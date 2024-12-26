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  • Viena sistēma, efektīvi un bez raizēm.
  • Viena sistēma, efektīvi un bez raizēm.
  • Viena sistēma, efektīvi un bez raizēm.
  • Viena sistēma, efektīvi un bez raizēm.
  • Viena sistēma, efektīvi un bez raizēm.
  • Viena sistēma, efektīvi un bez raizēm.
  • Viena sistēma, efektīvi un bez raizēm.
  • Viena sistēma, efektīvi un bez raizēm.
  • Viena sistēma, efektīvi un bez raizēm.
  • Viena sistēma, efektīvi un bez raizēm.
  • Viena sistēma, efektīvi un bez raizēm.
  • Viena sistēma, efektīvi un bez raizēm.

Universāli gludināšanas risinājumiUniversālā 6000. sērija

AIS6020/70

5
| (29) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Viena sistēma, efektīvi un bez raizēm.
Philips daudzpusīgā 6000. sērija ir vieds risinājums, lai vienmēr izskatītos pēc iespējas labāk. Stilīgais “tīs vienā” gludekļa, tvaicētāja un dēļa apvienojums palīdz ātri izgludināt burzījumus no apģērba jebkurā vertikālā, horizontālā vai slīpā pozīcijā.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Lielāka daudzpusība, veiktspēja un ērtības**

Viena sistēma, efektīvi un bez raizēm.

  • Vairākos leņķos iest., integrēts dēlis

  • OptimalTEMP tehnoloģija

  • Ar kāju piespiežamas pogas

  • Jaudīga 45 g/min tvaika plūsma

  • Iznīcina līdz 99,9% baktēriju*

Integrēts vairākos leņķos noregulējams gludināmais dēlis

Integrēts vairākos leņķos noregulējams gludināmais dēlis

Vairākos leņķos iestatāmo gludināmo dēli var pavērst jebkurā pozīcijā ērtai tā lietošanai. Horizontālā pozīcija, lai gludinātu visnepakļāvīgākos audumus, un vertikālā pozīcijā, lai ar tvaiku apstrādātu smalkus apģērbus.

Jaudīga ierīce, lai ļauj viegli izgludināt pat nepakļāvīgus burzījumus

Jaudīga ierīce, lai ļauj viegli izgludināt pat nepakļāvīgus burzījumus

Jaudīgā ierīce rada līdz 45 g/min lielu tvaika plūsmu, lai izgludinātu nepakļāvīgus burzījumus, un smailais gludekļa gals palīdz iegūt precīzu rezultātu.

OptimalTEMP, garantēti bez apdedzināšanas visiem gludināmiem audumiem

OptimalTEMP, garantēti bez apdedzināšanas visiem gludināmiem audumiem

OptimalTEMP tehnoloģija garantē, ka gludināmais audums netiks sadedzināts, tādēļ bez raizēm var gludināt gan džinsa, gan zīda auduma apģērbu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

29

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
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2
1

26/12/2024

Україна

Україна

на сайті знайшла помилку :)

В розділі "Одна система. Ефективно та без клопоту." Пилосос Philips серії 6000 – це розумне рішення, яке допоможе вам завжди виглядати якнайкраще. Витончена комбінація «3-в-1» – праски, відпарювача та дошки – допоможе вам швидко розпрасувати складки на одязі в будь-якому вертикальному, горизонтальному або нахиленому положенні. Перше слово не ПРАСКА, а ПИЛОСОС

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

26/10/2024

Україна

Україна

Дуже задоволена технікою

Знайшла новинку, вирішила придбати, неймовірна задоволена. Прасує будь яку тканину. Легка праска, зручна у використанні, прасує будь яку складність тканини. Можна вертикально та горизонтально гладити. Рекомендую. Це чудовий вибір для тих, хто не любить прасувати

Plusi

Компактна, легка праска, потужний пар, зручність

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

24/10/2024

Україна

Україна

Зручна дошка,гарно пропрасовує речі.

Дуже задоволена придбаною гладильною системою. Пара пропрасовує навіть щільні тканини та будь-які складки, не пошкоджуючи тканину. Сподобалась зручна регульована прасувальна дошка. Практичний резервуар для води великого розміру. Зручний висувний гачок для легкого розвішування одягу. Рекомендую.

Plusi

Гарно пропрасовує речі

Mīnusi

Немає

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000

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Atrunas

  1. Testēšanu veica trešās puses institūts, pārbaudot baktēriju E. Coli, S. Aureus, C. Albicans un putekļu ērcīšu klātbūtni kokvilnā, ja tvaicēšanas ilgums ir 10 sekundes

  2. Salīdzinājumā ar mūsu Philips tvaika gludekļiem

  3. Salīdzinot ar tvaika gludekļiem saskaņā ar patērētāju datiem, produktu izvietošanas pārbaude 2022. gada oktobrī