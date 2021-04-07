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  • Oriģinālais filtrs 1000i un 2000i sērijas “divi vienā” ierīcēm
  • Oriģinālais filtrs 1000i un 2000i sērijas “divi vienā” ierīcēm
  • Oriģinālais filtrs 1000i un 2000i sērijas “divi vienā” ierīcēm
  • Oriģinālais filtrs 1000i un 2000i sērijas “divi vienā” ierīcēm
  • Oriģinālais filtrs 1000i un 2000i sērijas “divi vienā” ierīcēm
  • Oriģinālais filtrs 1000i un 2000i sērijas “divi vienā” ierīcēm

Philips oriģinālais nomaiņas filtrsHEPA NanoProtect filtrs

FY1410/30

1.9
| (9) Atsauksmes
Oriģinālais filtrs 1000i un 2000i sērijas “divi vienā” ierīcēm
Oriģinālie maiņas filtri “divi vienā” gaisa attīrītājam – HEPA NanoProtect filtri aizsardzībai pret piesārņojumu, vīrusiem, alergēniem un baktērijām
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Savietojamie produkti
2000i sērija

2000i sērija
Gaisa attīrītājs un mitrinātājs

AC2729/10

2000i sērija

2000i sērija
Gaisa attīrītājs un mitrinātājs

AC2729/13

Efektīvi uztver 99,9% nanodaļiņu (1)

Oriģinālais filtrs 1000i un 2000i sērijas “divi vienā” ierīcēm

  • Saderīgs ar 1000i un 2000i sērijas ierīcēm

  • Iepakojumā 1 filtrs

  • Kalpošanas laiks ir 2 gadi

  • Oriģinālais Philips filtrs

Saderīgs ar Philips 1000i un 2000i sērijas ierīcēm

Saderīgs ar Philips 1000i un 2000i sērijas ierīcēm

Maiņas filtri Philips 1000i un 2000i sērijas “divi vienā” gaisa attīrītājiem un mitrinātājiem: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Gaisa attīrītāja modelis ir norādīts ierīces apakšā.

Filtri ar ilgu kalpošanas laiku līdz 2 gadiem

Filtri ar ilgu kalpošanas laiku līdz 2 gadiem

Filtri nodrošina optimālu filtra darbību līdz pat 2 gadiem (2), atvieglojot apkopi un samazinot izmaksas.

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālie filtri ir konstruēti tā, lai nevainojami atbilstu tieši Philips ierīcēm. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, lūdzam vienmēr izmantot Philips filtru.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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1.9

no 5

9

Atsauksmes

3

07/04/2021

Україна

Україна

Отличный фильтр

Отлично очищает воздух, хорошо чувствуется когда приходишь из очищенной комнаты

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect

24/11/2020

България

България

Отличен ефект на пречистване на въздуха

Уреда работи добре, включен е 24ч на минимална степен

Plusi

Има осезаем ефект от пречистването

Mīnusi

Няма налични консумативи в търговската мрежа, само година и половина след покупката!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър

04/03/2025

Česká republika

Česká republika

Podivné

Pochybuju, že čistička hodnotí zanesenost filtru čidlem. Měří maximálně interval od poslední výměny, takže pokud máte nárazové znečištění (třeba stavba od vedle) nebude to brát v potaz. Což vrhá stín pochybností i na čidla kvality vzduchu jako takové. Vždy se opotřebovávají i čidla, ale ty měnit/seřizovat nemusíte?

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. 1) No gaisa, kas izplūst caur filtru, testēts atbilstoši standartam DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 um un 0,3 um, iUTA institūtā.

  2. 2) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas.