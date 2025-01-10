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Jauns
Viens risinājums efektīvai un ērtai gludināšanai.
Philips daudzpusīgā 6000. sērija ir vieds risinājums, lai vienmēr izskatītos pēc iespējas labāk. Stilīgais “trīs vienā” gludekļa, tvaicētāja un dēļa apvienojums palīdz ātri izgludināt burzījumus no apģērba jebkurā vertikālā, horizontālā vai slīpā pozīcijā.
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Integrēts, regulējams gludināmais dēlis
OptimalTEMP tehnoloģija
Ar kāju piespiežamas pogas
Jaudīga 45 g/min tvaika plūsma
Iznīcina līdz 99,9% baktēriju*
Vairākos leņķos iestatāmo gludināmo dēli var pavērst jebkurā pozīcijā ērtai lietošanai. Horizontālā pozīcija ir piemērota, lai gludinātu nepakļāvīgākus audumus, savukārt vertikālā – lai ar tvaiku apstrādātu smalkus apģērbus.
Jaudīgais dzinējs rada līdz 45 g/min tvaika padevi grūti izlīdzināmiem burzījumiem, savukārt smailais gludekļa gals palīdz izgludināt grūtāk aizsniedzāmas vietas.
OptimalTEMP tehnoloģija garantē, ka gludināmais audums netiks sadedzināts, tādēļ bez raizēm var gludināt gan džinsa, gan zīda auduma apģērbu.
4.9
no 5
43
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
AndreaZap
10/01/2025
Lietuva
Fantastika
Lb geras garintuvas. Puikiai lygina,greitas ir patogus Manevringas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija
ModeJ
31/12/2024
Lietuva
Gera alternatyva lygintuvui ir lyginimo lentai
Šitas daiktas atstoja du - lygintuvą ir sulankstomą lyginimo lentą. Naudotis paprasta, taupo vietą namuose. Lengva transportuoti jeigu reikia, nes turi ratukus.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija
Vikule
30/12/2024
Lietuva
Garintuvas-lygintuvas
Garintuvas-lygintuvas arba vienu šūviu daug zuikių. Lengvas lygintuvas, gerai garina. išlygina visus rūbus jiems nekenkdamas.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija
Testēšanu veica trešās puses institūts, pārbaudot baktēriju E. Coli, S. Aureus, C. Albicans un putekļu ērcīšu klātbūtni kokvilnā, ja tvaicēšanas ilgums ir 10 sekundes
Salīdzinājumā ar Philips tvaika gludekļiem
Salīdzinot ar tvaika gludekļiem saskaņā ar patērētāju datiem, produktu izvietošanas pārbaude 2022. gada oktobrī