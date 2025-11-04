Attīra gaisu līdz 78 m2 lielās telpās
HEPA un aktivētās ogles filtrs
Mitrināšanas ātrums 650 ml/h
3,2 l ūdens tvertne
Ierīces gaisa plūsma sasniedz ikvienu telpas stūri ar 300 m3/h lielu gaisa attīrīšanas ātrumu (CADR). Tā var viegli attīrīt līdz 78 m2 lielas telpas (1) un 20 m2 lielu telpu mazāk nekā 10 minūtēs (2).
Trīs slāņu filtrācijas sistēma, kas sastāv no priekšfiltra, HEPA NanoProtect un aktivētās ogles, notver 99,97 % daļiņu, kas ir mazākas par 0,003 mikroniem (3) — tās ir mazākas nekā pats mazākais zināmais vīruss!
Novērsiet sausa gaisa simptomus, piemēram, sausu ādu, sasprēgājušas lūpas, kairinātu degunu vai rīkli ar ātru mitrināšanu līdz 650 ml/h (4). Mitrums tiek noteikts un automātiski pielāgots jums vēlamajam iestatījumam.
Izprotiet produktu atsauksmes
4.9
no 5
95
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Kafija un piens
04/11/2025
Latvija
Ideāls risinājums apkures sezonā
Ierīci ielikām guļamistabā. Tagad var vieglāk elpot, miega kvalitāte ir uzlabojusies. Kluss, efektīvs un dizainiski pievilcīgs risinājums sausā gaisa problēmai dzīvoklī.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PureProtect Water, 3400. sērija AC3420/10 Vieds “divi vienā” gaisa attīrītājs un mitrinātājs
Walker112
27/10/2025
Latvija
Philips darbinieks
Daudzfunkcionāls un gaumīgs
Iegādājos aparātu priekš "mazbērna" ģimenes - tā kā viņi dzīvo centrā, gan būs tīrāks gaiss, gan gaisa mitrināšana apkures mēnešos, lai aizsargātu no vīrusiem. Noder arī kā sēžamais un dizaina elements. :)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PureProtect Water, 3400. sērija AC3420/10 Vieds “divi vienā” gaisa attīrītājs un mitrinātājs
grāmatplaukts
27/10/2025
Latvija
Ļoti ērts mājas palīgs
Strādā manās mājās jau vairākus mēnešus un esmu ļoti apmierināta ar šo produktu. Labi iederas interjerā, ērti regulējams un ļoti veikli dara savu darbu.
Plusi
Dizains, funkcija, kluss, ērts
Mīnusi
Nav
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PureProtect Water, 3400. sērija AC3420/10 Vieds “divi vienā” gaisa attīrītājs un mitrinātājs
(1) Tīrā gaisa padeves plūsma (CADR) testēta saskaņā ar standartu GB/T18801-2022. Piemērotā attīrīšanas platība aprēķināta atbilstoši standartam NRCC-54013.
(2) Aprēķināts: 48 m3 telpa, 300 m3/h CADR
(3) No gaisa, kas izplūst caur filtru, testēts atbilstoši standartam DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 um un 0,3 um, iUTA
(4) Testējis CVC atbilstoši standartam GB/T 23332-2018. Sākotnējā temperatūra 23±2 °C un relatīvais mitrums 30±2 % RH
(5) Salīdzinot ar standarta ultraskaņas mitrinātājiem bez papildu tehnoloģijas baktēriju izplatīšanās samazināšanai, kā testos noskaidrojusi neatkarīga laboratorija
(6) Airmid Healthgroup Ltd. veiktais mikrobu samazināšanas ātruma tests attiecībā uz gripu (H1N1) 28,5 m3 testa kamerā, 30-40 min izmantojot turbo režīmu
(7) Testēts atbilstoši standartam GB21551.3-2010 ar S. Albus, 1 h 30 m3 kamerā, turbo režīmā, trešās puses laboratorijā
(8) Mikrobu samazināšanas ātruma tests, ko veica Antimikrop ar SARS-CoV-2 30 m3 testa kamerā, 1 h izmantojot turbo režīmu.
(9) Skaņas spiediens saskaņā ar standartu IEC 60704, 1,5 m attālumā. Parasta saruna: 60 dB
(10) Ārējās laboratorijas tests atbilstoši standartam GB/T 18801-2022 ar kopējo gaistošo organisko oglekli, toluolu un slāpekļa dioksīdu 30 m3 telpā, 2 h turbo režīmā.
(11) Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas.