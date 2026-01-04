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Izbeigta ražošana
8FF3CDW/00
Philips digitālais fotorāmis nodrošina, ka attēli tiks parādīti ar malu attiecību 4:3, kas ļauj gūt vislabāko skatīšanās baudījumu.
Philips fotorāmim iestrādāts papildu SD kartes slots, kas dod iespēju palielināt tā atmiņas iespējas, nodrošinot daudz vietas visām jūsu atmiņām — tā ir virtuāli neierobežota vieta jūsu atmiņu un fotoattēlu uzglabāšanai! Pateicoties Philips atmiņu karšu pārvaldīšanas iespējai, varat vienkārši kopēt un ievietot attēlus no viena veida atmiņas kartes cita veida kartē.
Automātiskā ainavas/portreta atpazīšanas funkcija izmanto iebūvēto sensoru, kas atpazīst fotorāmja rotāciju un attēlo katru attēlu atbilstošajā režīmā.
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