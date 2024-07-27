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Attīra gaisu līdz 48 m² lielās telpās
190 m³/h tīra gaisa apjoms (CADR)
HEPA filtrs
Jaudīga gaisa plūsmas cirkulācija efektīvi darbojas līdz 48 m² lielās telpās un izplata tīru gaisu ikvienā istabas stūrī. Tādējādi veiktspēja tiek palielināta līdz CADR (tīra gaisa padeves ātrums) 190 m³/h. 20 m² tiek attīrīti mazāk nekā 16 minūtēs. (1)
2 slāņu filtrēšana ar NanoProtect HEPA filtru un priekšfiltru uztver 99,5% īpaši sīku 0,003 mikronu lieluma daļiņu (3), tāpēc esat pasargāti no PM2.5, baktērijām, ziedputekšņiem, putekļiem, mājdzīvnieku ādas plēksnītēm un citiem piesārņotājiem. Sertificējis Eiropas Alerģijas pētījumu fonda centrs.
Uztver aerosolus, tostarp tādus, kas var saturēt respiratoros vīrusus. Neatkarīgs tests veikts uzņēmumā Airmid Healthgroup, konstatējot, ka gaisā tiek likvidēti līdz pat 99,9 % vīrusu un aerosolu (2). Testēts arī attiecībā uz koronavīrusu (4).
Godalgas
4.7
no 5
47
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
Innwi
27/07/2024
Україна
Verificēts pircējs
Очищувач повітря - неодмінний пристрій для квартир
Добре справляється з очищенням повітря у кімнатах, де живуть тварини. Використовувався і у приміщенні, де палять. Разом з ароматичними компонентами створює чудову атмосферу у спальні.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря
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Vadym_KM
29/04/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Надійний очищувач повітря!
Задоволені виробом на 100%, тихий, якісний, стильний
Plusi
Тихий, якісний, стильний
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря
Лоран
10/11/2021
Україна
Має корисні функції
Отримали у подарунок, дуже задоволені. Заявлені функції виконує добре. Має чудовий дизайн.
Plusi
ЯКІСТЬ, ФУНКЦІОНАЛ
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(1) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, tas ir aptuvenais laiks vienreizējai tīrīšanai, kas aprēķināts, izdalot CADR 190 ㎥/h ar telpas platību 48 m² (pieņemot, ka telpas grīdas platība ir 20 ㎡, bet augstums ir 2,4 m).
(2) Airmid Health Ltd. veiktais mikrobu samazināšanas rādītāja tests veikts 28,5 m³ testa kamerā ar gaisa pilienu veidā izplatītu gripas vīrusu A(H1N1). Gaisa attīrītāji vien nepasargā no Covid-19, taču tie var būt daļa no aizsardzības plāna (saskaņā ar ASV Vides aizsardzības aģentūru).
(3) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, ar NaCl aerosolu testējusi iUTA saskaņā ar DIN71460-1.
(4) Mikrobu samazināšanas ātruma tests veikts ārējā laboratorijā testa kamerā ar gaisa pārnēsāta putnu koronavīrusa (IBV) aerosoliem, izmantojot Philips HEPA NanoProtect filtru.
(5) Ieteicamais ierīces kalpošanas laiks ir balstīts uz teorētiski aprēķinātu kaitīgo āra gaisa daļiņu gada vidējo reģionālo vērtību un gaisa attīrītāja 16 stundu ilgu lietošanu ikdienā automātiskajā režīmā.
(6) Trešās puses laboratorija veikusi testu, nosakot filtra materiāla efektivitāti vienā caurplūdes reizē 5,33 cm/s gaisa plūsmas apstākļos. No gaisa, kas plūst cauri filtram, pārbaudīts atbilstoši standartam JISB 9908-2011
(7) Aprēķinātais vidējais skaņas spiediens 1,5 metru attālumā no ierīces, ņemot vērā mērījumus, kas veikti atbilstoši standarta IEC 60704 prasībām. Skaņas spiediena līmenis ir atkarīgs no telpas konstrukcijas, iekārtojuma, kā arī ierīces un klausītāja pozīcijas.
(8) Salīdzinājumā ar iepriekšējo modeli FY0194: daļiņu filtrēšanas rādītājs ir attiecīgi 99,97% un 99,5%