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  • Viens risinājums efektīvai un ērtai gludināšanai.
  • Viens risinājums efektīvai un ērtai gludināšanai.
  • Viens risinājums efektīvai un ērtai gludināšanai.
  • Viens risinājums efektīvai un ērtai gludināšanai.
  • Viens risinājums efektīvai un ērtai gludināšanai.
  • Viens risinājums efektīvai un ērtai gludināšanai.
  • Viens risinājums efektīvai un ērtai gludināšanai.
  • Viens risinājums efektīvai un ērtai gludināšanai.
  • Viens risinājums efektīvai un ērtai gludināšanai.
  • Viens risinājums efektīvai un ērtai gludināšanai.

Jauns

Universāli gludināšanas risinājumiAll-in-one 6000. sērijas universālais risinājums

AIS6030/80

4.9

| (43) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Viens risinājums efektīvai un ērtai gludināšanai.

Philips daudzpusīgā 6000. sērija ir vieds risinājums, lai vienmēr izskatītos pēc iespējas labāk. Stilīgais “trīs vienā” gludekļa, tvaicētāja un dēļa apvienojums palīdz ātri izgludināt burzījumus no apģērba jebkurā vertikālā, horizontālā vai slīpā pozīcijā.

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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Lielāka daudzpusība, veiktspēja un ērtības**

Viens risinājums efektīvai un ērtai gludināšanai.

  • Integrēts, regulējams gludināmais dēlis

  • OptimalTEMP tehnoloģija

  • Ar kāju piespiežamas pogas

  • 2 tvaika iestatījumi, līdz 45 g/min tvaika padeve

  • Iznīcina līdz 99,9% baktēriju*

Integrēts, vairākos leņķos noregulējams gludināmais dēlis

Integrēts, vairākos leņķos noregulējams gludināmais dēlis

Vairākos leņķos iestatāmo gludināmo dēli var pavērst jebkurā pozīcijā ērtai lietošanai. Horizontālā pozīcija ir piemērota, lai gludinātu nepakļāvīgākus audumus, savukārt vertikālā – lai ar tvaiku apstrādātu smalkus apģērbus.

Jaudīga ierīce, lai ļauj viegli izgludināt pat noturīgus burzījumus

Jaudīga ierīce, lai ļauj viegli izgludināt pat noturīgus burzījumus

Jaudīgais dzinējs rada līdz 45 g/min tvaika padevi grūti izlīdzināmiem burzījumiem, savukārt smailais gludekļa gals palīdz izgludināt grūtāk aizsniedzāmas vietas. 150 g/min papildu tvaika padeve tiks galā ar noturīgākajiem burzījumiem.

OptimalTEMP, garantēti bez apdedzināšanas visiem gludināmiem audumiem

OptimalTEMP, garantēti bez apdedzināšanas visiem gludināmiem audumiem

OptimalTEMP tehnoloģija garantē, ka gludināmais audums netiks sadedzināts, tādēļ bez raizēm var gludināt gan džinsa, gan zīda auduma apģērbu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

43

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

10/01/2025

Lietuva

Lietuva

Fantastika

Lb geras garintuvas. Puikiai lygina,greitas ir patogus Manevringas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija

31/12/2024

Lietuva

Lietuva

Gera alternatyva lygintuvui ir lyginimo lentai

Šitas daiktas atstoja du - lygintuvą ir sulankstomą lyginimo lentą. Naudotis paprasta, taupo vietą namuose. Lengva transportuoti jeigu reikia, nes turi ratukus.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija

30/12/2024

Lietuva

Lietuva

Garintuvas-lygintuvas

Garintuvas-lygintuvas arba vienu šūviu daug zuikių. Lengvas lygintuvas, gerai garina. išlygina visus rūbus jiems nekenkdamas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Lyginimo sprendimai „All-in-One“ AIS6020 „All-in-One“ 6000 serija

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Atrunas

  1. Testēšanu veica trešās puses institūts, pārbaudot baktēriju E. Coli, S. Aureus, C. Albicans un putekļu ērcīšu klātbūtni kokvilnā, ja tvaicēšanas ilgums ir 10 sekundes

  2. Salīdzinājumā ar Philips tvaika gludekļiem

  3. Salīdzinot ar tvaika gludekļiem saskaņā ar patērētāju datiem, produktu izvietošanas pārbaude 2022. gada oktobrī

  4. All-in-one tvaika padeves ātrums MAX režīmā, salīdzinot ar Philips tvaika gludekļiem MAX režīmā