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Philips "2-in-1" gaisa attīrītājs attīra līdz 80 m2 lielas telpas un ātri mitrina gaisu ar 600 ml/h darbības ātrumu. Izmantojot lietotnes vadību un sensorus, tas skenē gaisu un automātiski pielāgojas, lai mitrinātu gaisu un attīrītu to no alergēniem un piesārņotājiem.
Attīra gaisu līdz 85 m² lielās telpās
330 m³/h tīra gaisa apjoms (CADR)
Mitrināšanas ātrums 600 ml/h
Savienojams ar lietotni Air+
Uztver aerosolus, tostarp tādus, kas var saturēt respiratoros vīrusus. Testēts neatkarīgā testēšanas uzņēmumā Airmid Health Group, konstatējot, ka gaisā tiek likvidēti līdz pat 99,9 % vīrusu un aerosolu (5).
NanoCloud tehnoloģija klusi un efektīvi mitrina gaisu, samazinot baktēriju daudzumu par līdz 99 % (6). NanoCloud darbības pamatā ir dabiska iztvaikošana, kas rada neredzamu tīra ūdens tvaika nanoizmēra molekulu migliņu. Molekulas sava ļoti nelielā izmēra dēļ mitrina gaisu vienmērīgi, un baktērijām un minerāliem ir ļoti grūti tām pieķerties, un tas novērš baktēriju izplatīšanos un balto putekļu rašanos telpā (7).
Pārslēdzieties starp “divi vienā” un “tikai attīrītāja” režīmu ar vienu pieskārienu pogai. Automātiskajā režīmā sensori gudri izvēlas jūsu mājoklim atbilstošo ātrumu. Darbiniet gaisa attīrītāju jebkurā no automātiskajiem (vispārējā vai alergēnu) režīmā vai miega režīmā vai izvēlieties kādu no 4 ātruma līmeņiem – 1., 2., 3. vai turbo ātrumu, kas ir paredzēti, lai pilnībā kontrolētu gaisa plūsmu un skaņas līmeni.
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4.6
no 5
253
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
Archijs
28/02/2024
Latvija
Labākais pirkums šoziem.
Fantastisks aparāts. Guļu tagad kā oāzē 😄👍 Tiešām reāli labs, nē labākais gaisa attīrītājs/mitrinātājs. Pavisam maziņš mīnus manā skatijumā ir tas, ks nevar iestatīt mitrumu plus/mīnus 5. Man būtu perfekti ,ja varētu iestatīt 45. Mitrumu. Jāpērk velviens, lai vakarā nav jāstumj uz guļamistabu. Pats klusāksis un ar patīksmāko toni, kādu esmu dzirdējis.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000i Series AC2729/10 Gaisa attīrītājs un mitrinātājs
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000i Series AC2729/10 Gaisa attīrītājs un mitrinātājs
Mansremonts
01/03/2023
Latvija
Glābējs apkures sezonā
Nebiju domājusi, ka man vajag gaisa attīrītāju, bet tā kā šis ir 2-1, tad tagad saprotu, cik noderīga lieta tas tomēr ir. Ļoti ātri paceļ mitruma līmeni telpā,
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000i Series AC2729/10 Gaisa attīrītājs un mitrinātājs
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000i Series AC2729/10 Gaisa attīrītājs un mitrinātājs
Marcel34979
03/10/2022
Latvija
Verificēts pircējs
Lieliski attīra un mitrina gaisu
ļoti labi mitrina un attīra gaisu, ātra un klusa darbība, mūsdienīgs dizajns.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000i sērijas AC2729/50 gaisa attīrītājs un mitrinātājs
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000i sērijas AC2729/50 gaisa attīrītājs un mitrinātājs
(1) CADR: pārbaudījusi trešā puse saskaņā ar GB/T 18801-2015.
(2) Aprēķināts saskaņā ar standartu NRCC-54013, izmantojot cigarešu dūmus; CADR pārbaudīts saskaņā ar GB/T18801-2015.
(3) Testēts uz filtra materiāla ar NaCl aerosolu trešās puses testēšanas laboratorijā, kur 2017. gadā saskaņā ar standartu DIN71460-1 klasificēts kā filtrs, kas spēj filtrēt 3 nm daļiņas.
(4) Testējusi trešās puses laboratorija 30 m³ kamerā saskaņā ar standartu GB21551.3-2010 (Staphylococcus Albus 8032 kā testa baktērija). Testēšana maks. režīmā pēc 60 minūtēm.
(5) Airmid Health Ltd. veiktais mikrobu samazināšanas rādītāja tests veikts 28,5 m³ testa kamerā ar gaisa pilienu veidā izplatītu gripas vīrusu A(H1N1), ierīcei darbojoties maksimālajā režīmā 10–20 minūtes. Gaisa attīrītāji vien nepasargā no Covid-19, taču tie var būt daļa no aizsardzības plāna (saskaņā ar ASV Vides aizsardzības aģentūru).
(6) Salīdzinājumā ar standarta ultraskaņas mitrinātāja moduļiem, kuros nav papildu tehnoloģiju baktēriju izplatīšanās samazināšanai; testēts neatkarīgā laboratorijā
(7) Salīdzinājumā ar ultraskaņas mitrināšanas tehnoloģiju. Testēts attiecībā uz minerālvielu nogulsnēšanos uz mēbelēm. Tika testēts trešās puses laboratorijā 3 stundu laikā saskaņā ar DIN 44973, IUTA e.V.
(8) Testēts saskaņā ar standartu GB/T 23332 Philips iekšējā klimata kamerā, 2017. gadā. Kameras izmērs 25 m2, sākotnējā temperatūra 20 ± 2 °C un relatīvais mitrums 30 ± 3 % RH
(9) Aprēķināts, izmantojot AHAM HU-1-2016 7.3. punktu, pamatojoties uz mitrināšanas veiktspēju, kas pārbaudīta saskaņā ar GB/T 23332-2018
(10) Testējusi trešās puses laboratorija saskaņā ar ASV 42. CFR standarta 84. daļu ar grozījumiem
(11) Aprēķinātais vidējais skaņas spiediens 1,5 metru attālumā no ierīces, ņemot vērā mērījumus, kas veikt atbilstoši standarta IEC 60704 prasībām. Skaņas spiediena līmenis ir atkarīgs no telpas konstrukcijas un iekārtojuma, kā arī ierīces un klausītāja atrašanās vietas.
(12) Philips gaisa attīrītājiem ir lielāks tīra gaisa padeves ātrums un augstāka energoefektivitāte ar NanoProtect HEPA filtru nekā ar HEPA H13 filtru, testēts saskaņā ar GB/T 18801
(13) *No gaisa, kas izplūst cauri filtram, ar NaCl aerosolu testējusi trešās puses laboratorija