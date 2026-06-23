Gaisa attīrītājs un mitrinātājs

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Saderīgs ar 1000i un 2000i sērijas ierīcēm
Iepakojumā 1 filtrs
Darbmūžs 1 gads
Oriģinālais Philips filtrs
Maiņas filtri Philips 1000i un 2000i sērijas “divi vienā” gaisa attīrītājiem un mitrinātājiem: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Gaisa attīrītāja modelis ir norādīts ierīces apakšā.
Filtri nodrošina optimālu filtra darbību līdz pat 1 gadam (2), atvieglojot apkopi un samazinot izmaksas.
Oriģinālie filtri ir konstruēti tā, lai nevainojami atbilstu tieši Philips ierīcēm. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, lūdzam vienmēr izmantot Philips filtru.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Михайло хх
23/06/2026
Україна
Який брати ?
А як що вже його нема який брати до моєї системи? В Мене модель АС2729?
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Date of Use 2026-06-23
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Date of Use 2026-06-23
Olgatod
13/09/2022
Україна
Виріб чудовий
Ок. Користуюся кліматичною системою з цим фільтром дуже задоволені
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
1) Gaiss, kas izplūst cauri filtram, ir testēts iUTA, saskaņā ar DIN71460-1, izmantojot NaCl aerosolu.
2) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas.