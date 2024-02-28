30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
FY2422/30
Saderīgs ar 2000i un 3000i sērijas ierīcēm
Iepakojumā 1 filtrs
Kalpošanas laiks ir 2 gadi
Oriģinālais Philips filtrs
Maiņas filtri Philips 2000i un 3000i sērijas gaisa attīrītājiem: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Gaisa attīrītāja modelis ir norādīts ierīces apakšā.
Filtri nodrošina optimālu filtra darbību līdz pat 2 gadiem (2), atvieglojot apkopi un samazinot izmaksas.
Oriģinālie filtri ir konstruēti tā, lai nevainojami atbilstu tieši Philips ierīcēm. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, vienmēr lūdzam izmantot Philips filtru.
3.7
no 5
3
Atsauksmes
ELi_Geo
28/02/2024
България
филтър, който найстина те кара да усетиш разликата
Това е филтър, който успява на нано ниво да пречисти въздуха и да го направи по-свеж осезателно
Plusi
изключителен принос, към качеството на въздуха
Mīnusi
трудно се намира
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 2000i и 3000i пречистватели FY2422/30 NanoProtect HEPA филтър
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 2000i и 3000i пречистватели FY2422/30 NanoProtect HEPA филтър
25/04/2021
Česká republika
Verificēts pircējs
Nano filtr plní špičkově svou funkci
Doporučuji všem. Výrobek plní svou funkci. Vzduch je čistý a ochlazený.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Originální náhradní filtr FY2422/30 Náhradní NanoProtect S3 filtr s aktivním uhlíkem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Originální náhradní filtr FY2422/30 Náhradní NanoProtect S3 filtr s aktivním uhlíkem
MikiDarkness
16/11/2024
Україна
Дуже неприємний запах
Цього разу фільтр має дуже неприємний запах хімії схожого на клей, неможливо дихати
Mīnusi
Неприємний запах
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect
1) No gaisa, kas izplūst caur filtru, testēts atbilstoši standartam DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 um un 0,3 um, iUTA institūtā.
2) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas.