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  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000 Series AC2887/10
  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000 Series
  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000 Series
  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000 Series AC2887/10
  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000 Series
  • Product Detail Photograph Philips Air Purifier 2000 Series

Izbeigta ražošana

2000. sērijaGaisa attīrītājs lielām telpām

AC2887/10

4.6

| (290) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu

Attīra gaisu mazāk nekā 9 minūtēs (1)

Nospiežot tikai vienu pogu, gaisa attīrītājs filtrē jūsu mājās mītošos neredzamos vīrusus, alergēnus vai piesārņotājus, lai māja būtu tīra un droša. Tas attīra ātri un efektīvi ar tīra gaisa padeves ātrumu (CADR) 333 m³/h.

Skatīt visas priekšrocības

Iznīcina 99,9 % vīrusu, alergēnu un piesārņotāju (2, 3, 6)

Attīra gaisu mazāk nekā 9 minūtēs (1)

  • Attīra gaisu līdz 79 m² lielās telpās

  • 333 m³/h tīra gaisa apjoms (CADR)

  • HEPA un aktivētās ogles filtrs

Augsta veiktspēja, piemērots līdz pat 79 m² lielām telpām

Augsta veiktspēja, piemērots līdz pat 79 m² lielām telpām

Jaudīga gaisa plūsmas cirkulācija efektīvi darbojas līdz 79 m² lielās telpās un izplata tīru gaisu ikvienā istabas stūrī. Tādējādi veiktspēja tiek palielināta līdz 333 m³/h CADR (tīra gaisa padeves ātrums). 20 m² tiek attīrīti tikai 9 minūtēs. (1)

HEPA filtrs aiztur 99,97 % daļiņu ar 0,003 mikronu izmēru

HEPA filtrs aiztur 99,97 % daļiņu ar 0,003 mikronu izmēru

3 slāņu filtrēšana ar NanoProtect HEPA, aktivētās ogles filtru un priekšfiltru uztver 99,97 % īpaši sīko daļiņu ar izmēru līdz pat 0,003 mikroniem (3), tāpēc esat pasargāti no PM2.5, baktērijām, ziedputekšņiem, putekļiem, mājdzīvnieku ādas plēksnītēm, gāzes un citiem piesārņotājiem. Sertificējis Eiropas Alerģijas pētījumu fonda centrs.

Viedie sensori intelektiskai attīrīšanai

Viedie sensori intelektiskai attīrīšanai

Skenē gaisu 1000 reizes sekundē, lai konstatētu īpaši sīkās daļiņas. Ziņo par gaisa kvalitāti reāllaikā un veic gudru īstā ātruma izvēli jūsu mājoklim (automātiskajā režīmā).

Tehniskā specifikācija

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4.6

no 5

290

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

24/08/2021

Eesti

Eesti

Täiesti toimiv esmamulje

Seade oli hästi pakendatud,lihtne oli seadistada ja tööle panna. WiFi seadmistamine ja äppi tööle rakendamine võttis veidi aega aga toimib täiesti... Müra ega valgus mind ei sega.Avastab saaste üpris kiiresti ja puhastab ka.... Näiteks panin algselt automaatreziimi ja seade avastas et PM2.5 tase on 2 korda korda kõrgem kui õues..Puhtaks sai õhk ca poole tunniga(väärtus langes ja vähem) Tänasel ajal,kus aegajalt tuleb toas palju viibida siis toa sisekliima ka muutub,sõltumata tuulutamisest-nagu minul siis toas oli osakeste näit ca 2 korda kõrgem õues olevast.Seda ei näe ega tunne aga nagu meeldib erinevaid toite eelistada,meeldib ka puhast õhku nautida..Muidugi ei tähenda see et tuulutama ei pea... Lühidalt olen oma seadmega igati rahul

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000i Series AC2889/10 Õhupuhastaja

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000i Series AC2889/10 Õhupuhastaja

11/02/2022

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Dokładny i wydajny.

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Oczyszczacz powietrza działa niezawodnie, szybko wykrywa zanieczyszczenia i dzięki dużej wydajności szybko oczyszcza powietrze. Sprawdzone przy zdmuchnięciu świeczki, natychmiast wykrywa zanieczyszczenia i zwiększa obroty. Bezbłędnie działająca aplikacja.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000i Series AC2889/10 Oczyszczacz powietrza

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000i Series AC2889/10 Oczyszczacz powietrza

06/02/2022

Polska

Polska

IDEALNY PRODUKT DLA ASTMATYKÓW

Zakupiony kilka lat temu nie żałuję ani jednej zlotówki. Syn mający astmę przesypia spokojnie noc bez kaszlu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000i Series AC2889/10 Oczyszczacz powietrza

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000i Series AC2889/10 Oczyszczacz powietrza

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. (1) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, tas ir aptuvenais laiks vienreizējai tīrīšanai, kas aprēķināts, izdalot CADR 333 ㎥/h ar telpas platību 48 ㎥ (pieņemot, ka telpas grīdas platība ir 20 ㎡, bet augstums ir 2,4 m).

  2. (2) Airmid Health Ltd. veiktais mikrobu samazināšanas rādītāja tests veikts 28,5 m³ testa kamerā ar gaisa pilienu veidā izplatītu gripas vīrusu A(H1N1). Gaisa attīrītāji vien nepasargā no Covid-19, taču tie var būt daļa no aizsardzības plāna (saskaņā ar ASV Vides aizsardzības aģentūru).

  3. (3) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, ar NaCl aerosolu testējusi iUTA saskaņā ar DIN71460-1.

  4. (4) Mikrobu samazināšanas ātruma tests veikts ārējā laboratorijā testa kamerā ar gaisa pārnēsāta putnu koronavīrusa (IBV) aerosoliem, izmantojot Philips HEPA NanoProtect filtru.

  5. (5) Ieteicamais ierīces kalpošanas laiks ir balstīts uz teorētiski aprēķinātu kaitīgo āra gaisa daļiņu gada vidējo reģionālo vērtību un gaisa attīrītāja 16 stundu ilgu lietošanu ikdienā automātiskajā režīmā.

  6. (6) Trešās puses laboratorija veikusi testu, nosakot filtra materiāla efektivitāti vienā caurplūdes reizē 5,33 cm/s gaisa plūsmas apstākļos. No gaisa, kas plūst cauri filtram, pārbaudīts atbilstoši standartam JISB 9908-2011

  7. (7) Aprēķinātais vidējais skaņas spiediens 1,5 metru attālumā no ierīces, ņemot vērā mērījumus, kas veikti atbilstoši standarta IEC 60704 prasībām. Skaņas spiediena līmenis ir atkarīgs no telpas konstrukcijas, iekārtojuma, kā arī ierīces un klausītāja pozīcijas.