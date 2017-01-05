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Izbeigta ražošana
65PUS8700/12
4K Curved LED TV, ko darbina Android TV
Iegūstiet visu: 8700. sērijas UHD Curved TV, ko darbina Android, kvalitatīvi materiāli un moderna tehnoloģija apvienota ar elegantu dizainu. Premium kvalitātes produktā iekļauts 3-sided Ambilight, Quad Core procesors un hroma arkveida statīvs ar redzamu skaļruni.
164 cm (65 collu)
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 16 GB un paplaš. iespējas
Twin Tuner DVB-T/T2/C/S/S2
Ultra HD televizoram ir 4 reizes lielāka izšķirtspēja nekā standarta Full HD televizoram. Ar vairāk nekā 8 miljoniem pikseļu un mūsu unikālo Ultra Resolution mērogošanas tehnoloģiju varēsiet baudīt uzlabotus attēlus neatkarīgi no oriģinālā satura. Izbaudiet uzlabotu asumu, palielinātu dziļuma uztveršanu, satriecošu kontrastu, vienmērīgu, dabisku kustību un nevainojamas detaļas.
Philips četrkodolu procesors apvienojumā ar Android jaudu sniedz aizraujošu spēlēšanas pieredzi. Ar Android savā televizorā varat pārvietoties, startēt lietotnes un atskaņot videoattēlus īpaši ātri, intuitīvi un jautri.
Jūs dzīvojat pēc saviem ieskatiem... vai agrāk jums nebija vieglāk atrast televizoru, kas atbilst jūsu unikālajam stilam? Mūsu izliektās formas televizors lauž tradicionālos priekšstatus par dizainu, lai sniegtu izteiksmīgu izskatu apvienojumā ar augsta līmeņa attēla kvalitāti, ko jūs sagaidāt no Philips televizora.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
3.2
no 5
14
Atsauksmes
Gpaw
05/01/2017
Polska
Verificēts pircējs
Rewelacyjny
Jakość obrazu jest rewelacyjna. Znajomi i rodzina sä również zachwyceni.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™
dinosaur
28/06/2016
Hrvatska
Verificēts pircējs
Odlicna televizija ali...
Sve je super samo sto Android radi nepouzdano,katkada je spor,prekida i rusi se. Ostalo je za pohvalu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™
FRANTASTA
30/03/2016
Česká republika
Verificēts pircējs
Vynikající výrobek,který má vynikající vlastnosti a techniku!!!
Tento výrobek dal Philips na trh pro všechny diváky, kteří chtějí vidět neviděné a slyšet neslyšené. Každý si může vybrat, co chce vidět a slyšet. Když nestihne Fotbal, Koncert, Varhanní koncert, nebo Snooker s Roniim Ou Salivenem, všechno si může vybrat a spustit. Může se dívat, jak dlouho chce a na co chce. Při použití zvukové lišty, se okamžitě přenesete do místa děje, díky prostorovému zvuku. Když něco nestihnete, kdykoli je možné si to pustit. Díky Philipsu, můžete prožívat, všechno co Vám v životě uteklo.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™
Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu.
Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.
EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.
Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
(Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.
Google Cast funkcija ir atkarīga no Google Cast paredzētām aplikācijām un ierīcēm. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet Google Cast produkta lapā.
Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.
USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.