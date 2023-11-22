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Universāli gludināšanas risinājumiAll-in-One 8500. sērija

AIS8540/60

4.9

| (91) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

Citādāka gludināšana

Philips All-in-One 8500. sērija ir pilnībā jauns gludināšanas risinājums, lai vienmēr izskatītos pēc iespējas labāk. Tvaicēšana kopā ar gludināšanu ir lietošanā ērta un nodrošina jaudīgu veiktspēju. Šis ir daudzpusīgs risinājums, lai izlīdzinātu burzījumus.

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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Lielāka daudzpusība, veiktspēja un ērtības**

Citādāka gludināšana

  • Regulējams gludināmais dēlis

  • Divkāršas sildīšanas tehnoloģija

  • OptimalTEMP tehnoloģija

  • Ergonomisks gludeklis

Integrēts, ērts un dažādās pozīcijās regulējams gludināmais dēlis

Integrēts, ērts un dažādās pozīcijās regulējams gludināmais dēlis

Integrēto, vairākos leņķos iestatāmo gludināmo dēli var regulēt un to var pagriezt dažādās pozīcijās, lai gludināt būtu ērti un vienkārši. Sarežģītāk gludināmus apģērbus iespējams gludināt horizontāli, savukārt smalkākos audumus — vertikāli. Iespējamas arī citas pozīcijas.

Divkāršas sildīšanas tehnoloģija ar labāku veiktspēju nekā tvaika gludeklim**

Divkāršas sildīšanas tehnoloģija ar labāku veiktspēju nekā tvaika gludeklim**

Divkāršas sildīšanas tehnoloģija nodrošina jaudīgu tvaika padevi, tādēļ auduma burzījumi tiek izlīdzināti labāk, nekā gludinot ar tvaika gludekli,** un apģērbs vienmēr izskatīsies lieliski.

Ergonomisks gludeklis, kas atvieglo gludināšanu

Ergonomisks gludeklis, kas atvieglo gludināšanu

Ergonomiskā gludekļa galva sver uz pusi mazāk nekā parasts tvaika gludeklis***, tādēļ gludināt apģērbu ar to ir daudz ērtāk.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

91

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

2

22/11/2023

Latvija

Latvija

Labākais, ka ir bijis!

Pirmo reizi izmantoju tik funkcionālu gludekli. Ērti pārvietot pa māju, kā ārī ērti gludināt pašas drēbes. Agrāk gludināšana man nepatika, pēc all in one - ir iepaticies! Izcilis palīgs mājā!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One gludināšanas risinājumi AIS8540 All-in-One 8500. sērija

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One gludināšanas risinājumi AIS8540 All-in-One 8500. sērija

31/10/2023

Latvija

Latvija

Lielisks Philips palīgs

Šis gludeklis ir noteikti milzīgs palīgs. Ar to ne tikai var tvaicēt un atsvaidzināt apģērbu, bet arī izgludināt katru mazāko detaļu. Gludināmā dēļa daļa ļauj ērti izklāt apģērbu un katru tā detaļu. Šo izmantoju arī, lai atsvaidzinātu dīvāna spilvenu, aizkarus un citus mājas tekstilus. Dažādie režīmi ļauj pielāgot karstumu un tvaiku katram apģērbam. Ļoti efektīva gludināšana, kombinēta ar tvaiku.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One gludināšanas risinājumi AIS8540 All-in-One 8500. sērija

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One gludināšanas risinājumi AIS8540 All-in-One 8500. sērija

28/06/2023

Latvija

Latvija

Pats gludinu ar prieku!

Savu apģērbu gludinu pats kopš sevi atceros saprātīgā vecumā. Kreklus gludināt var horizontāli un vertikāli, ideāli! Ātri uzsilst, gludekļa virsma "nepiecepas". Tvaika apjoms pietiekams arī biezākai džinsa jakai. Pēdējo gludināju uzvalka bikses un žaketi. Nav kauns uz ielas rādīties! Īpaši, ja ilgi sēdēts automašīnā un vajag ātri "piepucēt". Aizņem vietu, jāpadomā pirms pirkšanas, kur novietot, lai netraucē. Izveidoju risinājumu skapja nodalījumā, lai var paslēpt, kad neizmantoju.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One gludināšanas risinājumi AIS8540 All-in-One 8500. sērija

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par All-in-One gludināšanas risinājumi AIS8540 All-in-One 8500. sērija

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Atrunas

  1. Testēšanu veica trešās puses institūts, pārbaudot baktēriju E. Coli, S. Aureus, C. Albicans un putekļu ērcīšu klātbūtni kokvilnā, ja tvaicēšanas ilgums ir 10 sekundes

  2. Salīdzinājumā ar Philips tvaika gludekļiem

  3. Salīdzinot ar tvaika gludekļiem saskaņā ar patērētāju datiem, produktu izvietošanas pārbaude 2022. gada oktobrī