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

    Ieteiktās preces

    Nesen skatītie produkti

    Atsauksmes

    Esi pirmais, kurš novērtēs šo produktu

    • Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
    • EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
    • Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
    • Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.
    • Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
    • Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
    • Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi https://www.netflix.com
    • Rakuten TV ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.
    • Norāde “Darbojas ar Google asistentu” attiecas uz valstīm, kurās ir ieviesta šī funkcija.
    • Tālvadības pults bez mikrofona, Google Asistant darbojas, izmantojot mobilo Google Home lietotni vai izmantojot Google Home skaļruni.

    Atklāj

    My Philips

    Reģistrējies ekskluzīvām
    priekšrocībām

    Abonē mūsu biļetenu

    * Šis ir obligātais lauks

    Ekskluzīvi piedāvājumi un kuponi

    Jaunu produktu izlaišana

    Padomi un ieteikumi

    *
    Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!
    Ko tas nozīmē?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Visas tiesības aizsargātas

    Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.