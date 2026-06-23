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  • Oriģinālais filtrs 1000i un 2000i sērijas “divi vienā” ierīcēm
  • Oriģinālais filtrs 1000i un 2000i sērijas “divi vienā” ierīcēm
  • Oriģinālais filtrs 1000i un 2000i sērijas “divi vienā” ierīcēm
  • Oriģinālais filtrs 1000i un 2000i sērijas “divi vienā” ierīcēm
  • Oriģinālais filtrs 1000i un 2000i sērijas “divi vienā” ierīcēm
  • Oriģinālais filtrs 1000i un 2000i sērijas “divi vienā” ierīcēm
  • Oriģinālais filtrs 1000i un 2000i sērijas “divi vienā” ierīcēm

Gaisa attīrītājs un mitrinātājsAktīvās ogles filtrs

FY1413/30

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Oriģinālais filtrs 1000i un 2000i sērijas “divi vienā” ierīcēm
Oriģināls maiņas filtrs gaisa attīrītājam — aktīvās ogles filtrs efektīvi likvidē gaistošos organiskos savienojumus (GOS) un nepatīkamas smakas, padarot iekštelpu gaisu tīrāku un svaigāku.
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Savietojamie produkti
2000i sērija

2000i sērija
Gaisa attīrītājs un mitrinātājs

AC2729/10

2000i sērija

2000i sērija
Gaisa attīrītājs un mitrinātājs

AC2729/13

Efektīvi likvidē gāzes un smakas

Oriģinālais filtrs 1000i un 2000i sērijas “divi vienā” ierīcēm

  • Saderīgs ar 1000i un 2000i sērijas ierīcēm

  • Iepakojumā 1 filtrs

  • Darbmūžs 1 gads

  • Oriģinālais Philips filtrs

Saderīgs ar Philips 1000i un 2000i sērijas ierīcēm

Saderīgs ar Philips 1000i un 2000i sērijas ierīcēm

Maiņas filtri Philips 1000i un 2000i sērijas “divi vienā” gaisa attīrītājiem un mitrinātājiem: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Gaisa attīrītāja modelis ir norādīts ierīces apakšā.

Ilgi kalpojoši filtri līdz 1 gadam

Ilgi kalpojoši filtri līdz 1 gadam

Filtri nodrošina optimālu filtra darbību līdz pat 1 gadam (2), atvieglojot apkopi un samazinot izmaksas.

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālie filtri ir konstruēti tā, lai nevainojami atbilstu tieši Philips ierīcēm. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, lūdzam vienmēr izmantot Philips filtru.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

23/06/2026

Україна

Україна

Який брати ?

А як що вже його нема який брати до моєї системи? В Мене модель АС2729?

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Date of Use 2026-06-23

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Date of Use 2026-06-23

13/09/2022

Україна

Україна

Виріб чудовий

Ок. Користуюся кліматичною системою з цим фільтром дуже задоволені

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

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Atrunas

  1. 1) Gaiss, kas izplūst cauri filtram, ir testēts iUTA, saskaņā ar DIN71460-1, izmantojot NaCl aerosolu.

  2. 2) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas.