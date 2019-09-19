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Izbeigta ražošana
FM/MW, analogā regulēšana
Iebūvēts skaļrunis
Austiņu ligzda
Darbojas ar baterijām
FM/MW (AM) stereo uztvērējs
0
Skaļrunis nodrošina labu skaņas kvalitāti, lai klausīšanās būtu pilnvērtīga.
4.0
no 5
5
Atsauksmes
80%
ieteica šo produktu
Svenorg
19/09/2019
Polska
Godne polecenia
Najważniejsze dla mnie to że zdala od miasta w środku lasu nigdy nie było problemu ze stacjami. Baterie 2xAAA wystarczają na bardzo długo tzn jakby zliczyć to napewno na ponad 30 godzin ciągłego grania. Dyskoteki przy nim się nie zorganizuje ale to malutkie radyjko które zmieści się w każdej kieszonkę. Warto było kupić no ale cena taka sobie. Jeśli chodzi o konkurencyjne radia które rozważałem to z opinii które czytałem nie miało tych cech co ten Philips
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AE1530 Przenośne radio
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AE1530 Przenośne radio
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Kis rádió
Egyszerű a kezelése, FM adókat szépen befogja. A kis mérethez képest jó hangja van, viszont a legnagyobb előnye hogy fülhallgató is csatlakoztatható hozzá.
Plusi
fülhalgató csatlakozó
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AE1530 Hordozható rádió
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AE1530 Hordozható rádió
Mill
30/12/2017
Česká republika
splnilo očekávání pro daný účel
pořizoval jsem rádio pro staršího seniora a splnilo očekávání
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AE1530 Přenosné rádio
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AE1530 Přenosné rádio