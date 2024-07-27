ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Attīra gaisu mazāk nekā 16 minūtēs (1)
  • Attīra gaisu mazāk nekā 16 minūtēs (1)
  • Attīra gaisu mazāk nekā 16 minūtēs (1)
  • Attīra gaisu mazāk nekā 16 minūtēs (1)
  • Attīra gaisu mazāk nekā 16 minūtēs (1)
  • Attīra gaisu mazāk nekā 16 minūtēs (1)
  • Attīra gaisu mazāk nekā 16 minūtēs (1)
  • Attīra gaisu mazāk nekā 16 minūtēs (1)
  • Attīra gaisu mazāk nekā 16 minūtēs (1)
  • Attīra gaisu mazāk nekā 16 minūtēs (1)
  • Attīra gaisu mazāk nekā 16 minūtēs (1)
  • Attīra gaisu mazāk nekā 16 minūtēs (1)

800. sērijaKompakts gaisa attīrītājs

AC0820/10

4.7
| (47) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu

1 godalga

Attīra gaisu mazāk nekā 16 minūtēs (1)
Nospiežot tikai vienu pogu, gaisa attīrītājs filtrē jūsu mājās mītošos neredzamos vīrusus, alergēnus vai piesārņotājus, lai māja būtu tīra un droša. Tas attīra ātri un efektīvi, pateicoties tīra gaisa padeves ātrumam (CADR) — 190 m³/h.
Skatīt visas priekšrocības

Iznīcina 99 % vīrusu, alergēnu un piesārņotāju (2, 3, 6)

Attīra gaisu mazāk nekā 16 minūtēs (1)

  • Attīra gaisu līdz 48 m² lielās telpās

  • 190 m³/h tīra gaisa apjoms (CADR)

  • HEPA filtrs

Augsta veiktspēja, piemērots līdz 48 m² lielām telpām

Augsta veiktspēja, piemērots līdz 48 m² lielām telpām

Jaudīga gaisa plūsmas cirkulācija efektīvi darbojas līdz 48 m² lielās telpās un izplata tīru gaisu ikvienā istabas stūrī. Tādējādi veiktspēja tiek palielināta līdz CADR (tīra gaisa padeves ātrums) 190 m³/h. 20 m² tiek attīrīti mazāk nekā 16 minūtēs. (1)

Filtrē 99,5 % daļiņu, kas var būt pat tikai 0,003 mikronu lielumā

Filtrē 99,5 % daļiņu, kas var būt pat tikai 0,003 mikronu lielumā

2 slāņu filtrēšana ar NanoProtect HEPA filtru un priekšfiltru uztver 99,5% īpaši sīku 0,003 mikronu lieluma daļiņu (3), tāpēc esat pasargāti no PM2.5, baktērijām, ziedputekšņiem, putekļiem, mājdzīvnieku ādas plēksnītēm un citiem piesārņotājiem. Sertificējis Eiropas Alerģijas pētījumu fonda centrs.

Likvidē līdz 99,9% gaisā esošo vīrusu un aerosolu

Likvidē līdz 99,9% gaisā esošo vīrusu un aerosolu

Uztver aerosolus, tostarp tādus, kas var saturēt respiratoros vīrusus. Neatkarīgs tests veikts uzņēmumā Airmid Healthgroup, konstatējot, ka gaisā tiek likvidēti līdz pat 99,9 % vīrusu un aerosolu (2). Testēts arī attiecībā uz koronavīrusu (4).

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-1679510

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.7

no 5

47

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

27/07/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Очищувач повітря - неодмінний пристрій для квартир

Добре справляється з очищенням повітря у кімнатах, де живуть тварини. Використовувався і у приміщенні, де палять. Разом з ароматичними компонентами створює чудову атмосферу у спальні.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря

29/04/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Надійний очищувач повітря!

Задоволені виробом на 100%, тихий, якісний, стильний

Plusi

Тихий, якісний, стильний

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря

10/11/2021

Україна

Україна

Має корисні функції

Отримали у подарунок, дуже задоволені. Заявлені функції виконує добре. Має чудовий дизайн.

Plusi

ЯКІСТЬ, ФУНКЦІОНАЛ

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. (1) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, tas ir aptuvenais laiks vienreizējai tīrīšanai, kas aprēķināts, izdalot CADR 190 ㎥/h ar telpas platību 48 m² (pieņemot, ka telpas grīdas platība ir 20 ㎡, bet augstums ir 2,4 m).

  2. (2) Airmid Health Ltd. veiktais mikrobu samazināšanas rādītāja tests veikts 28,5 m³ testa kamerā ar gaisa pilienu veidā izplatītu gripas vīrusu A(H1N1). Gaisa attīrītāji vien nepasargā no Covid-19, taču tie var būt daļa no aizsardzības plāna (saskaņā ar ASV Vides aizsardzības aģentūru).

  3. (3) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, ar NaCl aerosolu testējusi iUTA saskaņā ar DIN71460-1.

  4. (4) Mikrobu samazināšanas ātruma tests veikts ārējā laboratorijā testa kamerā ar gaisa pārnēsāta putnu koronavīrusa (IBV) aerosoliem, izmantojot Philips HEPA NanoProtect filtru.

  5. (5) Ieteicamais ierīces kalpošanas laiks ir balstīts uz teorētiski aprēķinātu kaitīgo āra gaisa daļiņu gada vidējo reģionālo vērtību un gaisa attīrītāja 16 stundu ilgu lietošanu ikdienā automātiskajā režīmā.

  6. (6) Trešās puses laboratorija veikusi testu, nosakot filtra materiāla efektivitāti vienā caurplūdes reizē 5,33 cm/s gaisa plūsmas apstākļos. No gaisa, kas plūst cauri filtram, pārbaudīts atbilstoši standartam JISB 9908-2011

  7. (7) Aprēķinātais vidējais skaņas spiediens 1,5 metru attālumā no ierīces, ņemot vērā mērījumus, kas veikti atbilstoši standarta IEC 60704 prasībām. Skaņas spiediena līmenis ir atkarīgs no telpas konstrukcijas, iekārtojuma, kā arī ierīces un klausītāja pozīcijas.

  8. (8) Salīdzinājumā ar iepriekšējo modeli FY0194: daļiņu filtrēšanas rādītājs ir attiecīgi 99,97% un 99,5%