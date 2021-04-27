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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Saderīgs ar 2000i un 3000i sērijas ierīcēm
Iepakojumā 1 filtrs
Darbmūžs 1 gads
Oriģinālais Philips filtrs
Maiņas filtri Philips 2000i un 3000i sērijas gaisa attīrītājiem: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Gaisa attīrītāja modelis ir norādīts ierīces apakšā.
Filtri nodrošina optimālu filtra darbību līdz pat 1 gadam (2), atvieglojot apkopi un samazinot izmaksas.
Oriģinālie filtri ir konstruēti tā, lai nevainojami atbilstu tieši Philips ierīcēm. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, lūdzam vienmēr izmantot Philips filtru.
3.7
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
lilinka
27/04/2021
Česká republika
Verificēts pircējs
Philips Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlí
Pro čističku vzduchu je filt potřebny a přístroj sám vyhodnotí, kdy je ho třeba vyměni, aby byla čistička účinná
Plusi
bez výměny přístroj nepojede
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
Denisa_N
24/05/2020
Česká republika
Verificēts pircējs
Je super
Čistička se stala nepostradatelnou součástí domácnosti. Pomáhá s úlevou od alergií. Pomáhá mi v mém bytě, kde se v některých místnostech obtížně větrá.
Plusi
Opravdu pohlcuje pachy a alergeny
Mīnusi
Filtry je třeba poměrně často měnit, je to nákladné a otravné
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
Yutena
23/11/2021
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Náhradní filtr do čističky vzduchu
Výměna filtru je snadná a rychlá. Oceňuji možnost objednání přímo skrz aplikaci Clean Home, která mě i upozorní, že je potřeba filtr vyměnit. Doručení z eshopu phillips je vždy velmi rychlé. Celkově jsem spokojená.
Plusi
Snadná instalace
Mīnusi
Cena
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
1) Gaiss, kas izplūst cauri filtram, ir testēts iUTA, saskaņā ar DIN71460-1, izmantojot NaCl aerosolu.
2) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas.