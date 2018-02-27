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Izbeigta ražošana

Bluetooth® adapteris

AEA2700/12

4.4

| (12) Atsauksmes

Pievienojiet līdz 3 viedtālruņus vienlaikus

Philips Bluetooth® adapteris ar MULTIPAIR pārvērš jūsu Hi-Fi/PC skaļruņu sistēmu par bezvadu skaņas sistēmu. Vienkārši pievienojiet adapteri, lai straumētu mūziku bezvadu tīklā no līdz pat trim viedtālruņiem, planšetdatoriem un Bluetooth ierīcēm.

Skatīt visas priekšrocības

Pievienojiet līdz 3 viedtālruņus vienlaikus

  • Bluetooth® mūzikas uztvērējs

  • ar MULTIPAIR

  • Bluetooth® aptX, AAC un NFC

  • Digitālā izeja

Mūzikas pārnešana starp 3 ierīcēm, izmantojot MULTIPAIR

Mūzikas pārnešana starp 3 ierīcēm, izmantojot MULTIPAIR

Savienojiet pārī līdz 3 viedierīcēm, lai straumētu mūziku no jebkuras ierīces bez atvienošanas un atkārtotas savienošanas. Lai atskaņotu dziesmu no citas ierīces, vienkārši izvēlieties ierīci un atskaņojiet. Dziesmas atskaņošana sākotnējā ierīcē tiks pārtraukta un sāksies jaunā dziesma - ideāli piemērots, lai klausītos mūziku ar draugiem, ballītēs vai vienkārši atskaņotu dažādas dziesmas, kas saglabātas dažādās ierīcēs. Draugi un ģimene var izveidot savienojumu vienlaikus, un jūs varat savstarpēji apmainīties ar mūziku vienā mirklī.

Straumējiet mūzikas lietojumprogrammas no viedtālruņa vai planšetdatora uz Hi-Fi sistēmu

Straumējiet mūzikas lietojumprogrammas no viedtālruņa vai planšetdatora uz Hi-Fi sistēmu

Ikvienam mūzikas cienītājam mobilajā ierīcē ir savas iecienīto mūzikas pakalpojumu vai tiešsaistes radio lietojumprogrammas. Tagad varat tās tieši atskaņot savā Hi-Fi sistēmā.

Augstas kvalitātes Bluetooth® (aptX® un AAC) mūzikas straumēšana

Augstas kvalitātes Bluetooth® (aptX® un AAC) mūzikas straumēšana

Izmantojot mūsdienīgu tehnoloģiju, ar Bluetooth® straumētā skaņa sasniedz jaunu līmeni. Standarta Bluetooth® audio izmanto SBC kodeku, kas paredzēts pamata audio pārraidei, dažreiz izraisot klausītājos vilšanās un neapmierinājuma sajūtu. Taču Hi-Fi adapteris ir aprīkots ar augstas kvalitātes (aptX® un AAC) Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju - nodrošinot bagātīgu, jaudīgu un kristāldzidru skaņu. Saderīgs ar jaunākajiem Android™ un Apple iOS viedtālruņiem, planšetdatoriem un citām ierīcēm, šis Philips skaļrunis tagad sniedz gaidīto audio kvalitāti. Mūzika bezvadu tīklā nekad nav skanējusi tik labi.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

12

Atsauksmes

4
1

27/02/2018

Polska

Polska

Miłe zaskoczenie

Wyjątkowo miłe zaskoczenie. Bardzo prosty w obsłudze, efektywny i dobrze, nowocześnie wyglądający. Praktycznie brak opóźnienia między obrazem (laptop) i dźwiękiem (wieża).

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AEA2700 Adapter Bluetooth®

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AEA2700 Adapter Bluetooth®

20/05/2015

Polska

Polska

Świetny produkt.

Banalnie prosty w połączeniu, podłączony i obsłudze. Wbrew temu co przeczytałem w innej opinii na temat tego produktu - MOŻNA regulować dźwięk ze źródła takiego jak np. komputer. Rewelacyjny zasięg urządzenia!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AEA2700 Adapter Bluetooth®

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AEA2700 Adapter Bluetooth®

11/06/2020

România

România

Verificēts pircējs

Simplu si eficient

Un produs mic, discret si foarte ok calitativ. Sunet ok.

Plusi

Mic, discret, usor de conectat atat cu android cat si cu ios. Face trecerea instantaneu de la unul la altul

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AEA2700 Adaptor Bluetooth®

Izmantošanas datums 2019-05-11

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AEA2700 Adaptor Bluetooth®

Izmantošanas datums 2019-05-11

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā