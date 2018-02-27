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Izbeigta ražošana
AEA2700/12
Pievienojiet līdz 3 viedtālruņus vienlaikus
Philips Bluetooth® adapteris ar MULTIPAIR pārvērš jūsu Hi-Fi/PC skaļruņu sistēmu par bezvadu skaņas sistēmu. Vienkārši pievienojiet adapteri, lai straumētu mūziku bezvadu tīklā no līdz pat trim viedtālruņiem, planšetdatoriem un Bluetooth ierīcēm.
Bluetooth® mūzikas uztvērējs
ar MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC un NFC
Digitālā izeja
Savienojiet pārī līdz 3 viedierīcēm, lai straumētu mūziku no jebkuras ierīces bez atvienošanas un atkārtotas savienošanas. Lai atskaņotu dziesmu no citas ierīces, vienkārši izvēlieties ierīci un atskaņojiet. Dziesmas atskaņošana sākotnējā ierīcē tiks pārtraukta un sāksies jaunā dziesma - ideāli piemērots, lai klausītos mūziku ar draugiem, ballītēs vai vienkārši atskaņotu dažādas dziesmas, kas saglabātas dažādās ierīcēs. Draugi un ģimene var izveidot savienojumu vienlaikus, un jūs varat savstarpēji apmainīties ar mūziku vienā mirklī.
Ikvienam mūzikas cienītājam mobilajā ierīcē ir savas iecienīto mūzikas pakalpojumu vai tiešsaistes radio lietojumprogrammas. Tagad varat tās tieši atskaņot savā Hi-Fi sistēmā.
Izmantojot mūsdienīgu tehnoloģiju, ar Bluetooth® straumētā skaņa sasniedz jaunu līmeni. Standarta Bluetooth® audio izmanto SBC kodeku, kas paredzēts pamata audio pārraidei, dažreiz izraisot klausītājos vilšanās un neapmierinājuma sajūtu. Taču Hi-Fi adapteris ir aprīkots ar augstas kvalitātes (aptX® un AAC) Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju - nodrošinot bagātīgu, jaudīgu un kristāldzidru skaņu. Saderīgs ar jaunākajiem Android™ un Apple iOS viedtālruņiem, planšetdatoriem un citām ierīcēm, šis Philips skaļrunis tagad sniedz gaidīto audio kvalitāti. Mūzika bezvadu tīklā nekad nav skanējusi tik labi.
4.4
no 5
12
Atsauksmes
Macieek
27/02/2018
Polska
Miłe zaskoczenie
Wyjątkowo miłe zaskoczenie. Bardzo prosty w obsłudze, efektywny i dobrze, nowocześnie wyglądający. Praktycznie brak opóźnienia między obrazem (laptop) i dźwiękiem (wieża).
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AEA2700 Adapter Bluetooth®
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Rafał007
20/05/2015
Polska
Świetny produkt.
Banalnie prosty w połączeniu, podłączony i obsłudze. Wbrew temu co przeczytałem w innej opinii na temat tego produktu - MOŻNA regulować dźwięk ze źródła takiego jak np. komputer. Rewelacyjny zasięg urządzenia!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AEA2700 Adapter Bluetooth®
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AEA2700 Adapter Bluetooth®
Gabriel S
11/06/2020
România
Verificēts pircējs
Simplu si eficient
Un produs mic, discret si foarte ok calitativ. Sunet ok.
Plusi
Mic, discret, usor de conectat atat cu android cat si cu ios. Face trecerea instantaneu de la unul la altul
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AEA2700 Adaptor Bluetooth®
Izmantošanas datums 2019-05-11
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AEA2700 Adaptor Bluetooth®
Izmantošanas datums 2019-05-11