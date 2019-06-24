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Izbeigta ražošana

Portatīvais radio

AE1500/00

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Derēs jebkurai kabatai

Varat izbaudīt skaļu, labas kvalitātes skaņu jebkurā vietā ar šo stilīgo Philips MW/FM kabatas radio.

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Derēs jebkurai kabatai

  • FM/MW, analogā regulēšana

  • Iebūvēts skaļrunis

  • Austiņu ligzda

  • Darbojas ar baterijām

FM/MW uztvērējs radio baudīšanai

FM/MW uztvērējs radio baudīšanai

FM/MW (AM) stereo uztvērējs

Regulēšanas diska vadība skaļuma ieslēgšanai/izslēgšanai

0

Iebūvēts skaļrunis, lai varētu klausīties radio skaļi un labā skaņas kvalitātē

Iebūvēts skaļrunis, lai varētu klausīties radio skaļi un labā skaņas kvalitātē

Skaļrunis nodrošina labu skaņas kvalitāti, lai klausīšanās būtu pilnvērtīga.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

24/06/2019

България

България

Великолепно джобно радио.

Великолепно джобно радио. Удобно за носене навсякъде, чист и достатъчно силен звук. Възможност за включване на слушалки за дискретно слушане на музика.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AE1500 Портативно радио

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AE1500 Портативно радио

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā