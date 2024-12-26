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Vairākos leņķos iest., integrēts dēlis
OptimalTEMP tehnoloģija
Ar kāju piespiežamas pogas
Jaudīga 45 g/min tvaika plūsma
Iznīcina līdz 99,9% baktēriju*
Vairākos leņķos iestatāmo gludināmo dēli var pavērst jebkurā pozīcijā ērtai tā lietošanai. Horizontālā pozīcija, lai gludinātu visnepakļāvīgākos audumus, un vertikālā pozīcijā, lai ar tvaiku apstrādātu smalkus apģērbus.
Jaudīgā ierīce rada līdz 45 g/min lielu tvaika plūsmu, lai izgludinātu nepakļāvīgus burzījumus, un smailais gludekļa gals palīdz iegūt precīzu rezultātu.
OptimalTEMP tehnoloģija garantē, ka gludināmais audums netiks sadedzināts, tādēļ bez raizēm var gludināt gan džinsa, gan zīda auduma apģērbu.
5.0
no 5
29
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
ЛІРА
26/12/2024
Україна
на сайті знайшла помилку :)
В розділі "Одна система. Ефективно та без клопоту." Пилосос Philips серії 6000 – це розумне рішення, яке допоможе вам завжди виглядати якнайкраще. Витончена комбінація «3-в-1» – праски, відпарювача та дошки – допоможе вам швидко розпрасувати складки на одязі в будь-якому вертикальному, горизонтальному або нахиленому положенні. Перше слово не ПРАСКА, а ПИЛОСОС
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
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Imk337
26/10/2024
Україна
Akcijas daļa
Дуже задоволена технікою
Знайшла новинку, вирішила придбати, неймовірна задоволена. Прасує будь яку тканину. Легка праска, зручна у використанні, прасує будь яку складність тканини. Можна вертикально та горизонтально гладити. Рекомендую. Це чудовий вибір для тих, хто не любить прасувати
Plusi
Компактна, легка праска, потужний пар, зручність
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
Sonecko
24/10/2024
Україна
Зручна дошка,гарно пропрасовує речі.
Дуже задоволена придбаною гладильною системою. Пара пропрасовує навіть щільні тканини та будь-які складки, не пошкоджуючи тканину. Сподобалась зручна регульована прасувальна дошка. Практичний резервуар для води великого розміру. Зручний висувний гачок для легкого розвішування одягу. Рекомендую.
Plusi
Гарно пропрасовує речі
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Універсальні рішення для прасування AIS6020/70 Універсальна система All-in-One серії 6000
Testēšanu veica trešās puses institūts, pārbaudot baktēriju E. Coli, S. Aureus, C. Albicans un putekļu ērcīšu klātbūtni kokvilnā, ja tvaicēšanas ilgums ir 10 sekundes
Salīdzinājumā ar mūsu Philips tvaika gludekļiem
Salīdzinot ar tvaika gludekļiem saskaņā ar patērētāju datiem, produktu izvietošanas pārbaude 2022. gada oktobrī