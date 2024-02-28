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  • Oriģinālais 2000. un 3000i sērijas gaisa attīrītāju filtrs
  • Oriģinālais 2000. un 3000i sērijas gaisa attīrītāju filtrs
  • Oriģinālais 2000. un 3000i sērijas gaisa attīrītāju filtrs
  • Oriģinālais 2000. un 3000i sērijas gaisa attīrītāju filtrs
  • Oriģinālais 2000. un 3000i sērijas gaisa attīrītāju filtrs
  • Oriģinālais 2000. un 3000i sērijas gaisa attīrītāju filtrs
  • Oriģinālais 2000. un 3000i sērijas gaisa attīrītāju filtrs

Philips oriģinālais nomaiņas filtrsHEPA NanoProtect filtrs

FY2422/30

3.7
| (3) Atsauksmes
Oriģinālais 2000. un 3000i sērijas gaisa attīrītāju filtrs
Oriģinālie maiņas filtri jūsu gaisa attīrītājam — HEPA NanoProtect filtri aizsardzībai pret piesārņojumu, vīrusiem, alergēniem un baktērijām
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Efektīvi uztver 99,9% nanodaļiņu (1)

Oriģinālais 2000. un 3000i sērijas gaisa attīrītāju filtrs

  • Saderīgs ar 2000i un 3000i sērijas ierīcēm

  • Iepakojumā 1 filtrs

  • Kalpošanas laiks ir 2 gadi

  • Oriģinālais Philips filtrs

Saderīgs ar Philips 2000i un 3000i sērijas ierīcēm

Saderīgs ar Philips 2000i un 3000i sērijas ierīcēm

Maiņas filtri Philips 2000i un 3000i sērijas gaisa attīrītājiem: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Gaisa attīrītāja modelis ir norādīts ierīces apakšā.

Filtri ar ilgu kalpošanas laiku līdz 2 gadiem

Filtri ar ilgu kalpošanas laiku līdz 2 gadiem

Filtri nodrošina optimālu filtra darbību līdz pat 2 gadiem (2), atvieglojot apkopi un samazinot izmaksas.

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālie filtri ir konstruēti tā, lai nevainojami atbilstu tieši Philips ierīcēm. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, vienmēr lūdzam izmantot Philips filtru.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.7

no 5

3

Atsauksmes

4
3
2

28/02/2024

България

България

филтър, който найстина те кара да усетиш разликата

Това е филтър, който успява на нано ниво да пречисти въздуха и да го направи по-свеж осезателно

Plusi

изключителен принос, към качеството на въздуха

Mīnusi

трудно се намира

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 2000i и 3000i пречистватели FY2422/30 NanoProtect HEPA филтър

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 2000i и 3000i пречистватели FY2422/30 NanoProtect HEPA филтър

25/04/2021

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Nano filtr plní špičkově svou funkci

Doporučuji všem. Výrobek plní svou funkci. Vzduch je čistý a ochlazený.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Originální náhradní filtr FY2422/30 Náhradní NanoProtect S3 filtr s aktivním uhlíkem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Originální náhradní filtr FY2422/30 Náhradní NanoProtect S3 filtr s aktivním uhlíkem

16/11/2024

Україна

Україна

Дуже неприємний запах

Цього разу фільтр має дуже неприємний запах хімії схожого на клей, неможливо дихати

Mīnusi

Неприємний запах

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. 1) No gaisa, kas izplūst caur filtru, testēts atbilstoši standartam DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 um un 0,3 um, iUTA institūtā.

  2. 2) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas.