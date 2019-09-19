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  • Derēs jebkurai kabatai
  • Derēs jebkurai kabatai

Izbeigta ražošana

Portatīvais radio

AE1530/00

4
| (5) Atsauksmes | 80% ieteica šo produktu
Derēs jebkurai kabatai
Varat izbaudīt skaļu, labas kvalitātes skaņu jebkurā vietā ar šo stilīgo kabatas izmēra Philips MW/FM kabatas radio.
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Derēs jebkurai kabatai

  • FM/MW, analogā regulēšana

  • Iebūvēts skaļrunis

  • Austiņu ligzda

  • Darbojas ar baterijām

FM/MW uztvērējs radio baudīšanai

FM/MW uztvērējs radio baudīšanai

FM/MW (AM) stereo uztvērējs

Regulēšanas diska vadība skaļuma ieslēgšanai/izslēgšanai

0

Iebūvēts skaļrunis, lai varētu klausīties radio skaļi un labā skaņas kvalitātē

Iebūvēts skaļrunis, lai varētu klausīties radio skaļi un labā skaņas kvalitātē

Skaļrunis nodrošina labu skaņas kvalitāti, lai klausīšanās būtu pilnvērtīga.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

5

Atsauksmes

80%

ieteica šo produktu

3
2

19/09/2019

Polska

Polska

Godne polecenia

Najważniejsze dla mnie to że zdala od miasta w środku lasu nigdy nie było problemu ze stacjami. Baterie 2xAAA wystarczają na bardzo długo tzn jakby zliczyć to napewno na ponad 30 godzin ciągłego grania. Dyskoteki przy nim się nie zorganizuje ale to malutkie radyjko które zmieści się w każdej kieszonkę. Warto było kupić no ale cena taka sobie. Jeśli chodzi o konkurencyjne radia które rozważałem to z opinii które czytałem nie miało tych cech co ten Philips

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AE1530 Przenośne radio

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AE1530 Przenośne radio

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Kis rádió

Egyszerű a kezelése, FM adókat szépen befogja. A kis mérethez képest jó hangja van, viszont a legnagyobb előnye hogy fülhallgató is csatlakoztatható hozzá.

Plusi

fülhalgató csatlakozó

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AE1530 Hordozható rádió

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AE1530 Hordozható rádió

30/12/2017

Česká republika

Česká republika

splnilo očekávání pro daný účel

pořizoval jsem rádio pro staršího seniora a splnilo očekávání

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AE1530 Přenosné rádio

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AE1530 Přenosné rádio

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.