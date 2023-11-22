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Jauns
Citādāka gludināšana
Philips All-in-One 8500. sērija ir pilnībā jauns gludināšanas risinājums, lai vienmēr izskatītos pēc iespējas labāk. Tvaicēšana kopā ar gludināšanu ir lietošanā ērta un nodrošina jaudīgu veiktspēju. Šis ir daudzpusīgs risinājums, lai izlīdzinātu burzījumus.
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Regulējams gludināmais dēlis
Divkāršas sildīšanas tehnoloģija
OptimalTEMP tehnoloģija
Ergonomisks gludeklis
Integrēto, vairākos leņķos iestatāmo gludināmo dēli var regulēt un to var pagriezt dažādās pozīcijās, lai gludināt būtu ērti un vienkārši. Sarežģītāk gludināmus apģērbus iespējams gludināt horizontāli, savukārt smalkākos audumus — vertikāli. Iespējamas arī citas pozīcijas.
Divkāršas sildīšanas tehnoloģija nodrošina jaudīgu tvaika padevi, tādēļ auduma burzījumi tiek izlīdzināti labāk, nekā gludinot ar tvaika gludekli,** un apģērbs vienmēr izskatīsies lieliski.
Ergonomiskā gludekļa galva sver uz pusi mazāk nekā parasts tvaika gludeklis***, tādēļ gludināt apģērbu ar to ir daudz ērtāk.
4.9
no 5
91
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Sintija Anna
22/11/2023
Latvija
Labākais, ka ir bijis!
Pirmo reizi izmantoju tik funkcionālu gludekli. Ērti pārvietot pa māju, kā ārī ērti gludināt pašas drēbes. Agrāk gludināšana man nepatika, pēc all in one - ir iepaticies! Izcilis palīgs mājā!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One gludināšanas risinājumi AIS8540 All-in-One 8500. sērija
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One gludināšanas risinājumi AIS8540 All-in-One 8500. sērija
Eliinaa
31/10/2023
Latvija
Lielisks Philips palīgs
Šis gludeklis ir noteikti milzīgs palīgs. Ar to ne tikai var tvaicēt un atsvaidzināt apģērbu, bet arī izgludināt katru mazāko detaļu. Gludināmā dēļa daļa ļauj ērti izklāt apģērbu un katru tā detaļu. Šo izmantoju arī, lai atsvaidzinātu dīvāna spilvenu, aizkarus un citus mājas tekstilus. Dažādie režīmi ļauj pielāgot karstumu un tvaiku katram apģērbam. Ļoti efektīva gludināšana, kombinēta ar tvaiku.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One gludināšanas risinājumi AIS8540 All-in-One 8500. sērija
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One gludināšanas risinājumi AIS8540 All-in-One 8500. sērija
Jovanny Grande
28/06/2023
Latvija
Pats gludinu ar prieku!
Savu apģērbu gludinu pats kopš sevi atceros saprātīgā vecumā. Kreklus gludināt var horizontāli un vertikāli, ideāli! Ātri uzsilst, gludekļa virsma "nepiecepas". Tvaika apjoms pietiekams arī biezākai džinsa jakai. Pēdējo gludināju uzvalka bikses un žaketi. Nav kauns uz ielas rādīties! Īpaši, ja ilgi sēdēts automašīnā un vajag ātri "piepucēt". Aizņem vietu, jāpadomā pirms pirkšanas, kur novietot, lai netraucē. Izveidoju risinājumu skapja nodalījumā, lai var paslēpt, kad neizmantoju.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One gludināšanas risinājumi AIS8540 All-in-One 8500. sērija
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Testēšanu veica trešās puses institūts, pārbaudot baktēriju E. Coli, S. Aureus, C. Albicans un putekļu ērcīšu klātbūtni kokvilnā, ja tvaicēšanas ilgums ir 10 sekundes
Salīdzinājumā ar Philips tvaika gludekļiem
Salīdzinot ar tvaika gludekļiem saskaņā ar patērētāju datiem, produktu izvietošanas pārbaude 2022. gada oktobrī