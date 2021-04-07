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FY1410/30
Saderīgs ar 1000i un 2000i sērijas ierīcēm
Iepakojumā 1 filtrs
Kalpošanas laiks ir 2 gadi
Oriģinālais Philips filtrs
Maiņas filtri Philips 1000i un 2000i sērijas “divi vienā” gaisa attīrītājiem un mitrinātājiem: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Gaisa attīrītāja modelis ir norādīts ierīces apakšā.
Filtri nodrošina optimālu filtra darbību līdz pat 2 gadiem (2), atvieglojot apkopi un samazinot izmaksas.
Oriģinālie filtri ir konstruēti tā, lai nevainojami atbilstu tieši Philips ierīcēm. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, lūdzam vienmēr izmantot Philips filtru.
1.9
no 5
9
Atsauksmes
Kosmykov
07/04/2021
Україна
Отличный фильтр
Отлично очищает воздух, хорошо чувствуется когда приходишь из очищенной комнаты
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect
lubo1972
24/11/2020
България
Отличен ефект на пречистване на въздуха
Уреда работи добре, включен е 24ч на минимална степен
Plusi
Има осезаем ефект от пречистването
Mīnusi
Няма налични консумативи в търговската мрежа, само година и половина след покупката!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър
Neřeknu
04/03/2025
Česká republika
Podivné
Pochybuju, že čistička hodnotí zanesenost filtru čidlem. Měří maximálně interval od poslední výměny, takže pokud máte nárazové znečištění (třeba stavba od vedle) nebude to brát v potaz. Což vrhá stín pochybností i na čidla kvality vzduchu jako takové. Vždy se opotřebovávají i čidla, ale ty měnit/seřizovat nemusíte?
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr
1) No gaisa, kas izplūst caur filtru, testēts atbilstoši standartam DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 um un 0,3 um, iUTA institūtā.
2) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas.