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Izbeigta ražošana
Derēs jebkurai kabatai
Varat izbaudīt skaļu, labas kvalitātes skaņu jebkurā vietā ar šo stilīgo Philips MW/FM kabatas radio.
FM/MW, analogā regulēšana
Iebūvēts skaļrunis
Austiņu ligzda
Darbojas ar baterijām
FM/MW (AM) stereo uztvērējs
0
Skaļrunis nodrošina labu skaņas kvalitāti, lai klausīšanās būtu pilnvērtīga.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
vanile
24/06/2019
България
Великолепно джобно радио.
Великолепно джобно радио. Удобно за носене навсякъде, чист и достатъчно силен звук. Възможност за включване на слушалки за дискретно слушане на музика.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AE1500 Портативно радио
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AE1500 Портативно радио