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  • Tālvadības fotoattēls
  • Tālvadības fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
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Izbeigta ražošana

8700 series4K Curved LED TV, ko darbina Android TV™

65PUS8700/12

3.2

| (14) Atsauksmes

4K Curved LED TV, ko darbina Android TV

Iegūstiet visu: 8700. sērijas UHD Curved TV, ko darbina Android, kvalitatīvi materiāli un moderna tehnoloģija apvienota ar elegantu dizainu. Premium kvalitātes produktā iekļauts 3-sided Ambilight, Quad Core procesors un hroma arkveida statīvs ar redzamu skaļruni.

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99,91 % cilvēku, kuri izmēģina Ambilight TV, nekad nevēlas to atdot. 1

Ar Ambilight 3-sided

4K Curved LED TV, ko darbina Android TV

  • 164 cm (65 collu)

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Quad Core, 16 GB un paplaš. iespējas

  • Twin Tuner DVB-T/T2/C/S/S2

4K Ultra HD: izšķirtspēja, kādu vēl neesat redzējis

Ultra HD televizoram ir 4 reizes lielāka izšķirtspēja nekā standarta Full HD televizoram. Ar vairāk nekā 8 miljoniem pikseļu un mūsu unikālo Ultra Resolution mērogošanas tehnoloģiju varēsiet baudīt uzlabotus attēlus neatkarīgi no oriģinālā satura. Izbaudiet uzlabotu asumu, palielinātu dziļuma uztveršanu, satriecošu kontrastu, vienmērīgu, dabisku kustību un nevainojamas detaļas.

Četrkodolu procesora un iebūvētā Android jauda jūsu rīcībā

Četrkodolu procesora un iebūvētā Android jauda jūsu rīcībā

Philips četrkodolu procesors apvienojumā ar Android jaudu sniedz aizraujošu spēlēšanas pieredzi. Ar Android savā televizorā varat pārvietoties, startēt lietotnes un atskaņot videoattēlus īpaši ātri, intuitīvi un jautri.

Izteiksmīgs žests ar Philips izliekto televizoru

Izteiksmīgs žests ar Philips izliekto televizoru

Jūs dzīvojat pēc saviem ieskatiem... vai agrāk jums nebija vieglāk atrast televizoru, kas atbilst jūsu unikālajam stilam? Mūsu izliektās formas televizors lauž tradicionālos priekšstatus par dizainu, lai sniegtu izteiksmīgu izskatu apvienojumā ar augsta līmeņa attēla kvalitāti, ko jūs sagaidāt no Philips televizora.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.2

no 5

14

Atsauksmes

05/01/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Rewelacyjny

Jakość obrazu jest rewelacyjna. Znajomi i rodzina sä również zachwyceni.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™

28/06/2016

Hrvatska

Hrvatska

Verificēts pircējs

Odlicna televizija ali...

Sve je super samo sto Android radi nepouzdano,katkada je spor,prekida i rusi se. Ostalo je za pohvalu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™

30/03/2016

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Vynikající výrobek,který má vynikající vlastnosti a techniku!!!

Tento výrobek dal Philips na trh pro všechny diváky, kteří chtějí vidět neviděné a slyšet neslyšené. Každý si může vybrat, co chce vidět a slyšet. Když nestihne Fotbal, Koncert, Varhanní koncert, nebo Snooker s Roniim Ou Salivenem, všechno si může vybrat a spustit. Může se dívat, jak dlouho chce a na co chce. Při použití zvukové lišty, se okamžitě přenesete do místa děje, díky prostorovému zvuku. Když něco nestihnete, kdykoli je možné si to pustit. Díky Philipsu, můžete prožívat, všechno co Vám v životě uteklo.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pamatojoties uz Ambilight izmēģinājuma programmas rezultātiem Zviedrijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā un Francijā laikā no 2023. gada 24. februāra līdz 2025. gada 28. februārim. Šajā periodā 99,91 % dalībnieku izvēlējās paturēt savu Ambilight TV, neskatoties uz iespēju to atgriezt, saņemot pilnu naudas atmaksu un nenorādot iemeslu. 

  1. Vecākiem jāuzrauga bērni, kas televizoru skatās 3D formātā, un jānovēro, vai bērniem nerodas iepriekš minētās nepatīkamās sajūtas. 3D formātu nav ieteicams skatīties bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, jo viņu redzes sistēma vēl nav pilnīgi attīstījusies.

  2. EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

  3. Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.

  4. Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

  5. Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoapraides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

  6. (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskaņotāja ierīci.

  7. Google Cast funkcija ir atkarīga no Google Cast paredzētām aplikācijām un ierīcēm. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet Google Cast produkta lapā.

  8. Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/smarttv.

  10. USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.