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  • Oriģinālais 2000. un 3000i sērijas gaisa attīrītāju filtrs
  • Oriģinālais 2000. un 3000i sērijas gaisa attīrītāju filtrs
  • Oriģinālais 2000. un 3000i sērijas gaisa attīrītāju filtrs
  • Oriģinālais 2000. un 3000i sērijas gaisa attīrītāju filtrs
  • Oriģinālais 2000. un 3000i sērijas gaisa attīrītāju filtrs
  • Oriģinālais 2000. un 3000i sērijas gaisa attīrītāju filtrs
  • Oriģinālais 2000. un 3000i sērijas gaisa attīrītāju filtrs
  • Oriģinālais 2000. un 3000i sērijas gaisa attīrītāju filtrs

Philips oriģinālais nomaiņas filtrsAktīvās ogles filtrs

FY2420/30

3.7
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Oriģinālais 2000. un 3000i sērijas gaisa attīrītāju filtrs
Oriģināls maiņas filtrs Philips gaisa attīrītājam — aktīvās ogles filtrs efektīvi likvidē gaistošos organiskos savienojumus (GOS) un nepatīkamas smakas, padarot iekštelpu gaisu tīrāku un svaigāku.
Skatīt visas priekšrocības

Efektīvi likvidē gāzes un smakas

Oriģinālais 2000. un 3000i sērijas gaisa attīrītāju filtrs

  • Saderīgs ar 2000i un 3000i sērijas ierīcēm

  • Iepakojumā 1 filtrs

  • Darbmūžs 1 gads

  • Oriģinālais Philips filtrs

Saderīgs ar Philips 2000i un 3000i sērijas ierīcēm

Saderīgs ar Philips 2000i un 3000i sērijas ierīcēm

Maiņas filtri Philips 2000i un 3000i sērijas gaisa attīrītājiem: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Gaisa attīrītāja modelis ir norādīts ierīces apakšā.

Ilgi kalpojoši filtri līdz 1 gadam

Ilgi kalpojoši filtri līdz 1 gadam

Filtri nodrošina optimālu filtra darbību līdz pat 1 gadam (2), atvieglojot apkopi un samazinot izmaksas.

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālie filtri ir konstruēti tā, lai nevainojami atbilstu tieši Philips ierīcēm. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, lūdzam vienmēr izmantot Philips filtru.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.7

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2

27/04/2021

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Philips Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlí

Pro čističku vzduchu je filt potřebny a přístroj sám vyhodnotí, kdy je ho třeba vyměni, aby byla čistička účinná

Plusi

bez výměny přístroj nepojede

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

24/05/2020

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Je super

Čistička se stala nepostradatelnou součástí domácnosti. Pomáhá s úlevou od alergií. Pomáhá mi v mém bytě, kde se v některých místnostech obtížně větrá.

Plusi

Opravdu pohlcuje pachy a alergeny

Mīnusi

Filtry je třeba poměrně často měnit, je to nákladné a otravné

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

23/11/2021

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Náhradní filtr do čističky vzduchu

Výměna filtru je snadná a rychlá. Oceňuji možnost objednání přímo skrz aplikaci Clean Home, která mě i upozorní, že je potřeba filtr vyměnit. Doručení z eshopu phillips je vždy velmi rychlé. Celkově jsem spokojená.

Plusi

Snadná instalace

Mīnusi

Cena

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

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Atrunas

  1. 1) Gaiss, kas izplūst cauri filtram, ir testēts iUTA, saskaņā ar DIN71460-1, izmantojot NaCl aerosolu.

  2. 2) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas.